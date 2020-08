Die Sylter Vögel flattern wieder

Unser Autor Frank Deppe hat sich mit einigen bunten Vögeln auf der Insel beschäftigt / In der Sylter Rundschau stellt er seine Auswahl heute vor

19. August 2020, 18:28 Uhr

Insel Sylt | Nicht nur die gemeine Möwe oder aber Amsel, Drossel, Fink und Star treiben sich auf der Insel herum: Auch einige saisonale Vogelarten sind derzeit häufig anzutreffen. Unser Mitarbeiter Frank Deppe hat sich auf die Pirsch begeben und so einige bunte Vögel ins Visier genommen.





Die Nacht-Eule







Der Weiß-Storch





Wenn andere Urlauber ins Bett gehen, erwachen bei diesem flatterhaften, nachtaktiven Geschöpf die Lebensgeister. Nach einer ausgiebigen Dusche und der langwierigen Qual der Wahl des passenden Outfits schwebt die Nachteule in der Dämmerung wohlparfümiert in der freien Wildbahn ein. Einem Kneipenbummel durch Westerland schließt sich zu später Stunde ein Abstecher nach Kampen an. Der Nachteule graut einzig vor dem Morgengrauen, doch schließlich treibt es auch sie ins Bett, wobei sich ihr schwankender Weg ins Appartement mit den ersten Weiß-Störchen und Rot-Schenkeln kreuzt, die bereits in Richtung Strand streben.Eine bedauernswerte Gattung unter den saisonalen Vogelarten. So lange er sich auch am Strand in der Sonne räkelt, so ändert sich die Farbe seines Federkleids doch um kaum eine Nuance: Am Ende des Urlaubs ist dieses arme Geschöpf fast genauso weiß wie zu Beginn.

Damit ihm die Nachbarn daheim auch glauben, dass er wirklich auf Sylt gelandet ist, schleppt er sich vor der Abreise frustriert ins „Syltness Center“ und unterzieht sich einem ausgiebigen „Spray Tanning“, das seine Haut schön bräunt.





Der Rot-Schenkel







Die Lach-Möwe





Ein entfernter Verwandter des Weiß-Storchs. Auch dieser Vogel kann im Strandkorb gar nicht genug Sonne tanken und vergisst schon mal, sein Federkleid mit Sonnencreme zu imprägnieren. Deshalb erinnert die Farbe seiner Haut nach drei Tagen am Strand eher an die glühender Kohlen statt an die eines knusprigen Grillhähnchens. Die folgenden Urlaubstage verbringt der gequälte Rot-Schenkel auf der Bauchseite im Bett, während ihm ein Artgenosse die verbrannten Hautpartien nach altem Hausfrauenrezept mit Zitrone einreibt.Lässt sich auf der Restaurant-Terrasse zumeist genau am Nebentisch nieder. Neben ihrem von der libidinösen Seeluft angestachelten Balzverhalten, dem sich der gutaussehende Kellner erwehren muss, sticht sie durch ihr buntes Federkleid und insbesondere durch ihr lautes Organ aufs der anonymen Masse der Vögel hervor: Mit in der Spitze 130 gemessenen Dezibel würde ihr schrilles Lachen sogar eine Kettensäge übertönen.

Rasch leeren sich daher die Tische um die Lach-Möwe. Nur der arme Kellner kann nicht flüchten.





Die Nörgel-Schnepfe





Erstaunlicherweise auch nach der wochenlangen Sperrung der Insel aufgrund von Corona jetzt des öfteren anzutreffen. Statt sich zu freuen, wieder auf ihr geliebtes Eiland reisen zu dürfen, fällt die Nörgel-Schnepfe durch genervtes Gequengel auf.

Das Wetter ist ihr entweder zu warm oder zu kalt, auf dem Krabbenbrötchen liegen nicht genug Krabben, und dieser kesse Vogel scheut auch nicht davor, spätabends den Vermieter anzurufen, weil das Licht im Kühlschrank nicht brennt. Nörgelnd verspricht sich die Schnepfe bei ihrer Abreise, die Insel nie wieder zu betreten, um dann im nächsten Sommer doch wieder keifend einzuschweben.





Der Schlemmer-Schnäbler





Seine ausgiebigen Spaziergänge am Flutsaum enden stets in einem Restaurant der gehobenen Kategorie. Den Weg weisen ihm dabei die Gastro-Bibeln „Michelin“ und „Gault Millau“, die er in seinem Urlaubsnest hütet. Die Zeit zwischen An- und Abreise ist gefüllt mit Lammnieren unter Petersiliengraupen, Wachtelbrüstchen an Kokosnuss-Schaum und Zweierlei Schokoladenmousse mit Estragonsorbet und Portweinkirschen.

Mit zusätzlichen vier Pfund auf den Rippen und einigen Euros weniger auf dem Konto, aber rundum gesättigt schlummert der Schlemmer-Schnäbler letztlich im Flugzeug der Heimat entgegen und träumt dabei von Spiegelei mit Bratkartoffeln.





Die Seh-Schwalbe





Dieses muntere Geschöpf tankt seine Reserven stets nur ein Wochenende lang auf Sylt auf. Da der Vogel in dieser Zeit möglichst viel von der Insel gesehen haben will, ist sein Terminkalender randvoll. Kaum von einer ornithologischen Führung zurückgekommen, saust die Seh-Schwalbe zum Morsum-Kliff, stöckelt kurz durch die Braderuper Heide und nimmt ein rasches Mahl bei Gosch am Lister Hafen ein, denn es wartet bereits eine Schiffsfahrt zu den Seehundbänken.

Nach dem Aufstieg zur Uwe-Düne besucht die Seh-Schwalbe schnell noch zwei Sylt-Vorträge, bevor sie geplättet ins Bett fällt und vom entspannten Büroalltag träumt.





Die Rüpel-Rohrweihe





Ihr bevorzugter Lebensraum ist der Sylter Asphalt. Andere Verkehrsteilnehmer duldet sie neben sich nicht – ausgenommen den Partner. Die Rüpel-Rohweihe fährt statt auf dem Radweg grundsätzlich mitten auf der Straße, ungeduldiges Hupen der Autofahrer ignoriert sie geflissentlich. Verirrt sich dieser angriffslustige Vogel tatsächlich einmal auf einen Radweg, ist der Bangbüchsige Brachvogel seine bevorzugte Beute.

Dieser ist ein Verkehrshindernis wider Willen.

Denn eigentlich möchte der Brachvogel alles richtig machen, doch da er nur einmal im Jahr im Sylt-Urlaub auf dem Drahtesel sitzt, macht er grundsätzlich alles falsch. Besonders sehenswert sind sein Aufstieg aufs Rad und seine Bremsmanöver.

Der Bangbüchsige Brachvogel wird aufgrund seiner wackligen Fahrweise zudem oftmals zu Unrecht als Alkoholiker verdächtigt.