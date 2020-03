Avatar_shz von ago

27. März 2020, 16:44 Uhr

Mir kommt es vor , als wäre momentan die Hochzeit medialer Tools wie Skype oder Facetime. Auch wird wieder mehr telefoniert, der Kontakt über Whatsapp oder SMS reicht nicht mehr aus. Corona schweißt uns zusammen. Freunde, die seit Jahren von mir entfernt wohnen, und die ich zumeist nur bei Besuchen in der Heimat sehe, melden sich plötzlich regelmäßig und wollen videochatten. Warum ist das so? Sonst haben wir auch nicht häufiger Kontakt. Doch diese Krise schafft, dass Distanz spürbarer wird. Es ist nicht absehbar, wann ich meine Freunde wiedersehe. Vor Corona bestand diese Möglichkeit jederzeit – Whatsapps, die sonst nach Wochen erst beantwortet wurden, gewinnen jetzt an Wichtigkeit; plötzlich wird aus einer lieblos abgeschickten Nachricht, ein herzlicher Telefonanruf, ein Gespräch, ein Austausch an Informationen, wie ich ihn sonst nur bei persönlichen Aufeinandertreffen erlebe. Ist es das, was wir aus dieser Zeit mitnehmen? Dass wir uns öfter mal Zeit nehmen sollten, dass Distanz überwindbar ist, ohne in den nächsten Flieger zu steigen und dass wir einander brauchen?