Neue Müllsammelstationen : Die Sylter Strände sollen sauberer werden

Tourismus-Service schafft will ab Mitte Oktober neue Müllsammel-Boxen in Westerland und Rantum aufstellen.

Avatar_shz von ago

25. September 2020, 19:32 Uhr

Westerland/Rantum | Kekspackung, Weinflasche oder den Beutel mit Hundekot können Strandbesucher in Westerland und Rantum demnächst in neuen Müllboxen entsorgen. Der Insel Sylt-Tourismus Service (ISTS) will ab Mitte Oktober zehn der sogenannten Müllsammelstationen an einigen Stränden aufbauen. Ziel der Aktion ist es, die richtige Mülltrennung und -entsorgung an den Stränden zu etablieren.

„Jeder kann verhindern, dass Müll zum Ärgernis wird und seinen Teil zum Umweltschutz beitragen, indem der eigene Müll mitgenommen und richtig entsorgt wird“, sagt ISTS-Geschäftsführer Peter Douven. Er freue sich mit den Müllsammelstationen wieder einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltigen Urlaub zu gehen. „Urlaub auf Sylt noch umwelt- und sozialverträglicher zu machen ist unser langfristiges Ziel“, sagte er. Das Thema Nachhaltigkeit sei ein Prozess der Weiterentwicklung und werde den Tourismus-Service auch zukünftig begleiten.

Die richtige Trennung von Wertstoffen trägt zur Wiederverwendung und Schonung wertvoller Ressourcen und somit der Umwelt bei. Denn auch wenn vielerorts das Thema immer mehr in das Bewusstsein der Menschen rückt, schwimmen noch immer pro jedem Quadratkilometer Meer mehrere Hunderttausend Teile Mikroplastik und Plastikmüll darin. Hauptsächlich wird der Müll vom Land aus in die Meere getragen und es kann – laut Experten– bis zu 1000 Jahren dauern, bis sich Müll im Meer zersetzt. Bei den neuen Müllsammelstationen sollen Farben und Symbole das Trennen nach Restmüll; Papier und Pappe; Kunststoff; Glas; Strandgut sowie Kronkorken und Zigarettenkippen, leicht machen. Die Sammelboxen sollen zudem Sand, Regen und Sturm standhalten.

„Wir sind froh, dass etwas passiert“, sagte Manfred Uekermann, Vorsitzender des Landschaftszweckverbandes (LZV) Sylt. Langfristiges Ziel sei es, dass auch die übrigen Gemeinden der Insel mit vergleichbaren Aktion nachziehen. Gerade an Strandabschnitten an denen es bisher überhaupt keine Mülleimer gibt, sei es dringend erforderlich, dass es dort eine Möglichkeit gibt. Bisher lande dort noch viel Müll am Strand, in den Dünen und später im Meer. „Wichtig ist, dass überall einheitliche Infoschilder beziehungsweise Piktogramme angebracht sind“, sagte er.

Wie zum Beispiel die Cartoons des Künstlers Peter Andresen auf den neuen Boxen (siehe Bild): Diese thematiseren unter anderen Zigarettenkippen, die immer wieder achtlos in den Sand geworfen werden. „Kippen in die Kiste ist doch klar“, sagt ein gezeichneter Mann mit Mütze und rotem Rollkragen-Pullover. „Strandasche gibt’s hier“, steht noch darunter.

Auch der Aufruf an jeden, ein wenig Müll am Strand zu sammeln, greift Andresen auf. „Pick up 3“, steht in der Sprechblase über einem Krebs, der drei Strandfunde in seinen Scheren trägt. „Wenn jeder drei Stücke Müll während seines Aufenthaltes am Strand aufsammelt und in eine der Müllstationen bringt, hält das unseren Strand sauberer“, teilte der ISTS mit. Der Hundekot, ist ebenfalls Thema: Eine Zeichnung weist die Menschen darauf hin, einen speziellen Beutel für die Hinterlassenschaften ihrer Tiere zu benutzen und diese anschließend im Müll zu entsorgen.