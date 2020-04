Die nahen Fremden

Gedanken zum Thema Sylt, seine Liebhaber, Mitbewohner und Gäste

Anja Werner

03. April 2020, 14:54 Uhr

Fremdschämen ist nicht meine Stärke“, sagt Peter Peters, aber jetzt ist ihm doch danach. Denn was „in Zeiten der Krise an Häme und Hetze gegenüber Gästen, Zweitwohnungsbesitzern wie Autofahrern mit Festlandskennzeichen geäußert wird, ist völlig unangebracht“, empört sich der Sylter Unternehmer. „Man kann nur entsetzt sein, was sich gerade bei Social Media einige erdreisten, unsere Gäste, Mitbewohner oder sogar Sylter Ärzte persönlich anzugreifen. Fakt ist, dass die Insel nicht viele Coronapatienten derzeit versorgen kann. Fakt ist aber auch, dass wir unseren Syltfans eine bessere medizinische Versorgung Dank großzügiger Spenden der Insel insgesamt zu verdanken haben“, stellt Peter Peters fest.

Er, wie viele andere, sorgt sich, dass mit den teils aggressiven Tönen, die im Netz herrschen, wenn es um Sylt-Gäste oder Zweitwohnungsbesitzer geht, ein falscher Gesamteindruck entsteht. So als seien es die Sylter schlechthin, die da online Dampf ablassen. Für einige Medien werden dann aus dem so erzeugten Qualm Schlagzeilen wie „Sylt vertreibt seine Gäste“. Journalisten fragen schon nach, ob dadurch das „Image der Touristenidylle gelitten hat“.

Wer nach drei Wochen Inselsperrung immer noch glaubt, dass die Leere Sylt gut tut, kann nur sein persönliches Wohlempfinden meinen, ganz sicher aber nicht die Existenzängste, die viele Insulaner aufschreckt, wenn sie sich fragen, was aus ihren Unternehmen, ihren Jobs, ihren Familien wird. Je länger die Coronakrise andauert, desto gravierender werden nicht nur die wirtschaftlichen Folgen sein. Die emotionalen Krisen, die sich aufzubauen drohen, werden ebenfalls gravierend sein.



Die Gier der Liebhaber und die Kraft der Insel





Sylt ist ein emotionaler Ort. Das ist die Stärke der Insel. Sie punktet damit, dass sie Menschen berührt, ihnen Momente der Ruhe und Entspannung ermöglicht. Ihre Einzigartigkeit hat Künstler und Persönlichkeiten fasziniert, sie bekannt, begehrt und reich gemacht.

Nein, es ist nicht zu bestreiten, dass der Rausch, den sie auch auszulösen vermag, manche Fehlentwicklung hervor gebracht hat. Das betrifft Bauten und Lebensarten, also Monströses und Aufgesetztes. Sylt ringt bestätigt mit den negativen Auswüchsen, den die vereinnahmende Gier ihrer Liebhaber anrichtet. Und doch hat sie ihre Strahlkraft, ihren Charme und ihren Eigensinn bewahren können. Jetzt, da sie (scheinbar) sich ganz allein gehört, gilt es nicht nur die Stille und die leeren Strände zu feiern, es gilt auch, über die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte nachzudenken.

Es ist naiv alles zu preisen, aber es ist auch verlogen, so zu tun, als hätten habgierige Fremde der Insel eine Entwicklung aufgezwungen, die sie machtvoll überrollt hat.

Innehalten, hinzuschauen, auf das, was entstanden ist, welcher Wohlstand und welcher Wille zum Erhalt der Insel, ihrer Natur und Kultur trotz aller menschengemachten Fehlentwicklungen und naturbedingten Bedrohungen sich durchsetzen konnten, das macht die Insel und ihre Bewohner nicht unschuldig, aber es zeigt ihre Kraft.



Das Glück hier heimisch zu sein





Wo gibt es einen Ort auf der Welt, der ohne Widersprüche existiert? Und wo gibt es einen Ort, der sich ohne Einflüsse von außen, von „Fremden“, entwickeln konnte? Sylt verdankt ihnen Inspiration und Innovationen, aber auch Selbstbewusstsein und Lebensfreude.

Vieles, was auf Sylt prägend und begehrt ist, verdankt sich fremden Einflüssen. Die Qualität der hiesigen Infrastruktur oder das reiche Kulturangebot sind ebenso wenig denkbar ohne Importe wie der hohe Standard all der Orte, die Genuss und Freizeitvergnügen anbieten.

Das alles wäre aber nix, wenn es nicht die tiefe emotionale Bindung der Menschen an Sylt gäbe, die nicht das Glück haben, hier leben und wohnen zu dürfen, aber jede freie Minute zu nutzen versuchen, auf die Insel zu kommen - um sich heimisch zu fühlen.

Manche sind dann vielleicht der Insel und ihrer geheimnisvollen Natur näher als die Inhaber von Pässen, in denen Sylt als erster Wohnsitz eingetragen ist...