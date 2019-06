„Dieser Weg war ein Traum!“

Vergangenen Freitag machte sich eine ökumenische Pilgerschar auf den Johannesweg von Keitum nach List, um Klarheit in Gedanken zu bekommen

23. Juni 2019, 16:25 Uhr

Sylt | Als die etwa 50 Teilnehmer zählende Pilgerschar am vergangenen Freitag noch vor Mitternacht zum Johannesweg von Keitum nach List aufbrach, da begleitete sie – typisch für Juni-Wochen auf Sylt – am nördlichen Himmelskreis noch lange ein heller Schein. In dieser Nacht wurde es, trotz einiger Wolken, nie ganz dunkel.

Was aber bewegt Menschen, gemeinsam aufzubrechen? Gar in der Nacht unterwegs zu sein? Und was geschieht mit ihnen auf dem Weg? So zu fragen, ist mehr als berechtigt. Die Bibel kennt viele Texte, in denen der Weg eine zentrale Rolle spielt. Quasi Dingsymbol ist für einen die Menschen anregenden, gar verändernden Prozess. So ging den ratlosen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus letztendlich ein Licht der Erkenntnis auf. Aus dem Christenverfolger Saulus wurde auf dem Weg nach Damaskus der große Missionar Paulus und der Kämmerer aus dem Morgenland schließlich kam auf dem Weg nach Jerusalem durch Philippus zum Glauben. Auf Sylt nun der Weg von Keitum nach List. Und darum noch einmal gefragt: Was geschieht auf diesem Weg?

Der Pilgerweg begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, den Pastorin Susanne Zingel (evangelisch) und Pfarrer Armin Weiers (katholisch) gemeinsam in der Kirche St. Severin feierten. Bereits im Eingangslied klangen Motive dieser pastoralen Aktion an. Da wurde von Menschen gesungen, die auf der Suche nach Frieden und Gott sind, weil sie eine „unerfüllte Sehnsucht … fort und fort“ treibt. Susanne Zingel brachte es auf den Punkt: „Was nehmen wir mit hinein in diese Nacht? Klarheit in Gedanken zu bekommen und Ansporn für unser Tun zu erhalten. Das soll uns diese Nacht ermutigen und bestärken!“ Beide Geistliche salbten und segneten die Pilger; Gebet, Segen, Musik sowie schließlich noch praktische Hinweise – und dann der Aufbruch.

Vielen Menschen sind von jeher die Tage und Nächte um den Johannistag (24. Juni) mit der kürzesten Nacht und dem längsten Tag bedeutungsschwer. In zahlreichen Gegenden leuchten auch Johannisfeuer auf. Nicht nur in alpinen Regionen rollen brennende Feuerräder ins Tal hinab. Der Tanz um oder der Sprung über das Feuer – beides ist in ganz Europe verbreitet und mit erwartungsvollen Vorstellungen befrachtet. Von Bach gibt es für den Johannistag eigens die Kantate „Christ unser Herr zum Jordan kam“. Und der ostpreußischen Dichterin Agnes Miegel ist in ihrem erschütternden Gedicht „Es war ein Land“ die helle Johannisnacht Anlass, wehmütig an ihre Heimatstadt Königsberg zurück zu denken. Der Sylter Pilgerschar, die hart am Wasser des Wattenmeeres den Weg nach List einschlug, schien Martin Luthers 1541 entstandenes Lied Programm gewesen zu sein. „Gott spricht und will, daß Wasser sei / doch nicht allein schlicht Wasser / sein heilges Wort ist auch dabei / mit reichem Geist ohn Maßen ...“

So gab es denn unterwegs in unmittelbarer Nachbarschaft zum (Meer-)Wasser geistlich Impulse durch Texte und Lieder. Stärkende Getränke und ein die helle Nacht zusätzlich erleuchtendes Lagerfeuer boten Besinnungs- und Verschnaufpausen.

Bereits gegen drei Uhr nachts kauften Tine Suhl und Helga Glöden Brötchen, die sie anschließend im Tinnumer Gemeindehaus schmierten und abwechslungsreich belegten. Knapp 100 halbe Brötchen wurden dann in List verzehrt, dazu gab es frischen Kaffee, Tee, Kakao und Säfte. Die ersten Pilger trafen bereits um 5.30 Uhr an der Kirche St. Raphael ein. Erika Hansen aus Morsum war so bewegt, dass sie vor der Kirche zu singen begann und stellte einfach nur fest: „Dieser Weg war ein Traum!“ Der 16jährige Jakob Metzger, der sich gemeinsam mit seinem Vater auf den Weg gemacht hatte, brachte es auf seine Art zum Ausdruck: „Ich fand es cool, diese Wanderung durch die Nacht.“

Der Kopf war frei von allerlei Gedanken, das Licht der frühen Sonne und die Meeresbrise wirkten Wunder. Heike Kamp und ihre Freundin Kathrin Buddendiek fassten für sich zusammen: „Das war eine tolle Unternehmung, die wunderbar vorbereitet und organisiert war. Alles passte. Die kleinen Pausen mit den Impulsen und dem Gesang – all das machte diese Tour richtig rund!“

Wie üblich auf Pilgertouren erhielten alle den Pilgerpass und feierten dann eine frühe Andacht mit Segnung in St. Raphael, an der auch die Steyler Missionsschwestern sowie alle treuen Helferinnen und Helfer teilnahmen. „Wir sahen in dieser Nacht Dinge, die wir sonst nicht gesehen hätten,“ sagte Pastorin Zingel zum Schluss.