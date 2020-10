Die Zeit danach

Avatar_shz von Pastor Ingo Pohl

18. Oktober 2020, 09:02 Uhr

Die Politik der letzten Jahre war vor allem geprägt durch ein gepflegtes Moderieren der ewig gleichen Themen. Ihre Wiederholungen und Vermeidung ernsthaft umzusetzender Lösungsansätze degradierte sie allerdings zu vermeintlichen Belanglosigkeiten. Durch die allabendliche Talkshowoperetten, welche die Debattenkultur des Deutschen Bundestages ersetzen, gewannen die Beantwortung der aktuellen Fragen der Zeit auch nicht an Qualität. Das Thema, das die Nach Corona Zeit bestimmen wird, war schon damals bekannt: Regulierung der Folgen eines ungezügelten neoliberalen globalisierten Kapitalismus

Armut, Migration, Massentourismus, wachsender Flugverkehr, Verlust regionaler Identitäten und daher Ressentiments befördernder Nationalismus und selbstverständlich der Klimawandel sind Kennzeichen und Folgen bisherigen gesellschaftlichen- und politischen Handelns. An die Stelle eines echten politischen Ideals, trat das individuelle Glück, welches selbstverständlich permanenten Wandel unterliegt. Die Idee der Freiheit reduzierte sich auf das eigene Leben und wurde mit Selbstentfaltung verwechselt. Die Pandemie erst zwingt uns die systemischen Fehler einzugestehen und ernsthafte Alternativen für ein verantwortliches Leben zu entwickeln. Covid 19 hat dem Tod wieder seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft eingeräumt und vor dem sind wir alle gleich. Jetzt wird uns allen deutlich, dass, was uns Wohlstand bringen sollte, uns großen Verlust zufügt und das unsere Emanzipation von der Natur uns in allzugroße Nähe zu ihr gebracht hat. Eben diese Nähe hatten wir vergessen kann tödlich sein, weil vom Menschen eben nicht beherrschbar. Corona kann alle Menschen treffen und zwar unmittelbar. Das macht diese Krise so anders und das rückt uns alle zusammen. Wohingegen 2008 nur der kleine Mann/ Frau von der Straße die Bankenrettung zu bezahlen hatte, gibt es jetzt umgekehrt Geldzahlungen direkt an alle Bürger. Die Angst vor einem wirtschaftlichen Kollaps und Millionenfachen Sterbens seiner Bürger führt ruckartig zu völlig neuen Handlungsoptionen. Und auch Umwelt und Klima werden von diesen neuen Voraussetzungen profitieren. Die Krise wird zum Nährboden utopischen Denkens und der Umkehr ungerechter Verhältnisse – großartig. Die nach Corona Zeit wird über die obengenannten Themen nicht mehr diskutieren im Gehalt billiger PR Slogans, sondern radikale Entwürfe, weil wir sie jetzt schon trainieren, werden ernsthaft in den Blick genommen. Ich glaube fest daran, dass wir alle aus dieser Krise gestärkt hervorgehen können. Notwendigerweise müsste hierzu zum Ende dieses annus horribile und im Übergang zu der Nach Corona Zeit unsere Suche nach Erneuerung zutiefst spirituell durchdrungen sein. Wir benötigen ein gesamtschöpferisches Verständnis der Ursachen der Pandemie und des Umgangs mit ihr. Anstelle beamteten Pragmatismus sollte mehr künstlerische Kreativität und Phantasie politisches Handeln der Zukunft mitprägen. Und wir alle werden lernen, dem Leben mit mehr Demut und Dankbarkeit zu begegnen. Ein einfaches „Weiter so“ wird es auch auf Sylt nach diesem Jahr nicht geben können.