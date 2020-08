Dorfhotel wechselt den Eigentümer

Londoner Immobilienmilliardär Lutz Strangemann kauft Sylter Hotels und setzt auf Qualität statt Quantität

von Ralf Henningsen

18. August 2020, 17:51 Uhr

Rantum | Das größte Sylter Hotel hat einen neuen Eigentümer: Die Land-Union-Gruppe des in London ansässigen Immobilienmilliardärs und Hoteliers Lutz Strangemann hat das Dorfhotel in Rantum von der GBI AG erworben und damit die größte Ferienhotelanlage der Insel mit fast 60 000 Quadratmetern Grundstück. Die Gruppe hat 2019 schon zwei Hotels in Westerland und ein Grundstück in der Strandstraße 10 gekauft und ist damit wohl größter privater Hoteleigentümer auf der Insel. Im Interview mit Sylter Rundschau-Redakteur Ralf Henningsen spricht Strangemann über seine Sylter Pläne.

Herr Strangemann, Sie haben schon beim Kauf des „Aubis“ angekündigt, sich weiter auf Sylt zu engagieren. Was reizt Sie an der Insel?

In der Tat stand mit dem Ankauf des ersten Hotels fest, dass wir uns verstärkt auf der Insel engagieren werden. Hintergrund ist, dass wir für die Insel eine eigene betriebliche Einheit mit örtlichen Mitarbeitern planen, die dann einen Teil unserer Hotels und Boardinghäuser vor Ort betreibt. Das ist professionell nur ab einer gewissen Größe möglich. Wir haben in der Gruppe viel Knowhow und können aufgrund unserer operativen Hotelerfahrungen aus London oder Berlin einen positiven Beitrag für den Standort Sylt leisten. Wir arbeiten nicht mit Standardmodulen, sondern beschäftigen uns mit dem jeweiligen Standort und entwickeln individuell Konzepte. Das tun wir auch für kleinere Objekte mit viel Liebe zum Detail.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Insel?

Sylt sollte aus unserer Sicht qualitativ und nicht quantitativ wachsen. Unser Fokus liegt auf der Optimierung und Aufwertung von Bestandsobjekten. Wichtig ist, dass sich das Hotelangebot insbesondere im Zentrum Westerlands weiterentwickelt, so dass es auch für eine jüngere Klientel attraktiv ist und auch in der Nebensaison von Gästen angenommen wird, die zum Zentrum auch gezielt ohne Auto reisen. Dies hilft dann auch der lokalen Gastronomie und dem Handel. Der besondere Reiz der Insel ist die Natur und die einmalig schöne Landschaft. Es ist wichtig, dass dies so erhalten bleibt und nicht durch eine quantitative Ausdehnung des touristischen Angebotes leidet oder die Infrastruktur durch Verkehr überlastet wird. Grünflächen für weitere Entwicklungen aufzugeben wäre aus meiner Sicht ein Fehler.

Werden die Westerländer Hotels den heutigen Erwartungen der Gäste gerecht?

Viele der bestehenden Hotels sind zum Teil in die Jahre gekommen. Der Standard und das Angebot ist häufig im internationalen Vergleich nicht marktgerecht. Wenn man Hotels nachhaltig betreiben möchte, dann muss man auch reinvestieren. Insbesondere wenn das Ziel ist, auch jüngere Kundschaft anzusprechen und die Nebensaison zu beleben, braucht es ein attraktives Angebot. Wir haben zum Beispiel an einem bestehenden Standort im Zentrum Westerlands ein Boardinghauskonzept geplant, das eine Art Hybrid aus Hotel und Ferienwohnung ist. Die Aufenthaltszeiten werden tendenziell kürzer. Gefragt sind daher auch zentrale Lagen und Flexibilität. Bei einem Boardinghaus bieten die Zimmer mehr Komfort als bei einem klassischen Hotel und vor allem ist man als Gast in der Lage, sich zum Frühstück oder auch zum Abendessen auch einmal selbst zu versorgen. Verglichen zu einer Ferienwohnung gibt es aber Zusatzleistungen wie Spa mit Sauna und Fitness oder aber auch eine Lounge, eine Gemeinschaftsküche und Housekeeping. Jüngere und gesundheitsbewusste Kunden schätzen das sehr und legen auch Wert auf Gebäude, die nachhaltig gebaut sind und den ökologischen Möglichkeiten von heute gerecht werden. Auch in puncto Mobilität planen wir ein Angebot mit Elektroautos als Carsharing, so dass kein Bedarf für ein eigenes Auto besteht. Man reist dann bequem mit dem Zug an und wenn man sich auf der Insel einmal weiter weg bewegen möchte, nimmt man sich für ein paar Stunden ein E-Auto. Diesen Trend sehen wir in den Städten seit Jahren. In Berlin oder London bleiben die Tiefgaragen der Hotels fast immer leer, da wenige Gäste noch mit dem eigenen Auto anreisen.

