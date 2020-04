Interview : Die Angst vor dem einsamen Sterben

Die Vorgaben durch Corona erschweren die Arbeit des Sylter Hospizvereins.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

19. April 2020, 16:38 Uhr

Sylt | Das Sterben ist der letzte Abschnitt unseres Lebens. In dieser Zeit jedoch, wo Mindestabstand und Kontakteinschränkungen gerade zu älteren Menschen unser Leben bestimmen, erleben die Hospiz- und Sterbebegleiter des Sylter Hospizvereins, dass aus der körperlichen Distanz schnell eine seelische Isolation entsteht. Nicht nur zu den Todgeweihten, sondern auch zu ihren Angehörigen.

Ihrer Maxime, sterbende Menschen bis zuletzt intensiv zu begleiten und ihnen einen würdigen und keinesfalls einsamen Abschied zu ermöglichen, ist unter Corona-Vorgaben nur schwer zu erfüllen. „Viele Menschen, gerade die Älteren“ , berichtet Ulrike Körbs, „haben mehr Angst davor vergessen zu werden als an Corona zu erkranken.“

Sylter-Rundschau-Redakteurin Wiebke Stitz hat sich mit der Trauerkoordinatorin unterhalten.



Frau Körbs, wie hat sich Ihre Hospiz-Arbeit verändert?

Seid Beginn der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen dürfen wir die Sterbenden nicht mehr in den stationären Einrichtungen persönlich begleiten. Im privaten Bereich können wir regelmäßig selbst vor Ort sein, wenn sich alle an die vorgeschriebenen Regeln halten.Trauernde kontaktieren uns über das Trauertelefon.



Was bedeutet das emotional für die Betroffenen?

Emotional bedeutet es, dass Trost nur eingeschränkt möglich ist. Ein Telefonat ersetzt keinen Menschen, der einem gegenüber sitzt. Dazu kommt das Abstandhalten - keine tröstenden Umarmungen, kein gemeinsames Weinen, kein intensiver Austausch von Erinnerungen.



Im Extremfall können Angehörigen jetzt keinen Abschied von dem Sterbenden nehmen. Wie gehen die Betroffenen damit um?

Leider ist oft in dieser Zeit für ein würdevolles Abschiednehmen kein Raum. Beerdigungen finden nur mit sehr wenigen Personen statt, eine anschließende Feierlichkeit ist nicht erlaubt. Viele Angehörige sitzen dann alleine zu Hause und müssen mit dem schweren Verlust klarkommen. Manche verzweifeln an dieser Situation und verspüren Einsamkeit und Traurigkeit noch intensiver.



Was könnte den Angehörigen helfen?

Manchen hilft ein Abschiedsritual, um Frieden mit dem Verlust zu schließen. Es ist hilfreich einen guten Platz im Herzen für den Verstorbenen zu finden und tröstend sind natürlich Gespräche. Wir können die Menschen zur Zeit telefonisch ein Stück auf diesem Weg begleiten, aber gehen muss ihn jeder auf seine Art und Weise.



Ist der Bedarf an sozialer Fürsorge hier auf Sylt seit Beginn von Corona gewachsen?

Ja, der Bedarf ist gewachsen. In vielen Gesprächen erfahre ich, dass die Menschen, gerade Ältere, wenig Angst davor haben, an Corona zu erkranken oder zu sterben. Es die Einsamkeit, die ihnen zu schaffen macht. Viele haben Angst, durch die jetzige Situation vergessen zu werden. Und sie leiden darunter, keinen Kontakt zu den Kindern und Enkeln zu haben. Internet , Emails schreiben oder Skypen ist für sie eine Welt, zu der sie oft keinen Zugang haben. Das Telefon ist bei vielen die einzige Möglichkeit, Kontakt zu halten.



Gibt es zwischen dem Hospizverein und anderen sozialen Institutionen Kooperationen?

Ja, wir sind auf der Insel gut miteinander vernetzt und im Austausch. Ich habe in allen Einrichtungen der Daseinsfürsorge Ansprechpartner. Bei Bedarf vermitteln wir untereinander weiter oder unterstützen uns gegenseitig.



Was wünschen Sie sich für die Nach-Corona-Zeit?

Zuhören, Aushalten, angstfrei mit Verlust und Tod umgehen. Sich immer und immer wieder neu zu sensibilisieren, damit wir aufeinander achten und füreinander da sind.