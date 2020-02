„Die Fusion ist kein Erfolgsmodell“

Im achten und letzten Teil unserer Serie spricht der Lister Bürgermeister Ronald Benck über dritte Räder und Politik mit Herzblut

19. Februar 2020, 16:39 Uhr

Wir haben uns mit den Entscheidern von damals, dem Bürgervorsteher sowie den Bürgermeistern der Gemeinden des Amtes Landschaft Sylt (Kampen, Hörnum, List und Wenningstedt-Braderup), die nicht fusioniert haben, unterhalten. Im achten und letzten Teil unserer Serie spricht der Lister Bürgermeister Ronald Benck (CDU) über Eigenständigkeit und Ortspolitiker mit Herblut.

Herr Benck, könnten Sie, als Gemeindeoberhaupt, sich heute eine Fusion mit der Gemeinde Sylt vorstellen?

Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen und bin froh, dass List, Kampen, Wenningstedt-Braderup und Hörnum eigenständig sind.



Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?

Die eigentlichen Ziele, kurze Entscheidungswege, Kostenreduzierung, ein Einheitliches Bild, sowie geschlossenes Auftreten nach außen, sind selbst zehn Jahre nach der Teilfusion nicht erkennbar und zeigen auf, dass es kein Erfolgsmodell ist. Welche Präsenz hätte List in einer fusionierten Stadtvertretung mit nur einer Stimme? List hat besseres verdient, als nur als drittes Rad am Wagen in einer Stadtvertretung zu vegetieren.

Solange sich Einwohner finden die sich ehrenamtlich in der Politik engagieren und sich für ihren Ort einsetzen, sollte jeder Ort eigenständig bleiben denn nur dann steckt auch das Herzblut drin.

List hat so viel Potenzial und die Gemeindevertretung sowie viele ehrenamtliche Bürger beweisen hier täglich, wie ein intaktes Dorfleben ohne Fusion funktionieren kann.



Welchen Vorteil bietet es aus Ihrer Sicht als Bürgermeister – abgesehen von der Verwaltung durch die Gemeinde Sylt –, eigenständig zu sein?

Mit Menschen Dorfpolitik zu machen die in dem Ort wohnen, ihn kennen und schnell wissen was dem Ort gut tut.

Die Ortspolitik, die meistens an einem Strang zieht und Beschlüsse schnell fasst und

umsetzt – eben kurze Entscheidungswege und ein geschlossenes Auftreten.



Welche Nachteile birgt es, nicht Teil der vor rund elf Jahren fusionierten Gemeinde Sylt zu sein?

Eigentlich keine, außer das wir selbst keine Verwaltung mehr haben und uns jener der Gemeinde Sylt bedienen müssen, welches die Wege wieder etwas länger macht statt kürzer.

Insular denken wir dennoch in vielerlei Hinsicht, hier sei nur der Flughafen als schönes Beispiel genannt.