Wie können Ihre Hotels zusammenarbeiten?

Wir sehen hier insbesondere bei der Personalentwicklung viel Potenzial. Es ist heute wichtig, als Unternehmen attraktiv für junge Mitarbeiter zu sein und Entwicklungschancen zu bieten – und dazu gehört in der Hotellerie auch, dass die Mitarbeiter andere Standorte und Hotels kennenlernen. Wir bilden in unseren Betrieben aus und unterstützen aktiv den internen Austausch von Mitarbeitern und deren Weiterbildung. Für Mitarbeiter am Standort Sylt bedeutet das, dass sie die Chance haben, für eine gewisse Zeit in London, Berlin oder auch in Manila zu arbeiten.

Aber wie sind Sie gerade auf Sylt gekommen? Für einen Londoner Immobilienunternehmer mit Büros in Berlin, Amsterdam, Calgary und Manila doch eine etwas ungewöhnliche Entscheidung...

Ich bin an der norddeutschen Küste geboren und fühle mich hier immer noch sehr zuhause. Das raue Klima, die Seeluft, die Natur und die Mentalität, aber auch die gute Küche – das verbindet ein Leben lang. Wenn man plant, operativ an einem Standort tätig zu sein und Mitarbeiter vor Ort zu beschäftigen, dann ist das eine Entscheidung, die auch Verantwortung bedeutet – für die Mitarbeiter und die Gemeinschaft vor Ort – und das setzt voraus, dass man sich mit dem Standort identifizieren kann und an ihn glaubt. Für Sylt ist dies bei mir uneingeschränkt der Fall und selbstverständlich ist unser Engagement auch von viel Herzblut begleitet.

Was bedeutet die Corona-Krise für Sie? Wachsen die Zweifel am Investment in Gewerbeimmobilien und Hotels oder eröffnen sich neue Chancen?

Auf chinesisch setzt sich das Wort Krise aus zwei Symbolen zusammen. Das eine steht für Gefahr, das andere für Chance – beides trifft auch für die Corona-Krise zu. In vielerlei Hinsicht hat die Corona-Krise Prozesse beschleunigt – die Digitalisierung hat enorm schnell zugenommen und damit folgen diverse Veränderungen. Viele Firmen führen dauerhaft zumindest ein, zwei Tage die Woche das Homeoffice ein, was die Büronachfrage zweifellos dauerhaft reduzieren wird. Hinzu kommt zukünftig der negative Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Büronachfrage. Für Teambuilding und Firmenkultur sind Büros aber auch in Zukunft relevant. Bei Hotels muss man differenzieren – grundsätzlich besteht der unveränderte Wunsch und Wille zu reisen und zu erleben. Dies gilt sowohl für das Leisure-Geschäft wie für Firmenkunden. Im Tagungsbereich wird durch digitale Konferenzen aber eine Veränderung stattfinden. Die Krise bietet letztlich aber auch große Chancen, sich mit neuen Produkten anzupassen. Wir kaufen aktuell weitere Hotels dazu, prüfen aber auch Nutzungsalternativen für Objektangebote, die dauerhaft so nicht fortbestehen können. Längerfristig wird die Demographie in den entwickelten Volkswirtschaften viel mehr Veränderungen bringen als eine zeitlich befristete Pandemie.