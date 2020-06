Die Sehnsucht nach Freiheit

Ein Leben ohne Armadillo kann sich Esther Jörgensen nicht mehr vorstellen. Die Sylterin wohnt und arbeitet als „Digitale Nomadin“ zeitweise in ihrem VW-Bus

Avatar_shz von ago

03. Juni 2020, 10:04 Uhr

Sylt | „Ich habe mich noch nie so glücklich und so befreit gefühlt“, sagt die Sylterin Esther Jörgensen und strahlt bei der Erinnerung an die Baltic Sea Circle Rallye über das ganze Gesicht. Als Teil des Duos „Nordfriesenmädchen“ hat Esther im vergangenen Jahr an der nördlichsten Rallye des Erdballs teilgenommen: In 16 Tagen umrundete sie die Ostsee – fuhr unter anderem durch Norwegen und Finnland, Russland und Polen. Mit dabei: Armadillo, ein 27-Jahre alter VW T4 mit Dachzelt. (Wir berichteten)

„Da habe gemerkt, dass ich dieses Gefühl gerne öfter spüren würde und dachte: Wieso nicht?“, so die Insulanerin. So sei ihr klar geworden, dass das „Vanlife“, das sich in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut, auch für sie kein einmaliges Erlebnis bleiben sollte. Geboren war die Idee von „Wander Joe“.

Schon ihr Vater habe in den Achtzigern in einem ausgebauten Bus gelebt und sie damit inspiriert. Durch die Rallye habe sie gelernt, dass sich nicht alles planen lässt. „Es kommt immer anders als man denkt: Du weißt nie, wo du landest oder wo du schläfst. Der Tag steckt voller Überraschungen.“ Diese Erkenntnis habe sie zum nachdenken gebracht. „Irgendwann habe ich entschieden: Es soll anders sein – ich mache es jetzt anders.“ Ihr Ziel war es, die Dinge, die sie liebt, mit ihrem Beruf zu verbinden. Und schaut man sich Esther an, möchte man sie zu dieser Entscheidung nur beglückwünschen. Sie wirkt fröhlich, entspannt und irgendwie geerdet, ein bisschen so als sei sie angekommen.

Als Wander Joe (wander_joe) lässt die 28-jährige Blondine mit dem sympathischen Lachen ihre Follower über die Plattform Instagram am „Vanlife“ teilhaben. Coronabedingt sind zwar Reisen über die deutschen Deutschlands hinweg gerade nur bedingt möglich. Dass es auf Sylt schöne Orte für den einen oder anderen, wenn auch kleinen, Roadtrip gibt, beweist Esther umso mehr.

Als sogenannte digitale Nomadin kann die gebürtige Sylterin von überall aus arbeiten – ein Traum, der sich für sie gerade zu erfüllen scheint. „Ich will dieses Freiheitsgefühl einfach mehr in mein Leben integrieren“, erklärt sie. In der Natur einzuschlafen und aufzuwachen sei für sie der größte Luxus.

Wie ihr geht es vielen: Ausgebaute Busse, ein Trend, der nicht mehr nur bei den jüngeren Generationen immer populärer wird. „Die Welt ist unglaublich schnell geworden“, versucht Esther Jörgensen das Phänomen zu erklären. Mittlerweile gibt es beinahe unendliche viele Möglichkeiten zu verreisen: Immer größer, teurer, moderner und luxuriöser würden die Angebote. „Ich glaube die Menschen merken, dass dieser Alltag beim Campen super entschleunigend ist.“

Auch das Leben und die Gemeinschaft auf den Campingplätzen würden ihren Teil dazu beitragen. „Läuft man durch die Stadt, begegnen einem größtenteils Menschen, die auf ihr Handy schauen, in Eile sind, mit Stöpsel im Ohr – keiner grüßt oder lacht. Es ist einfach alles schnell um dich herum“, findet die 28-Jährige.

Auf dem Campingplatz sei das anders. „Das ist eine Riesengemeinschaft. Die Leute sind aufmerksam und freundlich, man hilft einander wo man kann“, fasst sie ihre Erfahrungen zusammen. „Ich habe mal einen Bottich voller Eiswürfel geschenkt bekommen, weil unseren Campingnachbarn auffiel, dass wir zwar Drinks hatten, aber kein Eis.“ Wieder grinst sie bei der Erinnerung. „Es sind genau diese schönen, kleinen Momente, die mich so erfreuen.“

Der Zusammenhalt unter den Campern sei auch über Social Media stark: In Foren und Gruppen, auf Instagram und Facebook – die Community stehe immer mit Rat und Tat zur Seite. „Und jeder lädt dich ein vorbeizukommen, solltest du mal in der Nähe sein“, erzählt die junge Frau lachend. „Das sind einfach alles nette, bodenständige Menschen, die einfach nur campen wollen“, beschreibt sie den „sehr entspannten Lebensstil“ und Zusammenhalt untereinander.

Gerade zu Corona-Zeiten wird auch der Urlaub im eigenen Land immer populärer. Und wie kann man ein Land besser erkunden als auf einem Roadtrip? „Ich glaube da wird die Sehnsucht nach Freiheit in den Menschen geweckt. Deshalb der Trend.“

So auch die eigene Erfahrung. Gerade nach der Rallye hätten viele ihrer Freunde und Bekannten gefragt, ob sie mal mitkommen könnten. „Die Leute finden das toll. Sie wollen diese Erfahrung selbst machen.“

Hinter dem, was nach grenzenloser Leichtigkeit aussieht, steckt jedoch auch eine Menge Arbeit: Mehrere Stunden investiert die Art Direktorin in ihr Projekt: „Ich lege viel Wert auf die Ästhetik der Bilder und habe da einen hohen Anspruch an mich selbst.“ Und das sieht man.

„Sylt und Hamburg sollen schon weiterhin meine Homebase bleiben“, ist sich die 28-Jährige sicher. Alles andere sei offen – arbeiten kann sie überall. Im Winter wolle sie mal in einem der zahlreichen Co-Working oder Co-Living Spaces, in denen Digital-Nomaden aus aller Welt zusammen kommen, leben und arbeiten. „Das war schon immer ein Traum von mir und ich möchte es gerne ausprobieren“, erzählt sie. „Man muss sich einfach trauen.“

Den ersten Schritt hat sie mit dem Erstellen ihres Instagram-Profils gewagt. Auch eine Website ist bereits in Arbeit, andere Projekte in Planung – was genau, möchte Esther allerdings noch nicht verraten. Klar ist aber, dass man von dem blonden Energiebündel in Zukunft sicher noch einiges hören und sehen wird.

Ob es eine Route gibt, an die sie sich nicht traut? „Ach, mit den richtigen Menschen an meiner Seite würde ich alles fahren.“