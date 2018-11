Di Sölring Dracht

von Ralf Henningsen

Di rocht ual Sölring Drachten sen üp Söl sent maning Jaaren ek muar brükt Uuren. Ja wiar swaar, en aqur dat ja fan wit Ül wiar, kür’s bi broket Doker en Di sölwer Spungen üp di Skuur, ales dit fent em bluat jit ön di gurt Museeum Ön Hamborig. Om 1900 droch di jung Faamner en wit lüng Rok me ruar Kaartel. Ruar Hösen en Spungskuur jert er tö. En gurt Kum ön Hiir höl di Tap töhop.

Ee’der di jest Warelskrich, üs di Dam becht waar, her em en Dracht fan suurt Baierwant me ruar en gre Steeken ön en en wit Bluus diartö. Üp Haur her em en Hüüv me ütsiit Knopen. Diartö her em wit Höösen en suurt Skuur.

Des Kluar waar ek ual. Al eeder 1930 begent di Nuurböör Wüfen en maaket en nii dailk Dracht fan fiin blö Ül me ruar Streeken öner om di Skoort. En luas Jak me sölwer Knopen en en blö siiren Skolerdok jert diartö. Aliksa en Haurdok.

Dijir siiren Doker wiar me Sölring Bloomen me siiren Trer ütsiit. Em sjocht Hiirbloomen, Dünemruusen, Stjunkruusen me Kuurnbloomen, Aaksen en Maning ferskelig Mönstern. Des Dracht es uk deling jit en Sendaisdracht. Nü daanse di Sölring Jungen ön di ruar en wit Dracht. Di Wuksenen daanse ön En nii Dracht, wat eeder en ual Dracht nii apmaaket es. Di trii ferskelig Drachten Finj fuul Bifal.