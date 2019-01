Diavortrag mit Werner Mansen

von Ralf Henningsen

30. Januar 2019, 17:25 Uhr

Sylt schrumpft – beständig nagen winterliche Sturmfluten an der Insel. Kostspielige Küstenschutzmaßnahmen müssen die Sandverluste regelmäßig ausgleichen. Die Macht der ungebändigten Naturgewalten veranschaulicht der Diavortrag „Sylt im Orkan“, den Werner Mansen am Dienstag, 19. Februar, in Westerland präsentiert. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Raum „Nordsee“ an der oberen Promenade. Karten sind bei den Sylter Vorverkaufsstellen für 6 Euro (Abendkasse: 7 Euro) erhältlich.