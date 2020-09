Die Gottesdienste am Wochenende

Avatar_shz von ago

25. September 2020, 18:13 Uhr

Wenningstedt | Am morgigen Sonntag finden in der Friesenkapelle der Kirchengemeinde Norddörfer um 10 Uhr der Gottesdienst mit Pastor Jochim Hartung und um 11.30 Uhr die Kinderkirche statt. Bei gutem Wetter findet zusätzlich zum Gottesdienst in der Kirche eine Übertragung nach draußen statt.

In der Neuapostolische Kirche, Westerland wird am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst gefeiert. Der Einlass erfolgt entsprechend der Anmeldungen ab 9.30 Uhr. Aus Platz- und Logistikgründen werden Urlauber gebeten die Online-Gottesdienste auf YouTube wahrzunehmen.

Außerdem wird am Sonntag um 10 Uhr in St. Nicolai mit Pastorin Gruenagel Gottesdienst gefeiert.

In der katholischen Kirche St. Christopherus findet am Sonntag jeweils um 10:30 Uhr und um 12 Uhr die heilige Messe statt.

Pastor Jürgen Buttchereyt aus Ladelund hält am Sonntag um 10 Uhr die Andacht in St. Martin zu Morsum. Um eine vorherige Anmeldung unter 0172/5438936 wird gebeten.

In St. Severeinfindet der Gopttesdienst um 10 Uhr mit Pastorin Susanne Zingel statt. Da auch hier nur eine begrenzte Besucherzahl möglich ist, ist eine vorherige telefonische Anmeldung im Kirchengemeindebüro erwünscht.

In St. Jürgen zu List wird am Sonntag Gottesdienst mit Pastorin Petra Hansen gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

In St. Martin wird am Sonntag um 11 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Glöckner gefeiert.