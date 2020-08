Die menschliche Göttlichkeit

Manchmal ist mir Alles zu viel.

Die zwei Gesichter des Lebens machen etwas mit mir.

Auf der einen Seite die Megaexplosion in Beirut , mit unfassbarem Leid, und auf der anderen Seite, ich, die ich meine Fahrt zur Arbeit durch die Dünenlandschaft Sylts, bei herrlichem Sommerwetter, genieße. An einem Ende weltweit steigende Infektionszahlen, inklusive dem unnötigen Kampf um die Maskenpflicht, und am anderen Ende das leichte Leben der Urlauber, die die Insel zur verdienten Erholung nutzen.



Manchmal frage ich mich: Ist das wirklich ein und dieselbe Welt? Ich fühle mich unwohl. Was mach ich mit meinem Empfinden? Was sagt die Bibel? So frage ich gerne, wenn ich nicht weiter weiß.



Nehmen wir den Prediger Salomo aus dem alten Testament. Er ist scheinbar emotionslos sachlich. Es gebe eben schlechte und gute Tage im Leben, konstatiert er. Und niemand kann gerade machen, was Gott krümmt. Ja, so kann man das sehen, auch wenn diese Einsicht weh tut.

Und ich möchte ergänzen: so einige Katastrophen sind vom Menschen hausgemacht , oder etwa nicht? Da hat Gott nur insofern etwas mit zu tun, weil er uns die Freiheit Fehler zu machen, geschenkt hat.

Der Prediger geht noch einen Schritt weiter und empfiehlt in allen Lebenslagen: „So geh hin, esse dein Brot mit Freuden und trink deinen Wein mit gutem Mut.“ Dieser Ratschlag findet Gefallen. Auch bei mir. Aber nicht immer. So einfach geht das nicht.



Ein anderer Tipp, auch aus der alttestamentlichen Tradition, allerdings in einer volkstümlichen Weiterentwicklung: Wenn du zu viel und zu Viele zu bedenken und zu befühlen hast, dann mache dir, natürlich bildlich gemeint, einen Schlitz in dein Herz. Da packe all das hinein, was dich bewegt. Bei deiner täglichen Tea-Time mit Gott übergebe Ihm den Inhalt deines Herzens.

Eine gute Idee, das mach ich häufig und das hilft. Aber ich bin immer noch nicht so richtig zufrieden.



Blicken wir auf Jesus. Er war mitfühlend und eingreifend. Der Wahrheit verpflichtet und immer eine Lösung parat. Worte und Taten.

Als eine Frau wegen Ehebruches gesteinigt werden soll, stellt Jesus sich dazu. Ohne einen Stein in der Hand, aber mit dem erlösenden Wort: „Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ Keiner tut es. Zum Glück sind alle ehrlich. Die menschliche Göttlichkeit hat Schlimmes verhindert. So wäre ich auch gerne. Natürlich, wer nicht. Mittendrin, mit den richtigen Strategien. Oder wie Egon, der Chef der dänischen Olsenbande, sagt: „Ich habe einen Plan!“ Können wir aktiv werden, weicht die Ohnmacht.



Tipps in der Bibel gibt es genug. Sie sind auch nicht nur zum Angucken da, sondern wollen ausprobiert werden.

Gerade im Zuviel sollen wir uns viel zutrauen.



Irgendjemand Kluges hat einmal gesagt: „ Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel singen würden. “