Exklusive Serie "12 Stunden, 12 Orte" : Die Ruhe vor dem Ansturm

In einer Serie für die Sylter Rundschau reist unser Autor in zwölf Stunden über die Insel. Teil 1: Um 8 Uhr am Hörnumer Hafen.

von shz.de

24. August 2018, 14:11 Uhr

Der Wind bläst kräftig aus Südwest. Fahnen flattern. Dem Besucher auf der großen Düne im Hörnumer Osten liegt an so einem Morgen um 8 Uhr der wenig geschäftige Hafen zu Füßen. Der Ansturm der Gäste beginnt erst später. Ein paar Gestalten marschieren aber bereits am Wasser. Das Blubbern des Dieselmotors eines Adler-Ausflugsschiffes liegt in der Luft. Ansonsten Stille.

Der Steward der „Adler IV“ trinkt an Bord seinen Guten-Morgen-Kaffee. Wie er heißt, das will der Mann, Ende fünfzig, nicht sagen. Aber dann erzählt er auf Nachfrage doch seine Geschichte. Das Schlimmste an Hörnum, sagt der Seemann, seien die baufälligen Molen des Hafens. Der halbe Hafen sei marode, ein Teil ist seit fast zwei Jahren abgesperrt. „Eine Katastrophe“, sagt der Mann von der Adler. Es tue sich nichts, die Schiffe müssten „im Paket liegen“, sprich parallel nebeneinander. Das sei für die Passagiere nicht so angenehm, sie müssten von einem Schiff zum nächsten steigen. Dabei, so der Steward, „könnte man die Molen mit Gold pflastern“, denn Geld gebe es auf Sylt doch wie Heu.

In eineinhalb Stunden legt seine Adler ab, nach Amrum, Rückkehr gegen 18.30 Uhr. Lange Arbeitstage für die Crew. Dafür haben die Männer während der dunklen Jahreszeit länger frei. Er werde auf seiner Heimatinsel überwintern, auf Rügen. Oder im Süden, vielleicht in Thailand. Sylt werde spätestens in 50 Jahren den oberen 10 000 gehören, wegen der verrückt hohen Wohnungsmieten. Er selbst habe Glück, bekomme seit zwölf Jahren seine Bleibe in Hörnum von seiner Reederei gestellt. Und sonst? Was fehlt im Inselsüden? Viele Gäste bemängelten, dass es zu wenig Restaurants gibt. Und zu wenig Mülleimer am Hafen. Jetzt muss der Steward aber arbeiten. Er verabschiedet sich.

Ein älter Mann im Bademantel tapst am Hafen vorbei in Richtung Ortskern. Er kommt vom Morgenschwimmen am Oststrand. Dann fährt Georg Ertel vor, parkt seinen BMW mit Münchner Kennzeichen und steigt zusammen mit seinem Hund aus dem Wagen. Die Frau und die Kinder liegen noch in den Betten, erzählt der Urlauber aus Bayern. „Ich mag die Landschaft auf Sylt, die macht frei.“ Die Familie sei bereits zum zweiten mal in Hörnum zu Gast, und sicherlich im nächsten Jahr wieder da.

Verena Theu und ihr Sohn Fabian aus Aidlingen bei Stuttgart gehören zu den wenigen Menschen, die schon an diesem Morgen zum Hafen gekommen sind. Der Filius habe nachsehen wollen, ob Willi da ist, die Robbe, die im Hörnumer Hafen lebt und von den Urlaubern gefüttert wird. Aber leider noch keine Spur von Willi, taucht wohl erst später auf das Tier. Hörnum, sagt die Frau aus Schwaben, sei ein toller Urlaubsort. Speziell für Familien mit Kindern.

Thorsten Artschwager ist an diesem Werktag schon länger am Hafen. Der Vorsitzende des Angelvereins Sylt hat sein Glück versucht, aber diesmal nicht einen einzigen Fisch gefangen. Kein Problem, sagt er und strahlt, angeln beruhige ihn, sei ein bisschen wie meditieren. Der Westerländer hat zurzeit Urlaub, er werde sicherlich bald wieder nach Hörnum zum Angeln kommen. Gewöhnlich fange er nördlich vom Hotel Budersand beim Hafen einige Makrelen. Aus dieser Luxusherberge pilgern unterdessen bereits die ersten zwei Gäste zum benachbarten Golfplatz. Die beiden haben die imposante Anlage mit Meerblick vorerst für sich.

Die Besatzung des Polizeischiffs „Helgoland“ macht das Boot fertig zum Ablegen. Einer der Beamten erzählt, dass die „Helgoland“ über Nacht im Hörnumer Hafen festgemacht habe. Jetzt gehe die Fahrt zurück zum Heimathafen Büsum. Dann werde die Mannschaft gewechselt. Die „Helgoland“ und das Schwesterschiff, die „Sylt“, hätten die Aufgabe das Seegebiet von der dänischen Grenze über die Hochseeinsel Helgoland bis zur Elbmündung zu überwachen. „Wir machen Fischereikontrollen und spüren Umweltverschmutzer auf“, sagt der Mann von der Wasserschutzpolizei.

Ein Urlauber aus Essen macht Halt am Hafen und erzählt, dass er drei Wochen lang mit der Familie in Westerland sei. Oft schwinge er sich früh am Morgen auf sein Rad und erkunde die Insel. Hörnum, sagt der 53-jährige Biker, „gefällt mir gut“. Im Inselsüden gebe es halt keinen Massentourismus. Auch Hans-Dieter Korn ist schon am Hafen, er trinkt einen Kaffee und erzählt, dass er Hörnum mag – schon seit 1980. Damals ist er als Bundeswehrsoldat hergezogen. Der Pensionär will bleiben, ihm gefällt das Flair des Hörnumer Hafens.