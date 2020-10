Die Bürgerinitiative „Alte Post“

Schon immer haben die Sylter sich für eine Insel eingesetzt, die nicht durch Kommerz geprägt sein sollte. Heute: der Kampf um den Erhalt der „Alten Post“.

05. Oktober 2020, 17:24 Uhr

Sylt | Mit der aktuellen Gründung von „Merret reicht’s“ hat das Thema Bürgerinitiative auf Sylt wieder an Bedeutung gewonnen. Blickt man zurück in die Geschichte der Insel, war es immer wieder die Bevölkerung, die sich gegen Ideen zur Wehr gesetzt hat, die ihrer Einschätzung nach Sylt und vor allem den Insulanern schaden würden. Unser Autor Frank Deppe hat sich auf die Suche nach diesen Bewegungen gemacht und stellt sie in unserer neuen Serie vor. Auch, wenn es diese Bürgerinitiativen heute nicht mehr gibt, sind ihre Ziele und Forderungen noch erstaunlich aktuell.

Zu den traditionsreichen Häusern der Inselmetropole zählt die Alte Post. Wo einst Schalterbeamte ihren Dienst

verrichteten, finden sich heute die Sylt-Bibliothek, das Sylter Archiv, die Stadtgalerie, der Sitz der Sylt Marketing Gesellschaft und kommunale Räumlichkeiten. Dass die Alte Post heute jedoch überhaupt noch steht,

ist dem zähen Ringen Westerländer Bürger zu verdanken – sie verhinderten den Abriss zugunsten eines Parkhauses.

Zunächst aber ein Blick zurück: Adam Hast, ein Westerländer Hotelbesitzer, schloss mit der Reichspost einen

langfristigen Mietvertrag ab und ließ 1892 auf einem in seinem Besitz befindlichen Grundstück ein stattliches

Gebäude errichten, das über besonders hohe und große Räume verfügte und zu den schönsten Bauten der Insel

gezählt wurde. Neben der Schalterhalle beherbergte das Postgebäude unter anderem Dienstwohnungen für die festen Mitarbeiter und Saisonbeamte. 1975 endete dann eine Ära, als die Post in ein modernes Gebäude in der nahen Kjeirstraße umzog. Nach langwierigen Verhandlungen erwarb die Stadt Westerland das alte Postamt für 2,5 Millionen Mark. Im März

1981 beschloss die Stadtvertretung mehrheitlich den Abriss, um Platz für ein Parkhaus zu schaffen.

Diese Entscheidung weckte jedoch den Unmut vieler Bürger. Zunächst besetzten einige junge Sylter die Alte

Post und richteten sich dort wohnlich ein, dann gründete sich die Bürgerinitiative „Rettet die Alte Post“.

Die energischen Proteste fruchteten. „Mit einem donnernden Applaus, wie er seit Jahren nicht zu hören war“, so die Sylter Rundschau, quittierten die Zuhörer im August 1981 die Entscheidung der Stadtvertretung, die Alte Post an ihrem Ort zu belassen.

Doch gehen noch drei weitere Jahre ins Land, ehe die Pläne für die künftige Nutzung feststehen und finanziell abgesichert sind. Für 8,4 Millionen Mark – zur Teilfinanzierung verkaufte die Stadt ein Gebäude in der

Strandstraße – wird die Alte Post in ein „Bürger- und Kulturzentrum“ umgebaut.