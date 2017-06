Interview : „Die Leute schätzen die Realität mehr, als man glaubt“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Sylt kann schön, idyllisch und mondän sein, aber auch windzerzaust, kahl und mitunter bizarr. Während die üblichen Inselbilder vor allem auf spektakuläre Naturinszenierungen mit dramatischen Licht- und Farbeffekten setzen, bleibt das Hinterland der Insel mit seinen Zweckbauten und seiner weniger malerischen Landschaft fast immer unterbelichtet.

In seinem Fotoband „Sylt“ nähert sich der Hamburger Fotograf Thomas Henning der Insel von der Rückseite und ergänzt so das touristisch geprägte Bild. Sein fotografischer Inseltrip beginnt bei Regen mit einem Blick durch die Windschutzscheibe, erkundet erst den kargen Norden, dann den dichter bevölkerten Westen, schließlich den stillen Osten und den ungezähmten Süden. Mit viel Humor und im ständigen Wechsel der fotografischen Register zeigt er Minigolfplätze und Verlegergräber, leere Strände und schroffes Kliff, Reetdachgemütlichkeit und Plattenbauästhetik.

Im Interview mit der Sylter Rundschau spricht Thomas Henning über die kitschigen Seiten von Sylt, tote Hasen und die Realität.

Herr Henning, in ihrem Fotoband zeigen Sie Sylt von einer Seite, die selten veröffentlicht wird – schon gar nicht in einem ganzen Fotoband. Die Zeitung Die Welt schreibt über ihr Buch sogar: „Sylt hat auch hässliche Seiten – zum Glück“. Wollen Sie Sylt von seiner hässlichen Seite zeigen?

Nein, ganz und gar nicht. Ich zeige einfach die ganz normalen Seiten der Insel. Eben das, was man sieht, wenn man die L24, die Route 66 der Insel, entlangfährt. Das ist der normale Alltag, der nicht hässlich ist, sondern einfach ist, wie er ist.



Wollen die Menschen denn diese Seiten von Sylt sehen?

Ich glaube, dass die Leute die Realität mehr schätzen, als man das im Allgemeinen annimmt. Ich war vor Jahren mal auf Mallorca. Dort bin ich auch durch die Gegend gefahren und habe Stadtränder fotografiert oder tote Hasen, die auf einem Feld lagen. Damals fragten mich die Leute, warum ich Motive fotografieren würde, die doch keiner sehen will. Das glaube ich aber nicht, und meine Erfahrung zeigt das ja auch: Die Leute haben Spaß an anderen Sichtweisen. Denn das ist eben die Realität. Und ich möchte mit meinen Bildern nicht nur einen Teil dieser Realität zeigen, sondern ich versuche immer, den Alltag, den die Leute oft gar nicht mehr wahrnehmen, weil er so alltäglich ist, festzuhalten.

Thomas Hennings Fotoband „Sylt“ ist im Buchhandel und im Internet erhältlich. ISBN: 978-3-88506-786-3, 128 Seiten, 19,90 Euro.

