Die Hundestaffel ist solidarisch

Um Hundebesitzer die der Risikogruppe angehören zu schützen, hat die Johanniter Rettungshundestaffel eine Aktion ins Leben gerufen

19. März 2020, 18:12 Uhr

Sylt | Frieda und Kuddel wedeln freundlich mit dem Schwanz und schnuppern aufgeregt an den Neuankömmlingen. Ihr Frauchen übergibt die Leinen an Simone Bahnsen und Nadine Zech, die am Mittwochnachmittag nach Morsum gefahren sind , um die beiden Hunde auszuführen. Die beiden Frauen von der Johanniter-Retuungshundestaffel auf Sylt sind heute zum ersten Mal hier, werden aber jetzt täglich mit den Fellnasen spazieren gehen.

„Wir von der Rettungshundestaffel dürfen wegen Corona nicht mehr in der Gruppe trainieren“, erzählt Bahnsen. Aus dem Verbot ist eine Aktion entstanden, die Menschen, die zur Risikogruppe des Coronavirus gehören, entlasten soll. „Die Leute können sonst mit ihren Hunden ja nur noch in den Garten“, sagt sie. Das Angebot der Johanniter, fremde Hunde auszuführen, hatte innerhalb kürzester Zeit 23 000 Aufrufe bei Facebook und wurde dort über 100 Mal geteilt. „Niemand, der gefährdet ist sollte sich dieser Gefahr aussetzen müssen“, findet Bahnsen. Ihre Kollegin stimmt ihr zu: „In Zeiten wie dieser sollten wir Sylter zusammenhalten.“ Das Angebot der Johanniter ist kostenfrei. „Wir nehmen dafür auch keine Spenden an“, stellt Simone Bahnsen klar. „Wir wollen einfach nur helfen.“

Auch Sabine Clahsen aus Morsum wurde über die Social-Media-Plattform auf den Aufruf der Hundestaffel aufmerksam. Die 58-Jährige ist aufgrund einer Vorerkrankung besonders anfällig für das neuartige Virus. „Hunde sind kontaktfreudig. Ich bin froh, dass ich den Kontakt zu eventuellen Überträgern , also anderen Herrchen oder Frauchen, vermeiden kann“, erzählt die Morsumerin, während sie ihren Hunden liebevoll über den Kopf streichelt.

„Es ist für uns mehr als nur ein Ehrenamt“, stellt Bahnsen fest. Wer Interesse hat sich an der Aktion der Johanniter Rettungshundestaffel zu beteiligen oder auf das Angebot angewiesen ist, kann über die Facebookseite der Staffel Kontakt aufnehmen.