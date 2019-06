Sylter Casino : „Die Spielbank ist heute noch aktuell“

Jubiläumsparty zum 70jährigen Bestehen des Westerländer Casinos.

von Ralf Henningsen

02. Juni 2019, 19:59 Uhr

Westerland | Großer Andrang am Sonnabend in der Westerländer Spielbank: Das Casino Sylt feierte sein 70jähriges Bestehen. Rund 170 Gäste nahmen an der Geburtstagsparty teil und genossen Austern, Sekt und Canapés, während sich die Roulettekugeln drehten und am Pokertisch die Karten aufgedeckt wurden.

„Die Spielbank ist auch mit 70 Jahren noch aktuell“, befand Bürgervorsteher Peter Schnittgard in seiner Gratulationsrede. „Wichtig ist, dass diese Insel attraktiv bleibt, und da gehört aus meiner Sicht die Spielbank dazu.“ Schnittgard sprach aber auch Überlegungen an, den Pachtvertrag mit der Spielbank zu kündigen, um Platz zu schaffen für die Inselverwaltung. Dabei sei es wichtig, der Spielbank frühzeitig mitzuteilen, ob sie langfristig ihren Standort behalten kann oder nicht.

Spielbank-Direktor Knut Pauker erinnerte in seiner Begrüßung an die Eröffnung des Casinos am Pfingstmontag des Jahres 1949 und richtete einen Dank an alle, die das älteste Casino Schleswig-Holsteins unterstützt und sich für seinen Erhalt eingesetzt haben. „Heute ist das Casino Sylt für die meisten Menschen auf Sylt ein nicht mehr wegzudenkender Teil des touristischen Angebotes.“ Die Zeit habe sich aber gewandelt, sagte Pauker. „Durch die Globalisierung und ein heutzutage immenses Freizeitangebot sind wir nicht mehr so bedeutend wie früher. Aber ich denke, dass wir mit rund 20 000 Besuchern im Jahr immer noch ein wichtiger Baustein im touristischen Angebot der Insel Sylt sind.“

Im Casino Sylt könnten die Besucher Spielen wie Poker, Roulette und Black Jack gefahrlos und staatlich kontrolliert nachgehen, ohne sich in dubiose Hinterzimmer begeben zu müssen. „Spielbanken gehören zu den am schärfsten kontrollierten Glücksspiel-Anbietern in Deutschland“, erklärte der Casino-Direktor. „Wir geben dem natürlichen Spieltrieb des Menschen eine Plattform.“

Pauker betonte auch, dass die Spielbank je nach Saison zwischen 18 und 20 Mitarbeiter beschäftigt. Die seit mehr als zehn Jahren andauernde Diskussion um den Standort der Spielbank stelle eine enorme Belastung für die Mitarbeiter dar.

Am Sonntag ging das Jubiläumswochenende mit einem Bingonachmittag zuende, der mit 70 Teilnehmern ausgebucht war. Vor allem Sylter nutzten die Gelegenheit, die Spielbank kennenzulernen und um Sachpreise zu spielen.