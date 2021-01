„Die Kirche ist mein Zuhause“

Pastor Jochim Hartung feierte diese Woche seinen 90. Geburtstag – ein Gespräch über sein Leben und die Arbeit, die seine Passion ist

10. Januar 2021, 11:08 Uhr

Morsum | Sonst ist das Hause Hartung am 5. Januar immer gut besucht, es herrscht ein reges Kommen und Gehen, um Pastor Jochim Hartung zu gratulieren. In diesem Jahr ist der gebürtige Sylter 90 Jahre alt geworden. Die große Feier musste coronabedingt allerdings ausfallen. Doch so ganz ohne Gratulanten feierte der 90-Jährige dann doch nicht – per Videobotschaft wurden ihm die Glückwunsche seiner Freunde und Bekannten zugetragen.

Als Pastorensohn erblickt Jochim Hartung 1931 im Keitumer Pastorat das Licht der Welt: „Das war für meine Eltern eine große Freude, ich war das erste Kind, das sie bekamen“, erzählt er schmunzelnd. Zwei Jahre später wird sein Bruder geboren. „Auch in Keitum im Pastorat“, erinnert er sich, wirkt dann etwas betrübt und fährt fort: „1970 ist das Haus abgebrannt. Das tat mir richtig weh, mein Geburtshaus in Flammen stehen zu sehen.“

Fünf Jahre später zieht die Familie dann von Keitum aufs Festland nach Reinbek im Kreis Stormarn. Grund dafür ist der Mangel an Schulen auf der Insel. Die kleine Schwester Regina erblickt dort 1937 das Licht der Welt. Das Verhältnis der Kinder sei gut gewesen, erzählt der Pastor. Voller Stolz und Freude habe er Regina im Kinderwagen durch die Gegend geschoben. „Gerne auch mal schneller, das gefiel ihr“, erzählt Jochim Hartung, wieder kann man ihn unter seinem Mundschutz schmunzeln sehen – der Schalk sitzt ihm noch immer in den Augen, blitzt auf, wenn er von den Erlebnissen seiner Kindheit erzählt.

Und dann ist plötzlich alles anders: Mit Ausbruch des Krieges wird der Vater als Marinekriegspfarrer eingezogen. Jede Nacht sitzt die Familie im Keller, über ihnen fallen Bomben. „Eine Nacht mussten wir nicht runter, ich bin trotzdem aufgewacht, mein Körper hatte sich an das nächtliche Aufstehen gewöhnt.“

Ein halbes Jahr nach Kriegsende kommt der Vater zurück nach Reinbek, wo er bis zu seiner Pensionierung als Pastor arbeitet.

Jochim Hartung besucht das Gymnasium, nach dem Abitur arbeitet er für ein Jahr in einer Gärtnerei – dass er Pastor werden möchte, weiß er schon lange. „Ich bin in der Kirche aufgewachsen, sie ist mein Zuhause – noch heute“, sagt der 90-Jährige. Er erinnert sich, dass er schon als Lütter Hochzeit gespielt und seine Schwester getraut hatte, Vögel wurden von ihm kirchlich bestattet – „mit Predigt“, sagt er – jeden Sonntag schmückt er den Altar, die Blumen dafür pflanzt er eigens im Garten an: „Das war für mich eine Ehre.“ Früh übernimmt er Küsteraufgaben, hilft dem Vater, wo immer er kann.

Seine erste Pfarrstelle führte den gebürtigen Nordfriesen im Alter von 33 Jahren nach Ostfriesland. In dem Ort, in dem gut 1000 Menschen leben, geht der junge Pastor von Haus zu Haus, um sich vorzustellen. „Ich wurde sehr freundlich empfangen“, erzählt er. Er erinnert sich an die Konfirmation – als Pastor besuchte er anschließend die Konfirmanden und ihre Familien. Wo er auch hinkam, ohne ein Stück ein Kuchen und drei Tassen Ostfriesentee wurde er nicht gehen gelassen. „An dem Abend habe ich gut geschlafen“, erzählt er lachend und klopft sich demonstrativ auf den Bauch.

Als 1969 der Morsumer Pastor Hans Ingwers in Ruhestand geht, bekommt Hartung die Stelle. „Und so wurde ich am 9. November 1969 bei Sturm und Regen eingeführt“, sagt er. Normalerweise sei es so gewesen, dass die Gemeindemitglieder gemeinsam mit dem Pastor den Weg vom Pastorat zu Kirche gehen. Doch das Wetter macht Hartung einen Strich durch die Rechnung.

Zurück auf seiner Heimatinsel ist alles ein wenig ungewohnt. In Ostfriesland seien die Menschen mehr zu Kirche gegangen, erinnert er sich. Auf Sylt ist die Kirchengemeinde beschaulicher. Doch Hartung ist Pastor mit Leib und Seele. Wenig später, am 7. Mai 1971, heiratet er: „So Gott will steht dieses Jahr also noch eine goldene Hochzeit an“, so Jochim Hartung fröhlich. Er hofft, dass eine kleine Feier bis dahin wieder möglich ist – dann könnte man auch die Geburtstagsfeier nachholen, überlegt er.

Weil das Tourismusgeschehen in den darauf folgenden Jahren zunimmt, ruft er die Orgelvesper ins Leben. So haben auch diejenigen, die aufgrund ihrer Arbeit am Sonntagmorgen keine Zeit haben, Gelegenheit den Gottesdienst besuchen. Auch an die unzähligen Gemeindefahrten, die er in den vergangenen Jahren unternommen hat, erinnert sich der 90-Jährige gerne.

Jochim Hartung liebt seinen Beruf: Seit nunmehr 25 Jahren ist er im Ruhestand – eigentlich. Doch Pastor Hartung wäre nicht er selbst, wenn er nicht doch einen Weg gefunden hätte, seinen Beruf, der gleichzeitig auch seine Passion ist, weiter auszuüben. „Ich habe damals gefragt, ob ich nicht länger machen kann“, erzählt er. Doch bei der Dichte an jungen Pastoren, hat er keine Chance – zu viel nachwuchs, zu wenig Stellen. Stattdessen wird er wenig später gefragt, ob er sich vorstellen könne, die damalige Pastorin der Kirchengemeinde Norddörfer zu unterstützen. „Na klar, das mache ich sofort!“, habe er geantwortet. Jochim Hartung lacht leise auf. Aufhören ist für ihn keine Option. Als Pastor Rainer Chinnow die Stelle Ende der Neunziger Jahre übernimmt, bleibt Jochim Hartung. Die beiden verstehen sich gut – halten auch heute noch Dialog-Gottesdienste zusammen. Es war Chinnows Idee, den Morsumer mit Videobotschaften zu seinem Geburtstag zu überraschen.

„Ich freue mich, wenn ich die Gelegenheit habe die Botschaft des Evangeliums zu verbreiten und Menschen zum Glauben einzuladen“, sagt Pastor Jochim Hartung. Mit strahlenden Augen erzählt er von seiner Arbeit, die für ihn so viel mehr ist als bloß ein Beruf.

Um so schwerer war auch das letzte Jahr, als die Kirchen plötzlich leer waren: „Da hat mir das Wichtigste gefehlt“, sagt er ernst. Es sei toll, dass die Gottesdienste in Coronazeiten online zu sehen sind – doch die Gemeinschaft in der Kirche, das Predigen vor den Gemeindemitgliedern – das fehlt. Was er sich wünscht? „Dass wir in der Kirche wieder gemeinsam singen dürfen, das verbindet.“ Beim Gedanken daran lächelt er.