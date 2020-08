„Die Lage ist besorgniserregend“

Der Sylter Krankenhaushygieniker Dr. Dieter Telker warnt vor dem Gebrauch von Halstüchern als Maske

Westerland | Der Tourismus auf Sylt boomt, doch die Corona-Fallzahlen sind niedrig. Der Kreis Nordfriesland meldet zurzeit einen Corona-Infizierten auf den Inseln. Im Interview mit Sylter Rundschau- Redakteur Ralf Henningsen nimmt Dr. Dieter Telker, Leitender Arzt der Chirurgie und Krankenhaushygieniker der Asklepios Nordseeklinik auf Sylt, Stellung zur aktuellen Entwicklung.

Herr Dr. Telker, wir sprechen seit sechs Monaten regelmäßig über das Pandemiegeschehen auf Sylt. Wie ist die aktuelle Lage?

Die Zahlen aus dem Kreis Nordfriesland sehen die Lage zur Zeit überschaubar. Die Frage ist natürlich immer, wie viel auf der Insel gerade getestet wird. Solange nicht flächendeckend getestet wird, sind die Zahlen niedrig. Über die Zahl der Covid-19-Tests der niedergelassenen Ärzte auf Sylt kann ich nichts sagen. In der Nordseeklinik testen wir jeden Patienten, der stationär aufgenommen wird.

Wie viele positive Tests gab es denn bei Ihnen?

Wir haben bei den Patienten keine Covid-19-Erkrankung nachgewiesen.

Gab es denn in der Nordseeklinik Covid-19-Fälle?

Wir hatten nur im ambulanten Bereich Fälle, aber bis heute nicht im stationären Bereich.

Überrascht Sie das nicht angesichts der aktuellen Entwicklung im Tourismus?

Man muss überlegen, ob Urlauber tatsächlich zum Arzt gehen, wenn sie erkranken. Letztendlich werden vielleicht Grippe-Symptome einen Urlauber nicht direkt zum Arzt führen. Man sieht jetzt aber bei den Reiserückkehrern, die sich in Bayern mittels PCR-Test abstreichen ließen, welche Zahlen dort zustande gekommen sind – und viele von den Getesteten waren asymptomatisch. Es ist ja auch so, dass 40 Prozent der Infektionen komplett asymptomatisch ablaufen. Deswegen ist das nicht überraschend.

Wenn Sie die abendliche Fülle in der Friedrichstraße sehen – machen Sie sich da Sorgen um das Infektionsgeschehen auf Sylt?

Ich mache mir generell Sorgen, wenn ich die Entwicklung der Zahlen in Deutschland sehe. Deutlich ist ein Anstieg der Infektionen erkennbar, ebenfalls in den benachbarten Ländern. Von daher besorgt es mich natürlich, wenn Abstände nicht eingehalten werden können oder nicht eingehalten werden. Da wären wir beim Thema Maskentragen. Da gibt es jetzt eine wirklich gute Studie, die im Wissenschaftsmagazin „Sciences Advances“ veröffentlicht wurde, wo über die Schutzwirkung der verschiedenen Masken berichtet wird. Demnach bieten die Atemschutzmasken nach FFP-2-Standard, die dem Krankenhauspersonal vorbehalten sind, den größten Schutz. Allerdings nicht die mit Ventil, denn diese Masken geben ja kontaminierte Atemluft frei, so dass der Träger geschützt ist, aber nicht das Gegenüber. Selbstgenähte Baumwollmasken halten, je nach Stofflage, 70 bis 90 Prozent der Tröpfchen zurück. Halstücher sind schlecht – sie lassen mehr als die Hälfte der Tropfen durch.

Wie sehen Sie das Risiko einer zweiten Welle – oder hat sie uns schon erreicht?

Der Begriff zweite Welle ist etwas populistisch angehaucht. Man sieht nicht nur in Deutschland zurzeit einen kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen, der auch im Gegensatz zu bestimmten Ausbruchsszenarien in der früheren Zeit jetzt flächendeckend erfolgt, so dass ich mir Sorgen mache. Ob man das jetzt zweite Welle nennt, bleibt jedem selbst überlassen. Aber die aktuelle Entwicklung ist besorgniserregend. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir im Hochsommer sind. In der meisten Zeit halten wir uns draußen auf, wo eine gute Belüftung gesichert ist und Abstand gehalten werden kann. Aber im Herbst und Winter, in geschlossenen Räumen, kann es problematisch werden.

Wie lange wird uns Corona noch beschäftigen?

Corona wird uns sicherlich so lange beschäftigen, bis ein Impfstoff einen gewissen Schutz erzielen kann. Ich glaube nicht, dass das Coronavirus in dieser Form plötzlich nicht mehr existent ist. Wir müssen darauf vertrauen, dass uns bald ein Impfstoff erreicht. Zum jetzigen Zeitpunkt sind das Abstandhalten sowie das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung die Dinge, die verantwortungsbewusste Bürger tun können, um eine weitere Verschärfung der Lage zu verhindern.

Haben Sie Vertrauen zu dem russischen Corona-Impfstoff „Sputnik V“, der am Dienstag zugelassen wurde?

Dazu kann und möchte ich mich nicht äußern, da mir dazu die genauen wissenschaftlichen Erkenntnisse fehlen.