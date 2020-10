Drei junge Männer attackieren Sylter im Zug

47 Jahre alter Sylter wird im Zug in Mecklenburg-Vorpommern angegriffen / Laut Polizei wollte er dem Zugbegleiter bei einem Streit helfen

Avatar_shz von Wiebke Stitz

15. Oktober 2020, 13:51 Uhr

Lüdersdorf/Rostock Westerland | Weil er einem Zugbegleiter helfen wollte, ist ein Sylter in einem Zug bei Lüdersdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) von drei jungen Männern angegriffen worden. Der 47-Jährige war demnach am Wochenende – gemeinsam mit seinem Sohn – mit dem Zug zwischen Schönberg und Lübeck unterwegs, wie eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion in Rostock mitteilte.

Als es zwischen einem Bahnmitarbeiter und mehreren Reisenden eine „verbale Auseinandersetzung“ gab, wollte er demnach schlichten. Vermutlich war ein Streit darüber eskaliert, weil die Gruppe ohne gültige Fahrausweise unterwegs war und daher den Zug verlassen sollten. Der Sylter verließ, nach eigener Aussage, auf den Weg seinen Platz und machte sich auf den Weg zur Gruppe sowie dem Zugbegleiter. Dort griff er einen der Jugendlichen (16, 17 und 19 Jahre alt) an den Kragen und forderte ihn dazu auf, sich „vernünftig zu benehmen“, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei er von einem weiteren jungen Mann von hinten gepackt und in einen so genannten Schwitzkasten genommen worden.

Gleichzeitig schlug der dritte Jugendliche mit einer kleinen Musikbox auf den Urlauber ein. Zudem habe er mit den Füßen nach dem Urlauber getreten.

Erst als der 18-jährige Sohn des Sylters zur Hilfe eilte, konnte die Situation entschärft und die Auseinandersetzung beendet werden. Der Urlauber erlitt dabei kleinere Schürfwunden und konnte seine Reise fortsetzen.

Die Jugendlichen wurden am Bahnhof Lüdersdorf durch Beamte des Polizeireviers Grevesmühlen und dem Bundespolizeirevier Wismar empfangen. Ihre Fahrt endete dort zunächst.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen.