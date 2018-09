Sylter Kommunalpolitik : Dorfmanager ist wieder auf Kurs

Politik hebt Sperrvermerk im Haushaltsplan auf / Stelle soll besser bezahlt, Aufgabenbereich neu formuliert werden

von Pierre Boom

16. September 2018, 14:26 Uhr

Das Projekt „Dorfmanager“ geriet in den vergangenen Monaten wiederholt in schweres Fahrwasser und drohte auf seinem Schlingerkurs durch verschiedene Gremien der Politik sogar endgültig zu kentern.

Doch nach vielem Hin und Her, zahlreichen hitzigen Diskussionen und letztendlich auch der Verhängung eines Sperrvermerks für die ab 2019 neu zu schaffende, allerdings zunächst auf drei Jahre befristete Haushaltsstelle eines „Kümmerers“ für alle Ortsteile der Gemeinde Sylt scheint das ambitionierte Vorhaben jetzt wieder auf Kurs gebracht worden zu sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder mit im Boot sind“, sagte Silke von Bremen, eine der Initiatorinnen des Projekts aus „Keitum im Dialog“, nach einer gemeinsamen Beratung des Streitthemas mit Gemeindevertretern sowie Mitgliedern des Ortsbeirats in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.

Silke von Bremen und weitere Ehrenamtliche der Dorfmachergruppe „Identität und Dorfleben“ hatten heftig kritisiert, das von ihnen entwickelte Projekt sei auf dem Weg durch die politischen Instanzen zunehmend verändert, ja verwässert worden und sie als Initiatoren seien gar nicht weiter eingebunden gewesen.

Nach der Entscheidung, dass der Manager in Vollzeit nicht nur für das Kapitänsdorf, sondern für alle Dörfer und auch für Westerland zuständig sein soll, seien dessen Arbeitsgebiete „völlig überfrachtet“ worden, bemängelte auch der CDU-Politiker Oliver Ewald: „Statt bisher sechs Aufgabenpunkten sind es jetzt über 20!“ Dies soll nunmehr rückgängig gemacht und die Stellenbeschreibung gemeinsam mit den Ortsbeiräten sowie mit einer Vertreterin aus der Keitumer Dorfmachergruppe überarbeitet werden.

Mehrere Politiker betonten, wie zuvor mehrfach Bürgermeister Nikolas Häckel, in der Sitzung nochmals die klare Abgrenzung der neuen Stelle zu dem seit einigen Wochen laufenden Bürgerservice der Gemeinde: „Der Dorfmanager soll selbst aktiv werden, er soll hingehen zu den Bürgern und nicht auf Bürger warten wie die Verwaltung vor Ort“, sagte Maria Andresen (Bündnis 90/ Grüne). Er soll Projekte organisieren, Netzwerke schaffen und betreuen – insgesamt das Bürgerengagement unterstützen, aber auch durch eigene Initiativen fördern.

Dies seien anspruchsvolle Aufgaben, so die fast einhellige Ansicht der Sitzungsteilnehmer. Deshalb wäre die seitens der Verwaltung vorgeschlagene Einstufung des Dorfmanagers in die Gehaltsgruppe 5 des öffentlichen Dienstes mit zirka 2480 Euro brutto Monatslohn deutlich zu niedrig. Der Hauptausschuss entschied sich für die Gehaltsgruppe 6. Die Initiatoren des Projekts selbst hatten mindestens Stufe 6 vorgeschlagen. Manfred Uekermann, der Vorsitzende der AktivRegion Uthlande, die das Vorhaben finanziell mit 60 Prozent der Kosten wesentlich unterstützt, bezeichnete das Gehalt angesichts dieser Aufgaben als viel zu gering. Der CDU-Politiker verwies auf vergleichbare, von der AktivRegion geförderte Projekte wie den Dorfmanager in Bredstedt; dieser würde gemäß der Gehaltsgruppe 9 entlohnt.

Vor der endgültigen Abstimmung über den neuen Kurs in Sachen „Dorfmanager“ meldete sich allerdings noch einmal Gerd Nielsen (SPD) zu Wort: „Ich halte das Thema für Unsinn! Wir Sozialdemokraten werden dem nicht zustimmen, auch den Haushaltssperrvermerk nicht aufheben“, kündigte er an. Nielsen verwies auf die vielen Engagierten, die es besonders in Keitum schon gäbe – Söl’ring Foriining, Kulturhaus-Verein, Kirchengemeinde, Ortsbeirat. „Was bleibt dann noch für den Dorfmanager? Darüber sollten wir uns erneut Gedanken machen!“

„Ich bin einfach nur fassungslos“, konterte umgehend Peter Peters (CDU) vom Keitumer Ortsbeirat. „Das Verhalten von Gerd Nielsen ist das beste Beispiel dafür, warum es immer mehr Politikverdrossenheit gibt.“ Schlussendlich votierte der Hauptausschuss mit neun Stimmen, bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, für den neuen Weg und damit für eine baldige Veröffentlichung der Stellenausschreibung.

„Diese neue Stelle kann ein ‚Meilenstein‘ sein für kreative und zukunftsgestaltende Bürgerbeteiligung auf Sylt, davon sind wir überzeugt“, erklärte Initiatorin Birte Wieda danach. Der Erfolg des Projekts würde ohnehin von der Person abhängen, die die Aufgaben der Stelle für sich und für die Bürger interpretiert und gestaltet. „Wir als Dorfmachergruppe sind sehr froh, weil wir wissen, dass mit dem Dorfmanager eine große Chance ermöglicht wird, kreativ Problemen zu begegnen und Erfahrungen zu sammeln, die sonst nicht gemacht werden könnten. Erfahrungen, von denen alle profitieren werden!“