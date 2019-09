„Die Gemeinschaft zählt und dabei sein ist alles“

Das 19. Longboardfestival an der Buhne 16 war wie immer ein voller Erfolg / Die Wetterbedingungen setzten den Sportlern zu

09. September 2019, 17:05 Uhr

Kampen | Sonne und Regen, kleine und große Wellen und Windstärken bis hin zum Sturm: „Ein buntes Potpourri aus allen Wetterkapriolen, die Sylt zu bieten hat“, fasste Sven Behrens, Inhaber des Strandrestaurants „Buhne 16“ und Organisator des jährlichen Longboardfestivals an „seinem“ Strandabschnitt, die Wetterbedingungen zusammen, mit denen die fast 100 Surfer es am vergangenen Wochenende beim 19. Longboardfestival zu tun hatten.

Schon am Donnerstag ging es in den ersten Runden wetterbedingt recht chaotisch zu: „Wir hatten die Heats vorab extra auf das Wetter abgestimmt“, berichtet Behrens. Doch am Ende kam doch alles anders, als die Wettervorhersage versprochen hatte: „Der Sturm wurde so stark, dass wir abbrechen mussten.“ Bis dahin hatte das Wetter von den Surfern bereits einiges abverlangt: Teilnehmer Holm Löffler war in die Finne seines Surfbretts gestürzt und hatte sich tiefe Schnittwunden am Bein zugezogen. Einem etwas abseits surfenden Kiter rettete der Unfall möglicherweise das Leben. Sven Behrens, selbst ausgebildeter Rettungssanitäter, war dem herannahenden Rettungswagen mit dem Verletzten im Auto und einigen weiteren Surfern entgegengefahren und entdeckte unterwegs den Kitesurfer, der durch eine gefährliche Unterströmung in eine lebensbedrohliche Situation geraten war: „Der Kiter hatte sich in seinen Schnüren verfangen und war weder in der Lage, sich von ihnen zu befreien, noch sich über Wasser zu halten“, erinnert sich Behrens.



Wetter und Strömung verursachten Unfall





„Einer von uns kam ihm zu Hilfe und befreite ihn.“ Für beide Wassersportler gingen die Zwischenfälle glimpflich aus: Sie wurden im Krankenhaus behandelt und sind wohlauf.

Für die übrigen Surfer ging es weiter, nachdem sich das Wetter beruhigt hatte: „Am Samstag hatten wir ideale Bedingungen“, berichtet Behrens. „Wir haben darum mehrere Wettfahrten parallel gestartet, sodass wir alle ausgefallenen Wettbewerbe nachholen konnten.“ Am Samstagabend konnten dann vor den rund 250 Zuschauern die Siegerehrungen stattfinden, bevor – trotz kräftiger Regenschauer – bei Musik von Neil Hickethier bis in die späte Nacht gefeiert wurde. Gerd Krause wurde Erster der Senioren vor Antje Röhrs (Platz zwei) und Martina Berfelde (Platz drei). In der Kategorie Master (45 bis 55 Jahre) siegte Markus Mager vor dem zweitplatzierten Carsten Kurmis und Tom Knuth auf Platz Drei. Robert Storm wurde Bester der Männer vor Jan Schmidt (Platz zwei) und Steve Kalenka (Platz drei), bei den Frauen landete Valerie Schlieper vor Julz Petersen (Platz zwei) und Kim Siepa (Platz drei) auf dem Siegertreppchen. Fee Rätzke setzte sich bei den Juniorinnen gegen Bianca Jablonski (Platz zwei) und Lotte Schönhau (Platz drei) durch und die Junioren feierten Tom Kleemann als Bestplatzierten vor Peer Krüger (Platz zwei) und Konrad Fahnert (Platz drei).



Großes Potential bei den jungen Teilnehmern





Über die Erfolge des Nachwuchses freut sich Behrens am meisten: „Es ist fantastisch, wie sich die Juniorinnen und Junioren allein im vergangenen Jahr entwickelt haben.“ Auch Thosche Stroezel, Head Judge des Festivals, erfreut sich an den Erfolgen der Surfer: „Es ist schön zu beobachten, wie über die Jahre aus dem Nachwuchs erwachsene Surfer heranwachsen: Jeder hat seine Eigenarten beim Surfen. Ich brauche die Gesichter nicht zusehen, um zu erkennen wer dort surft: Beim einen ist es ein Schulterzucken, der andere beugt das Knie auf diese bestimmte Art, oder auch die Körperhaltung ist ganz anders.“

Ihm gehe es nicht darum, wer gewinnt, sondern alle Freunde noch einmal wiederzusehen, bevor der Winter beginnt und die Rettungsschwimmer wieder nach Hause fahren. Dem pflichtet Behrens bei.

Vor rund 20 Jahren hat er den Familienbetrieb an der Buhne 16 gemeinsam mit seinem Cousin Tim Behrens übernommen: „Ich wusste damals schon, dass es schwer wird, Freundschaften aufrechtzuerhalten, ich würde einige nicht mehr so oft sehen, da ich ja hier arbeiten würde“, erklärt er. „So ist damals das Longboardfestival entstanden, um die Gemeinschaft zu wahren und Freundschaften zu erhalten.“

Inzwischen ist es viel mehr als das: Über die Jahre ist es zu einem großen Event herangewachsen. Aus aller Welt folgen die Surfer der Einladung, neue Gesichter sind über die Jahre dazugekommen und es besteht ein großer Zusammenhalt in der Community. „Die Gemeinschaft zählt, und dabei sein ist alles.“