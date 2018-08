Revolverheld Open-Air auf Sylt : Die perfekten Schwiegersöhne

Am Sonnabend tritt Revolverheld vor 6000 Fans auf dem Flughafengelände auf - und es gibt noch Tickets.

von Dagmar Leischow

03. August 2018, 05:40 Uhr

Der Revolverheld-Sänger Johannes Strate ist bekennender Spiekeroog-Fan. Seit den 60er Jahren fährt seine Familie auf die ostfriesische Insel. Sein Vater Eckart „Ecki“ Strate rief dort 1965 das Dünensingen ins Leben, das heute beinahe Kultstatus hat. Eingefleischte Fans legen ihren Sommerurlaub Jahr für Jahr extra so, dass sie dieses Ereignis – viermal wöchentlich packt Ecki Strate hinter der Strandhalle seine Gitarre aus, um mit den Leuten ganz zwanglos zu singen – nicht verpassen. Auf Spiekeroog ist eben Strate senior der Star, nicht sein Sohn. Das stört Johannes Strate nicht im Geringsten. Wie sein Vater verbringt er den Sommer am liebsten auf Spiekeroog. Mit seiner Freundin Anna Angelina Wolfers und ihrem gemeinsamen Sohn Emil. Bei jedem Wetter geht es dann an den Strand. Selbst wenn die Sonne nicht scheint. „An der Nordseeküste mag ich besonders dieses Raue, den Wind“, sagt Johannes Strate.

Deshalb fühlt er sich auch auf Sylt sehr wohl: „Diese Insel ist quasi der große Bruder von Spiekeroog. Mit mehr Trubel und Schickeria.“ Zumindest während der Hochsaison. Ab November wird es bekanntlich auf Sylt ruhiger. Genau das reizt Johannes Strate: „Ich fahre gern mal im Winter hierher.“ Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Sylt-Trip, den er vor zwei Jahren mit einem Freund gemacht hat: „Wir sind am vereisten Strand spazieren gegangen.“ Das klingt gar nicht so spektakulär. Privat sucht der 38-Jährige halt nicht unbedingt den großen Kick, sondern eher einen Ausgleich zum oft hektischen Musikeralltag. Mit seiner Band Revolverheld ist er gerade ziemlich viel unterwegs. Eine Clubtour liegt bereits hinter dem Hamburger Quartett, für die Vox-Serie „Sing meinen Song“ ging es nach Südafrika, jetzt stehen einige Open-Air-Konzerte auf dem Programm, 2019 eine Arena-Tour.

Geschuldet ist dieser Erfolg nicht zuletzt Hits wie „Spinner“, „Halt dich an mir fest“ oder „Das kann uns keiner nehmen“, die den Beweis dafür liefern, dass Revolverheld ein Händchen für eingängige Ohrwürmer haben. Ihr erstes Album „Revolverheld“ katapultierte die Gruppe 2005 auf Platz sieben der Charts, die aktuelle CD „Zimmer mit Blick“ schaffte es sogar in die Top Drei. Ein Erfolg, mit dem Johannes Strate niemals gerechnet hätte, als er vor gut 14 Jahren mit seinen Bandkollegen Revolverheld gründete. Damals konnte er sich überhaupt nicht vorstellen, irgendwo anders als im Keller Musik zu machen. Und heute? Steht er vor 6000 Zuschauern auf dem Gelände des Sylter Flughafens auf der Bühne.

Warum Revolverheld so viele Menschen ansprechen, liegt auf der Hand. Die Jungs sind sympathisch, nett, höflich – Typ perfekter Schwiegersohn. Es ist schwer, sie nicht zu mögen. Ihr Sound ist sehr mainstreamig, die Texte sind authentisch. Oft singt Johannes Strate von Liebe, von Sehnsucht oder Herzschmerz. Auf der jüngste Platte wird’s beim Titelsong „Zimmer mit Blick“ mit Zeilen wie „Und wenn die Welt sich nur verstellt, ein Wahnsinniger Reden hält, schaltest du ab und drehst dich weg in deinem Zimmer mit Blick“ sogar politisch. Johannes Strate ist davon überzeugt, dass jeder das Unheil auf diesem Planeten sieht. Darum gilt es, Stellung zu beziehen, statt sich hinter der eigenen Ignoranz zu verschanzen.

Revolverheld live: Sonnabend, 4. August, 17 Uhr, Westerland, Open Air Gelände Flughafen Sylt.

Wichtige Informationen für alle Konzertgäste: