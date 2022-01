Politik auf Sylt : Die SPD in List macht ihr eigenes Ding – und stößt damit auf Kritik der SPD Sylt

Die Lister Sozialdemokraten wollen einen eigenen Ortsverein gründen. Der Sylter SPD-Ortsverein ist davon alles andere als begeistert. Die Gründe.

Avatar_shz von Barbara Glosemeyer

18. Januar 2022, 12:20 Uhr

Die Lister Sozialdemokraten wollen einen eigenen Ortsverein gründen. Der Sylter SPD-Ortsverein ist davon alles andere als begeistert. Die Gründe.

Die SPD in List will eigene Wege gehen und stößt damit auf Kritik des Sylter SPD-Ortsvereins. Wie Olaf Klodt, Chef der SPD-Fraktion in der Lister Gemeindevertretung, bestätigte, will die Lister SPD einen eigenen Ortsverein gründen. Die Lister SPD-Mitglieder hätten sich bereits Ende 2020 geschlossen dafür ausgesprochen, so Klodt. „Dieser seit über einem Jahr mit dem Kreisvorstand und dem Ortsverein Sylt besprochene Vorgang findet nun statt.“ Der SPD-Kreisvorstand habe im Dezember 2021 die Gründung des SPD-Ortsvereins List zum 1. Januar 2022 beschlossen. Die erste Jahreshauptversammlung des neuen Ortsvereins sei aufgrund der Pandemie auf den 7. April verschoben worden.

Weiterlesen: Lister Politik will für mehr Klarheit im Streit um den raumordnerischen Vertrag sorgen

Mit Skepsis betrachtet der Sylter SPD-Ortsverein den Vorgang. Es gehöre zu den Grundüberzeugungen des Sylter SPD-Ortsvereins, „dass man nur gemeinsam die Probleme der Insel lösen kann“, teilt Vorsitzender Peter Marnitz mit. „Von der Schaffung und Sicherung von Wohnraum für Insulaner bis zu einer für alle verträglichen Steuerung des Tourismus können nur gemeinsame Konzepte erfolgversprechend sein“.

Weiterlesen: Scharfe Kritik am Landrat: Hätte der Kreis den Gemeinden die Modellprojekt-Entscheidung abnehmen müssen?

Wie die aussehen, darüber gab es in der Vergangenheit allerdings mehrfach unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Sylter Ortsverein und der SPD in List. „In List kann man zumindest bei der Ortspolitik eine andere Ausrichtung erkennen“, kritisiert Marnitz. Großprojekte wie der Lanserhof, der Dünenpark List mit seinen 90 Ferienimmobilien und zuletzt das Projekt Dünenkrone hätten die Zustimmung der Lister Politik, auch der örtlichen SPD, gefunden.

Weiterlesen: Vorstands-Spitze der SPD auf Sylt tritt zurück

Klodt und seine SPD sind dennoch entschlossen, ihr eigenes Ding zu machen: „Dort wo es möglich ist, ist es üblich, dass sich Ortsvereine an Gemeindegrenzen orientieren. Seit der Ankündigung als Lister SPD wieder eigenständig zu werden, konnten wir bereits einige neue Mitglieder gewinnen.“

Vor knapp 12 Jahren habe man in Deutschlands nördlichster Gemeinde noch eine andere Einstellung dazu. Damals habe sich der Lister SPD-Ortsverein dem SPD-Ortsverein Sylt angeschlossen, „weil man die meisten politischen Felder insular betrachten“ müsse, berichtet Marnitz. So habe im März 2010 Manfred Seeger, Vorsitzender der SPD List, die Entscheidung zum Zusammenschluss beider Ortsvereine, begründet. Jetzt haben sich die Zeiten aus Lister Sicht geändert.