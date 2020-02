Die Branche, in der Alter keine Rolle spielt

In unserer Serie stellen wir heute das Unternehmen CD Core Development vor / Die Firma sponserte das Zuschauer-Voting beim Henner-Krogh-Förderpreis

03. Februar 2020, 10:18 Uhr

Wieder einmal ist es ein Schüler des Sylter Schulzentrums, der mit seinem Start-Up auf sich aufmerksam macht: Finn Weyrich ist 17 Jahre alt und Mitgründer der Firma CD Core Developments. Gemeinsam mit seinem Freund Moritz Beck, 19, gründete der Sylter im Sommer des vergangenen Jahres ein Unternehmen für individuelle Softwarelösungen, das datenbasierte Webanwendungen und Cloud Services anbietet. „Das heißt, wir programmieren Unternehmenssoftware.“

Die beiden lernten sich bei einem gemeinnützigen Projekt kennen, bei dem digitale Bildungsveranstaltungen in Deutschland katalogisiert wurden. „Zuerst wollten wir eine Vergleichsplattform für 3D-Drucker gestalten“, erinnert sich der Schüler schmunzelnd. „Das war dann aber doch keine so gute Idee.“

Nachdem die beiden die Plattform des Sylter Lieferdienstes „Sylt Eats“ (wir berichteten)programmiert hatten, kam die Idee, ein Unternehmen für Individualsoftware anzubieten. „Nach der Schule habe ich mir gedacht, dass es sich anbieten würde, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen“, erzählt Moritz Beck, Gründer von CD Core Development. Gemeinsam mit Finn Weyrich entwickelte er CD Core Development im vergangenen Sommer.

Aufgrund seines jungen Alters ist Finn kein offizieller Mitgründer der Firma – zu Kundentreffen reisen beide dennoch in vielen Fällen gemeinsam an: Prinzipiell haben die beiden nämlich Kundschaft aus ganz Deutschland. „Zwischen zwei und acht Stunden“ investiert der Schüler Finn Weyrich täglich in seine Arbeit – nach Schulschluss zieht sich der 17-Jährige ins Homeoffice zurück und ist per Telefon im ständigen Kontakt mit Geschäftsführer Moritz, der in seiner Heimat – im Würzburger Büro – sitzt.

„Gerade Software ist eine Branche, die altersunabhängig ist“, so der Schüler. Es käme auf die Programmiererfahrung an, erklärt Finn, der schon mit 13 Jahren programmiert hat. Das Programmieren hat er sich damals mit Hilfe von Youtube-Videos und Büchern selbst beigebracht. „Mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, an dem ich nahezu alle fundamentalen Konzepte verstanden habe“, erzählt er weiter. „Jetzt heißt es: Learning by Doing“ – und das, wie es scheint mit Erfolg. Aktuell arbeiten die beiden jungen Männer nämlich an einem deutschlandweiten Softwareprogramm – mehr will der Sylter allerdings noch nicht verraten. „Für die meisten Kunden ist das Alter eher nebensächlich, ich denke die Kunden achten vor allem auf die Qualität der Dienstleistungen und weniger aufs Alter“, stimmt auch Geschäftsführer Moritz Beck zu.

Zwei weitere Angestellte komplettieren das Team um die beiden jungen Männer. Darunter ein weiterer Sylter, ebenfalls Schüler am Schulzentrum: Robin Reyer (17) ist als freier Mitarbeiter der Fullstack-Entwickler des Teams und somit zuständig für Datenbank-und Backendentwicklung. Der vierte in der Runde, der 20-jährige Florian Halmerich, kümmert sich um die Bereitstellung, Administration, Automatisierung und Monitoring von Services und Infrastruktur. „Durch seine Kernkompetenz als Linux-Administrator im Bereich DevOps unterstützt er unser Development Team“, heißt es auf der Webseite des Unternehmens.

Zuletzt waren die jungen Unternehmer beim Henner-Krogh-Förderpreis am vergangenen Wochenende anzutreffen: Core Development sponserte das erste Zuschauer-Voting der Veranstaltung. Über einen individuellen Zugangscode hatte jeder Zuschauer die Möglichkeit, auf einer eigens dafür erstellten Seite seine Stimme für einen der Förderpreis-Teilnehmer abzugeben.

„Mich begeistert es einfach, dass ich anders als in der Schule, im Unternehmen selbst Lösungen finden und entwickeln kann“, so Weyrich. „Beim Programmieren kann man mit sehr wenig sehr viel erreichen.“ Mit wenig Aufwand könne er einen Mehrwert für die Menschen schaffen – zum Beispiel in Form eines Abrechnungsprogramms für Unternehmen. „Das hat mich von Anfang an fasziniert.“

Die Zukunft von CD Core Development liegt allerdings in der Hand des Geschäftsführers Moritz Beck – denn Finn Weyrich wird nach seinem Abschluss in diesem Sommer ein duales Studium bei SAP antreten und vorerst kein Teil des Unternehmens mehr sein. Sein Kollege Moritz Beck weiß ganz genau, wie es weitergehen soll: „Ich beabsichtige, das Unternehmen unabhängig von Finns Studium weiterzuführen. Geplant sind weitere Mitarbeiter, die hier Kompetenzen übernehmen.“

Und auch die Kunden auf Sylt seien bei Moritz Beck in den besten Händen. Da ist sich Finn Weyrich sicher.