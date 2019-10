Die Sonnenuhr an der Dorfkirche

In unserer neuen Serie geht unser Autor Klaus Lorkowski auf Entdeckungsreise und berichtet über interessante Sylter Details

Avatar_shz von shz.de

09. Oktober 2019, 16:21 Uhr

So manches auf Sylt findet wenig oder gar keine Beachtung, liegt es doch ein wenig versteckt von den bekannten und ausgetretenen Pfaden. Verlässt man sie und hält sich abseits des Weges, so stößt man unvermutet auf allerhand Sehenswertes. Man muss sich nur aufmachen und auf Entdeckungsreise begeben. Es lohnt sich.



Heute geht es zur Sonnenuhr, die sich an der Südwand von Westerlands Dorfkirche St. Niels befindet.

Da liegt er, als könne ihn das Geschehen rings um ihn nichts angehen. Das Gegenteil aber ist der Fall. Die Rede ist von Kronos, dem griechischen Gott der Zeit. In unserer Sprache ist er in Wörtern wie Chronik oder chronologisch immer noch gegenwärtig. An der Südwind der kleinen Westerländer Kirche St. Niels kann man ihn entdecken. Genauer: auf der 60x60 Zentimeter großen Marmor-/Kalksteinplatte. In der rechten Hand hält er eine Sense (altertümlich verbreitet auch Hippe genannt), die als Schattenstab dient. Die Linke dagegen umklammert eine Sanduhr. Welch eine Symbolik!

Das Stundenglas mit seinem nach unten verrinnenden Sand mag an die Lebenszeit von uns Menschen erinnern, die Stunde um Stunde abnimmt und zerrinnt. Unbarmherzig! Die Sense dagegen weist auf den Schnitter hin, der das Getreide auf dem Feld abschneidet. Oder, sofern kurzstiliger, im Weinberg die Rebstöcke bearbeitet.



„Sylt hat die meisten Sonnenuhren“





Auch hier der Hinweis auf den Tod, der von alters her als Sensemann bezeichnet wird. Rudolf Baumbachs populäres Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ von 1879 greift diese Symbolik in der vierten Strophe seines Liedes auf. Dort heißt es: „Sitzt einmal ein Gerippe/hoch auf dem Wagen vorn/hält statt der Peitsche die Hippe/Stundenglas statt Horn...“

Der Sylter Hanst- Dieter Wöhler bezeichnet Sonnenuhren als „kleine Wunderwerke“ und weist mit Recht darauf hin, dass Sylt „in Bezug auf seine Fläche die meisten Sonnenuhren in Deutschland“ aufweisen kann.

Als die Kirche St. Niels 1789, im Jahr der Französischen Revolution, eine grundlegende Sanierung erfuhr, gelangte die Sonnenuhr auf die Südmauer der Kirche. Von alters her war sie unmittelbar, aber durchaus geschickt und wohlüberlegt, oberhalb des Südeinganges der Kirche positioniert. Den Kirchgängern mag sie bei jedem Gottesdienstbesuch einen Vers des Apostels Paulus an die Römer in Erinnerung gerufen haben: „Schicket euch in die Zeit!“ Hinweis wohl und auch Mahnruf an den Menschen, seine Lebenszeit auszunutzen. Und zu bedenken, dass er sterblich ist.

Ein Ärgernis für uns Menschen? Goethe flehte in seinem Drama „Faust“ einst: „Werd ich zum Augenblicke sagen: verweile doch. Du bist so schön!“ Woraufhin der Philosoph Immanuel Kant ketzerisch fragte: „Könnte man die Zeit anhalten, für wie lange stünde dann die Zeit still?“ Tröstlich, dass die (Lebens-)Zeit ausnahmslos für alle Menschen unumkehrbar begrenzt ist.

Die Südtür von St. Niels mauerte man 1938/39 zu - der Bedeutung und Funktion dieser Uhr jedoch hat das keinen Abbruch getan. Mancher Friedhofsbesucher mag, mit welchem Gefühl auch immer, auch heute noch einen Blick auf sie werfen.

In dem äußerst lesenswerten Büchlein „Sonnenuhren auf Sylt“ dokumentiert Hanst -Dieter Wöhler akribisch die auf der kleinen Platte verzeichneten Tierkreiszeichen, deutet im einzelnen die Inschriften und zeigt mit mathematisch-physikalischem Sachverstand die Zeitmessung auf. Der interessierte Leser möge das, sofern es für ihn von Interesse ist, dort nachlesen.

Für uns alle, die wir mit Riesenschritten auf das Jahresende zugehen, möge diese schmucke (Sonnen-)Uhr eines zu bedenken geben: Die Uhr schlägt- alle!