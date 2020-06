sylter Weihnachtsmarkt : Diskussion um den passenden Namen

Weihnachtsmarkt oder Wintermarkt - was paßt?

Avatar_shz von Wiebke Stitz

18. Juni 2020, 13:33 Uhr

Noch ist es bis Weihnachten lange hin, doch die Planungen für die Veranstaltung zum Jahresende auf der Neuen Mitte in Westerland müssen jetzt starten, damit auch zum dritten Mal alles klappt. „Der Markt lief in den ersten zwei Jahren ziemlich gut an. Was zum einen an dem verhältnismäßig guten Wetter lag und zum anderen auch einfach daran, dass der Markt neu ist und Interesse geweckt hat. Die Aussteller haben das Beste gegeben, und ich denke, wir haben qualitativ sehr viel geboten, “ zieht Veranstalterin Stefanie „Kiki“ Schneider eine positive Bilanz. „Was den dritten Markt anbelangt, so hoffe ich, dass das Wetter wieder mitspielt und vor allem, dass sich die Besucher nicht von Corona abschrecken lassen.“

Damit das nicht passiert, hat Stefanie Schneider ein Konzept ausgearbeitet, dass den jetzigen Corona-Vorgaben Rechnung trägt.. Vorgestellt wurde es auf der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Sylt durch Bürgermeister Nikolas Häckel.

Nach seiner Präsentation haben sich die Gemeindevertreter dazu entschieden, eine Stellungnahme vom Ortsbeirat Westerland einzuholen. Dort sollte besprochen werden, ob das Konzept in dieser Form gewünscht sei.

Westerlands Ortsbeiratsvorsitzender Kay Abeling hat nach seiner vergangenen Sitzung gute Nachrichten. Der Ortsbeirat habe sich klar für eine dritte Auflage der Veranstaltung rund um Weihnachten in Westerland ausgesprochen. Allerdings gäbe es eine Einschränkung - der Name solle von „Wintermarkt“ in „Weihnachtsmarkt“ geändert werden. Ausschlaggebend ist nach Ansicht des Ortsbeirates der christliche Bezug der Veranstaltung, der sich auch im Namen ausdrücken sollte.

Ist eine Umbennnung für Stephanie Schneider denkbar, nachdem der Name „Wintermarkt“ seit zwei Jahren genutzt wird und einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat?

„Grundsätzlich ist das für mich vorstellbar. Die Namensgebung `Wintermarkt´ lag für die Aussteller und für uns als Veranstalter darin begründet, dass der Markt untypischerweise bis in den Januar hinein geht. Der Name `Weihnachtsmarkt´ impliziert ein Ende der Veranstaltung zum 23.12.. Eine solche Verwirrung wollten wir gerne vermeiden. Jedoch kann ich die Beweggründe des Ortsbeirates nachvollziehen und bin offen für ihre Anregungen.“

Insofern würde es mit der Umbenennung keine Schwierigkeiten geben. Einschränkungen können allerdings durch die Coronavorgaben entstehen, die für diese Art von Veranstaltung derzeit noch herrschen. „Ich denke, dass wir mit den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gut aufgestellt sind. Zudem geht der Markt teilweise 12 Stunden pro Tag, und die Besucher werden sich entspannt über den Tag hinweg verteilen. Corona macht die Planung umfangreicher, aber davor scheut sich niemand – auch nicht die Aussteller. Wir sind sehr motiviert alles so umsetzen, damit sich die Bescher wohlfühlen“. Ob es dann auf dem „Wintermarkt“ oder dem „Weihnachtsmarkt“ sein wird, interessiert dann wahrscheinlich gar nicht mehr.