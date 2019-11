Die Statue aus dem Dritten Reich

In unserer Serie „Abseits des Weges“ berichtet unser Autor Klaus Lorkowski über interessante Sylter Details

18. November 2019

So manches auf Sylt findet wenig oder gar keine Beachtung, liegt es doch ein wenig versteckt von den bekannten und ausgetretenen Pfaden. Verlässt man sie und hält sich abseits des Weges, so stößt man unvermutet auf allerhand Sehenswertes. Man muss sich nur aufmachen und auf Entdeckungsreise gehen. Es lohnt sich.

Heute führt unsere Exkursion in den Inselnorden. Genauer gesagt: nach List in den Landwehrdeich. Dort steht inmitten einer ausladenden Wiesenfläche eine Bronzefigur. Ihr gilt unsere nähere Betrachtung.

Im Jahre 1935 erhielt die Gemeinde List ein für die damalige Zeit modernes, für acht Schulklassen gedachtes Gebäude. Vor diesem Gebäude, das heute die Kurverwaltung beherbergt, steht der „Zehnkämpfer“ eine weit über zwei Meter große Figur. Geschaffen von Arno Breker.

Ob das Kunstwerk von Anfang an dort seinen Platz hatte, ist nicht gesichert. Gut möglich, dass es vormals inmitten der in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Kasernenanlage stand. Das zumindest versichern einige, die als vermeintliche Kenner befragt wurden. Nicht nur die Positionierung dieser Plastik steht in der Diskussion. Mancher „Kunstkenner“ führt den Zehnkämpfer gar auf eine Schülerin Brekers zurück. Der aber hatte, zumindest während seiner Schaffensperiode bis 1945, gar keine weiblichen Studierenden in seinem Umfeld. Mein Briefwechsel mit der in Düsseldorf ansässigen Arno-Breker-Gesellschaft wird dazu hoffentlich bald zu allen offenen Fragen eine gesicherte Aufklärung herbeiführen.



Eine „unbestreitbar ästhetische Qualität“





Arno Breker (1900 - 1991), Sohn eines Steinbildhauers, war Preisträger der Villa Massimo in Rom. Das mag als unvoreingenommene Würdigung und Auszeichnung seines künstlerischen Schaffens gelten - bevor Hitler ihn für sich entdeckte und als Staatskünstler mit Aufträgen überhäufte. Im Vorlauf zu den Olympischen Spielen von 1936 nahm der gebürtige Wuppertaler an einem Wettbewerb teil, den das Internationale Olympische Komitee ausgeschrieben hatte. Mit seiner Figur des Zehnkämpfers errang er die Silbermedaille. Die international besetzte Jury attestierte seiner Bronze damals eine „unbestreitbar ästhetische Qualität“. Breker knüpfte mit dieser neoklassizistischen Figur stilstisch bewusst an die Tradition der griechischen Antike an. Als Modell diente ihm Gustav Stührk, ein jugendlicher Zehnkämpfer, der ihm an manchen Tagen über viele Stunden hinweg Modell saß. Fotos und Handskizzen Brekers hielten diese Situation fest. Kein anderer als Carl Diem, in Berlin damals Direktor der Hochschule für Leibesübungen, vermittelte den Kontakt zu dem Sportstudenten.

Breker schuf eine Plastik in Frontalansicht mit geglätteter Oberfläche. Sie zeugt noch nicht von der Monumentalität und Gesichtslosigkeit nachfolgender Werke (etwa bei den Figuren vor der Neuen Reichskanzlei in der Berliner Wilhelmstraße). Noch trägt sie individuelle Züge, zeigt etwa einen Haarkranz oder modelliert mehr oder minder grazil wirkende Hände. Trotz der beachtlichen Größe ist die Figur in gewisser Weise noch frei vom auftrumpfenden Pathos späterer Jahre.



Hitler wurde auf den Künstler aufmerksam





Den Zehnkämpfer gibt es in zwei Versionen. Die erste Arbeit ist rechter Hand mit einem Tuch versehen. Sie steht, übrigens bis heute, auf dem Berliner Reichssportfeld. Aufgrund der hohen Anerkennung, die Breker 1936 durch die internationale Jury erfuhr („ein beachtliches Talent“), kam es zu einem zweiten Guss, allerdings ohne das Tuchutensil. Beim Anblick der Statue wurde Hitler erstmals auf Breker aufmerksam, ließ ihn prompt in die Reichskanzlei bestellen und entließ ihn nach nur wenigen Minuten mit den Worten:„Junger Mann, ab heute arbeiten Sie nur noch für mich!“

Fortan entstanden als Plastiken „vollendete Modellathleten“ mit einem Körperverständnis, das nicht nur für die Nazi-Ideologie „kompatibel“ war, sondern die auch dazu dienten, den Sport insgesamt politisch-ideologisch zu instrumentalisieren. Hatte Breker anfangs noch den Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann, einen Evangelisten für eine Düsseldorfer Kirche oder einen „Verwundeten“ mit ausgeprägten Zügen individuellen Leidens modelliert, dominierte fortan der Auftraggeber (Hitler, der NS-Staat) das künstlerische Schaffen. Gestaltet wurde jetzt aus der „Kraft einer neuen Idee“ heraus, die „alle Deutschen eint“. Vorbei war es da mit der künstlerischen Freiheit. Klang sie doch noch einmal an, wurden auch Werke, die Breker eingereicht hatte, schlichtweg abgelehnt. Auch das war nicht nur einmal der Fall!

Nach 1945 kam sich der Künstler wie ein „lebender Leichnam“ vor. Groß und tief waren sein Absturz und Fall. Der Staatskünstler von Hitlers Gnaden fand sich in der jungen Bundesrepublik in der Bedeutungslosigkeit wieder. Oder doch nicht? Die Entnazifizierung hatte er als der „einzig Bestrafte“ in Nachkriegsdeutschland, so der Künstler voller Selbstmitleid, mit einer Geldstrafe von 100 Reichsmark überstanden. Offiziell wurde er gemieden und geschnitten, so ein damaliges Presseorgan - „inoffiziell aber herrschte Hochbetrieb“. Nach Adolf Hitler oder Albert Speer ließen in den 50er- und 60er-Jahren nämlich Zeitgenossen wie Bundeskanzler Ludwig Erhard, der Industrielle Rudolf Oetker oder der Kunstsammler Peter Ludwig von Breker Portraitbüsten von sich anfertigen.



Eine Ausstellung zu Ehren Brekers





Dennoch: Offiziell jedenfalls war es still um Breker geworden. Im Jahre 2006 wagte die kleine Stadt Schwerin eine Breker-Ausstellung, die ein weltweites Medienecho hervorrief und zu der knapp 40 000 Besucher strömten. In diesem Jahr entschloss sich die holländische Stadt’s-Hertogenbosch zu einer Ausstellung über Kunst und Design im Dritten Reich. Auch Breker wurde gezeigt. Timo de Rijk, Direktor des dortigen „Design-Museums“: „Man kann die Gestaltung nicht dafür verurteilen, dass sie für Böses missbraucht wurde!“