Die Retter der Sylter Lebensmittel

Mit „Too Good To Go“ können auf der Insel überproduzierte Lebensmittel zum reduzierten Preis über eine kostenlose App vermittelt werden

Avatar_shz von shz.de

11. Dezember 2019, 16:47 Uhr

Sylt | Jedes Jahr werden in Deutschland 18 Millionen Tonnen Essen weggeworfen, sei es auf den Feldern, im Einzelhandel, in der Gastronomie oder Zuhause. Global sind es sogar mehr als ein Drittel aller produzierten Lebensmittel, die – zumeist völlig unnötig – im Abfall landen. Um dieser sinnlosen Ressourcenverschwendung zu begegnen, fanden sich 2016 verschiedene tech-Begeisterte Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Europa zusammen und entwickelten eine App, um einen Beitrag gegen Verschwendung zu leisten, während man gleichzeitig leckeres Essen bekommt und Läden in der eigenen Umgebung unterstützt. Das war die Geburtsstunde von „Too Good To Go“, einer Initiative, die seitdem in ganz Europa um sich greift und mittlerweile auch in Deutschland – und im ganz kleinen auch auf Sylt – angekommen ist.

Maurice Morell mit seinen „Sylter Suppen“ in List machte auf der Insel den ersten Schritt und führte „Too good to go“ bei sich ein. Jens Lund vom Café Lund in Hörnum folgte ihm. Doch seitdem ist es – jedenfalls auf Sylt - ruhig geworden um die Initiative. Das soll sich nun mithilfe von Heike Werner, Carin Winkler, Christine Andresen und Claudia Casarotto ändern. Die vier Sylterinnen sind die Macherinnen von Bye Bye Plastik, einer Initiative, die seit Frühsommer 2019 zahlreiche Betriebe dazu bewegen konnte zu versprechen, freiwillig auf bestimmte Sorten Einwegplastik zu verzichten, darunter Plastiktüten, Plastikstrohhalme, Plastikbecher oder To-Go-Einwegverpackungen.

Nun möchten sich die vier Frauen auch dem Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung anschließen und auf „Too Good To Go“ aufmerksam machen. „Wir sind uns sicher, dass auf Sylt viele Lebensmittel gerettet werden können und hoffen, dass sich in Zukunft mehr insulare Betriebe ‚To Good To Go‘ anschließen werden“, sagt Heike Werner. „Mehr Achtung wünschen wir uns für unsere Lebensmittel und einen bewussteren Umgang damit“.

Für alle Beteiligten, sowohl die Kunden als auch die Betriebe, ist es ganz einfach, mitzumachen und Lebensmittel zu retten. Alles, was man braucht, ist ein Smartphone und die App „Too Good To Go“. Über die App können Restaurants, Bäckereien, Cafés, Hotels und ihr überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer anbieten – für eine Mitgliedsgebühr von 39 Euro pro Jahr, die mit den Einnahmen über die App verrechnet wird. Die Kunden bestellen und bezahlen direkt über die App und brauchen ihre Portion dann nur im angegebenen Zeitfenster im Laden abzuholen.

Maurice Morell, Inhaber der „Sylter Suppen“, ist von dem Konzept begeistert. Vor allem, weil er „es ganz schrecklich“ findet, Reste wegzukippen. Für ihn sei „Too Good To Go“ aus diesem Grund eine großartige Lösung – mit einem positiven Nebeneffekt. Denn weniger „reguläre“ Gäste hat Maurice Morell seither nicht: „Ich hätte mir nicht vorstellen können, welche Wirkung das hat. Es kommen nachweislich viele neue Gäste zu mir“, sagt er. Für Urlauber, vorrangig aus der Großstadt, sei es oft „völlig normal“, sich über die App Essen zu suchen. „Die holen sich auch in ihrer Heimat die tollsten Sachen und lernen meine Suppen auf diesem Wege kennen.“

Auch er wünscht sich, dass sich auf Sylt mehr Betriebe an „Too Good To Go“ beteiligen. „Wir leben hier in einem riesigen Schlaraffenland und es würde sicherlich für die Insel sprechen, wenn sich das hier etabliert“, sagt Maurice Morell. In Dänemark sei die Lebensmittelrettung über die App bereits fest etabliert, betont er. „Wenn ich in der App nachschaue, finde ich allein auf Röm 30 Anbieter“.

Jens Lund aus Hörnum bietet mehrmals in der Woche – je nachdem, wie viel am Abend übrigbleibt –die sogenannten Wundertüten über die App für drei Euro an. Darin können Brot, Tortenstücke, Schnitten und Gebäck enthalten sein, eben Waren, die weggeschmissen worden wären. Der Gastronom sieht für seinen Betrieb „absolut keinen Nachteil“ in der App und auch die Befürchtung, Schnäppchenjäger könnten nicht mehr reguläre Ware kaufen, sondern nur darauf lauern, abends preiswerte Produkte zu bekommen, wiegelt er ab: „Diese Erfahrung haben wir nie gemacht, es ist eher so, dass wir neue Kunden dazugewonnen haben, die durch die App erst auf uns aufmerksam wurden.“ Denn die App werde hauptsächlich von Menschen genutzt, die vorranging die Initiative unterstützen wollen. Und diese würden dann auch wiederkommen, eben weil sie wissen, welche Philosophie der Betrieb hat und weil ihnen das Essen schmeckt.

Auf www.toogoodtogo.de gibt es viele weitere Informationen. Wer sich bei „Too Good To Go“ als Betrieb beteiligen möchte kann sich gerne bei Maurice Morell (0160 430 70 70) oder Jens Lund (0151-70047006) melden.