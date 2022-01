Die Insel im Januar 2022 : Die Corona-Lage auf Sylt – was wir wissen und was nicht

Seit Heiligabend steigen die Coronazahlen auf der Insel. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Kein Infizierter liegt im Krankenhaus. Auch Bürgermeister Nikolas Häckel hat sich zur Corona-Situation geäußert.

Barbara Glosemeyer

11. Januar 2022, 19:17 Uhr

Seit Heiligabend steigen die Coronazahlen auf der Insel. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Kein Infizierter liegt im Krankenhaus. Auch Bürgermeister Nikolas Häckel hat sich zur Corona-Situation geäußert.

Es ist ganz normal, dass es zu dieser Zeit ruhig wird auf der Insel der Inseln: Die Winterferien sind vorüber, die Weihnachts- und Silvester-Gäste abgereist. Viele Restaurants und Hotels auf Sylt machen im Januar traditionell Betriebsferien. Die Zeit wird genutzt, um selbst einmal Urlaub zu machen oder um Renovierungs- und Wartungsarbeiten zu erledigen – bis zur Biike am 21. Februar der nächste Gästeansturm folgt.

So ist es auch in diesem Winter, nur mit einem Unterschied: Einige Restaurants haben vorzeitig geschlossen, weil Mitarbeiter von Corona betroffen waren oder sind. Auch Hotels wie das Hotel Stadt Hamburg und das Miramar sind angesichts der Corona-Situation in die vorzeitige Winterpause gegangen.

„Aufgrund der zahlreichen Corona-Ausbrüche haben bereits mehr als 20 Sylter Gastronomie- und Hotelbetriebe ihren Betrieb vorläufig eingestellt oder ziehen ihre Betriebsferien präventiv vor, um ihre Mitarbeiter und Gäste zu schützen“, sagt der Geschäftsführer der Sylt Marketing, Moritz Luft, der dpa. In einem Schreiben an ihre Mitglieder informieren Sylt Marketing GmbH, der Verein Sylter Unternehmer sowie der Dehoga Sylt außerdem unter anderem darüber, dass sich aufgrund der aktuellen Situation und Berichterstattung in den Medien bei vielen Gastgebern Anfragen häufen, ob man überhaupt noch auf die Insel reisen könne. Wörtlich heißt es dazu: „Wir alle wissen um die Situation, die natürlich einen verantwortungsvollen und den geltenden Maßnahmen entsprechenden Umgang erfordert – hier wie auch in anderen Regionen. Gleichwohl ist Urlaub auf der Insel möglich, die Einschränkungen im Angebot sind nicht jahreszeituntypisch oder gar dramatisch“.

Anlässlich der aktuellen Corona-Infektionen auf Sylt hat sich auch Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, auf Facebook an die Insulaner gewandt. Die Situation biete Anlass zur Sorge, so Häckel. Er sei aber froh, „dass mir nur milde Verläufe bekannt sind“.

Von einem „selbst erklärten Lockdown“ kann nicht die Rede sein. Bürgermeister Nikolas Häckel

Ein wichtiger Baustein zur Beurteilung der Lage sei die Hospitalisierungsrate – „und hier sind wir nicht auffällig“. Es gebe eine große Anzahl an Corona-Erkrankten, aber mit milden Verläufen ohne erkennbare Auswirkungen auf die Hospitalisierungsrate. Von einem „selbst erklärten Lockdown“ könne nicht die Rede sein, denn zur Ehrlichkeit gehöre auch, „dass wir in der Nachsaison sind, in der viele Betriebe traditionell geschlossen haben, um Urlaub zu machen oder zu renovieren“.

Dehoga-Chef Dirk Erdmann hat erst vor wenigen Tagen Sylt bezüglich seiner Testinfrastruktur und der gebotenen 2Gplus-Regel gelobt: „Wir auf Sylt werden das hinbekommen, weil wir genug Teststationen haben – ein reinstes Schlaraffenland im Vergleich zu anderen Orten." Auf dem Festland sähe es anders aus, dort fehlt laut Erdmann oft die nötige Testinfrastruktur.

Was wir wissen

Wir wissen, dass die Ursache für die steigenden Corona-Zahlen die Heiligabend-Party im Club „Rotes Kliff“ ist. Dort haben sich Dutzende Gäste infiziert. Seit dieser Party steigt die Zahl der Corona-Infizierten. 617 Sylter sind nach Angaben des Gesundheitsamtes des Kreises Nordfriesland in Quarantäne (Stand: 11. Januar), 480 gelten aktuell als an Corona erkrankt, 720 als genesen.

Im Club „Rotes Kliff“ feiern traditionell viele Sylterinnen und Sylter an Heiligabend. Dass das auch am 24. Dezember 2021 der Fall war, belegen die Corona-Zahlen mittelbar. Denn nur Infizierte mit erstem Wohnsitz auf Sylt, werden in der offiziellen Corona-Statistik des Kreises Nordfriesland für Sylt gelistet. Alle anderen – also Sylt-Urlauber, die dort gefeiert haben – tauchen in der Statistik ihrer Heimatstadt auf, auch wenn sie sich auf Sylt angesteckt haben. Die hohe Zahl von aktuell noch 480 Corona-Infizierten in der Sylt-Statistik zeigt also, dass in diesem Fall besonders viele Insulaner betroffen sind.

