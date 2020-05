„Die Atmosphäre war seltsam“

Zum ersten Mal in diesem Jahr konnten die Kampener Kommunalpolitiker wieder zu einer Sitzung zusammenkommen

Avatar_shz von Wiebke Stitz

27. Mai 2020, 16:09 Uhr

Kampen | Weite Sitzabstände zwischen den politischen Vertretern, der Verwaltung und den Zuhörern. Das, was viele ihrer Inselkollegen bereits erlebt hatten, fand am Montagabend auch in Kampen statt: kommunalpolitische Treffen in Coronazeiten. Die Tagesordnung für die erste Gemeindevertretersitzung versprach keine großen Diskussionen. Etwas, was für Kampen ohnehin untypisch mit Blick auf die politische Arbeit scheint.

Die Beratung und Beschlussfassung über die Flüchtlingshilfe musste krankheitsbedingt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Der Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Hans-Hansen-Wai, Heideweg, Ericaweg und Norderende wurde ebenso einstimmig verabschiedet wie der Beitritt der Gemeinde Kampen zu RAD.SH und die Gewährung von Vergünstigungen für die Feuerwehrangehörigen. Hier stellte sich die Frage, ob diese Vergünstigungen nicht auf alle Ehrenämtler ausgeweitet werden sollten. Bürgermeisterin Steffi Böhm ist zufrieden mit dem Sitzungsverlauf: „Die Atmosphäre mit den großen Abständen war schon seltsam“, gibt sie zu, „doch die Freude über das Wiedersehen war allen anzumerken.“