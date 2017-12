Ausbaubeiträge auf Sylt : Die Kosten auf viele Schultern verteilen

vergrößern 1 von 1 Foto: Boom 1 von 1

von Pierre Boom

erstellt am 19.Dez.2017 | 04:33 Uhr

Wenn die Straße vor der Haustür saniert wird, müssen Grundstücks- und Gebäudebesitzer tief in die Tasche greifen, oft sogar an ihr Erspartes gehen. Nach derzeit geltender Regelung dürfen auf der Insel je nach Einstufung der betroffenen Straße bis zu 75 Prozent der Kosten als so genannter Straßenausbaubeitrag auf die Eigentümer umgelegt werden. Dadurch können schnell finanzielle Forderungen im oberen vierstelligen, oft sogar fünfstelligen Bereich entstehen, die zeitnah auf einen Schlag beglichen werden müssen.

Eine Beitragspflicht gilt auch für Besitzer von Eigentumswohnungen wie zum Beispiel Hans-Peter Voss aus Westerland. Der 72-jährige Rentner und seine Frau sind gleich doppelt betroffen. Denn ihre Wohnung befindet sich zusammen mit 15 anderen in einem Eckgebäude. Im Jahr 2016 erhielt das Ehepaar nach der Sanierung der Bismarckstraße eine Rechnung in Höhe von exakt 2487 Euro Straßenausbauanteil für seine 75 Quadratmeter große Wohnung. Gegenwärtig wird die Dr.-Ross-Straße ausgebaut und „nach ersten Schätzungen müssen wir dann mit weiteren 3600 Euro rechnen“, sagt Voss. „Keine Frage, das muss bezahlt werden. Aber ich finde, die Kosten müssen gerechter verteilt werden. Denn die Vorteile einer neugemachten Straße kommen ja nicht nur uns Anliegern zugute, sondern allen, die hier durchfahren oder auch parken.“

Insgesamt rechnet die Gemeinde für die Sanierung der Dr. Ross-Straße mit Baukosten von rund 1,35 Millionen Euro. Weil sie als Anliegerstraße kategorisiert ist, gilt laut Satzung dort der höchstmögliche Beitrag von 75 Prozent, macht rund 860 000 Euro für sämtliche Anlieger. Der Gemeindeanteil inklusive Eckgrundstücksermäßigung – davon betroffene Eigentümer wie Hans-Peter Voss müssen nur Dreiviertel der 75 Prozent zahlen – liegt bei zirka 490 000 Euro. Um die hohen Kosten stemmen zu können, hatte die Verwaltung sogar Vorauszahlungen seitens der Eigentümer vorgeschlagen. Dies jedoch wurde von der Politik abgelehnt. Rentnerehepaar Voss und allen anderen in der Dr. Ross-Straße werden also erst 2019 ihre anteiligen Rechnungen erhalten. Allerdings keimt aktuell neue Hoffnung, eventuell weniger oder überhaupt nichts zahlen zu müssen. Ende vergangener Woche hat der Landtag in Kiel beschlossen, dass Kommunen in Schleswig-Holstein ihre Anwohner künftig nicht mehr zwangsläufig an den Kosten für den Ausbau von Straßen beteiligen müssen. Künftig ist es alleinige Sache der Gemeinden, ob sie weiterhin Straßenausbaubeiträge erheben oder nicht.

„Die Landtagsentscheidung überrascht ob der vorherigen öffentlichen Debatte nicht und stärkt die gemeindliche Entscheidungs- und Finanzhoheit“, erklärt Bürgermeister Nikolas Häckel auf Anfrage der Sylter Rundschau. „Die Umsetzung in der Gemeinde Sylt ist eine rein politische: Sollte auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verzichtet werden, wären diese Fehleinnahmen aus dem gemeindlichen Haushalt zu decken.“ Am Beispiel der Dr. Ross-Straße wären dies die genannten 860 000 Euro, die dann aus der Gemeindekasse gezahlt werden müssten. „Der Haushalt 2018 kommt trotz guter Planung nicht ohne eine Rücklagenentnahme aus, da im Falle der Dr. Ross-Straße auf die Erhebung von Vorausleistungen verzichtet wurde“, so Häckel weiter. „Es ist also eine politische Entscheidung, mit welchem Schwerpunkt die Finanzmittel trotz guter Steuereinnahmen verwendet werden.“ Immerhin würde im sozialen Angebot stark investiert, Vereine und Verbände finanziell unterstützt und vielfältige Angebote – wie zum Beispiel sämtliche Sportanlagen – kostenfrei vorgehalten. „Ziel sollte und müsste es in jedem Falle sein, über eine gute Ausgabenplanung auf den dauerhaften Rückgriff von Rücklagen zu verzichten, weil diese recht kurzfristig endlich sind“, betont der Bürgermeister.

Sollte sich die größte Sylter Gemeinde gegen das jetzige Prozedere bei den Straßenausbaubeiträgen entscheiden, ist keineswegs klar, was stattdessen folgt. Einen Ausgleich der nicht unerheblichen Einnahmeausfälle über eine Erhöhung von Grund- oder Gewerbesteuer ist für die meisten Kommunalpolitiker der Insel kein Thema. Der Hoffnung auf eine Finanzierung durch Landesmittel haben Innen- und Finanzministerium bereits eine Absage erteilt. Als mögliche Alternative nennt beispielsweise Kay Abeling (CDU), der Ortsbeiratsvorsitzende von Westerland, das „Husumer Modell“. Bereits 2015 wurde in der Kreisstadt beschlossen, die Kosten für Straßensanierungen nicht mehr allein auf die unmittelbar betroffenen Anlieger, sondern durch wiederkehrende Beiträge solidarisch auf alle Bewohner eines Stadtteils umzulegen. „Ich finde das Modell sehr gut“, so Abeling, „das sollte unbedingt auch hier geprüft werden.“ Sein Parteikollege Manfred Uekermann spricht sich ebenfalls dafür aus, die finanzielle Verantwortung auf möglichst viele Schultern zu verteilen. „Wir haben dieses sehr emotionale Thema bereits im Ortsbeirat Tinnum als auch in Keitum aufgegriffen. Die Straßenausbaubeiträge in ihrer jetzigen Form gefährden die Altersversorgung unserer Bürger, sind eine hohe Belastung gerade für Familien.“

Auf eine gesamtinsulare Neuorientierung in Sachen Straßenausbaubeiträge ist allerdings nicht zu hoffen: „Wir haben 8,5 Kilometer Straßen in unserer Gemeinde. Davon sind 7,7 Kilometer bereits ausgebaut, bleiben also nur noch 800 Meter“, sagt Hörnums Bürgermeister Rolf Speth. „Wir werden deshalb an dem System nichts ändern. Das wäre ja auch ungerecht gegenüber denjenigen, die in der Vergangenheit gezahlt haben.“