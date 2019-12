Dezember 1990: 500 Sylter Pakete

In unserer Serie „Zurückgeblättert“ geht es heute um das Haus „Kliffende“, die Sylter Gastronomie und eine Hilfsaktion des DRK

18. Dezember 2019, 17:37 Uhr

Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.



Sylt im Dezember 1990. Neue Wege im Küstenschutz: Am Kampener Kliff hieß es Halbzeit für eine Sicherung des exponiert gelegenen Hauses „Kliffende“. Die Hälfte von zehn Geotextilien – überdimensionalen Sandsäcken ähnlich – wurde in einen 160 Meter breiten und 30 Meter tiefen Sandstreifen eingelagert. Die Deutsche Bank als damaliger

Eigentümer des Hauses „Kliffende“ investierte runde eine Million Mark in die Schutzmaßnahme, die weitere Küstenabbrüche verhindern sollte.

„So haben sich die Kampener ihr neues Gastgeberverzeichnis 1991 nicht vorgestellt – Fehler über Fehler!“, berichtete die Sylter Rundschau und zitierte Kampens damaligen Bürgermeister Klaus Koehn: „Das ist geschäftsschädigend – jetzt

muss geklärt werden, wer das verschuldet hat.“ Unter anderem stimmten die Saisonzeiten in der Publikation nicht, fehlten die Gebühren für die Strandkörbe ebenso wie das Grußwort des Bürgermeisters, war die Rufnummer eines Vermieters falsch angegeben.



Sylter Gastronomen zahlen Schwarzgeld





Zu einem Eklat kam es im Westerländer Kurausschuss, als ein Mitglied des Ausschusses – selbst Gastronom – erklärte: „40 Prozent der Sylter Gastronomen zahlen mit Schwarzgeld.“ Die sei ihm auch aus Gesprächen mit Finanzbeamten bekannt. Die Äußerungen stießen im Ausschuss auf Ablehnung, auch Stephan Beck, Vorsitzender des Sylter Hotel- und Gaststättenverbandes, betonte: „Wir verwahren uns gegen solche Unterstellungen.“

Ansturm auf die DRK-Rettungswache in Westerland: Zahlreiche Sylter lieferten dort Pakete für einen Hilfstransport in die Sowjetunion ab. Durchschnittlich, so DRK-Einsatzleiter Karl-Heinz Kroll, hätten die Pakete elf Kilo auf die Waage gebracht, 28 Kilo das schwerste. Die 500 Sylter Pakete wurden zusammen mit vielen weiteren vom DRK-Kreisverband Nordfriesland gen Osten transportiert.

Ungewöhnliche Badegäste im Westerländer Wellenbad: Die Freiwillige Feuerwehr Westerland erprobte drei neue Überlebensanzüge, die das Amt für Land- und Wasserwirtschaft der Wehr überlassen hatte. Sven Söderberg, Hauke Block und Rudi Thaermann zeigten sich nach dem Bad sehr zufrieden mit der neue Bekleidung für besondere Einsätze.

Mehrheitlich beschloss die Rantumer Gemeindevertretung, das „Haus des Kurgastes“ zu renovieren. Dadurch sollen Gemeinde- wie Kurverwaltung größere Räumlichkeiten erhalten ebenso wie eine neue Computeranlage zum Kostenpunkt von über 100 000 Mark. Im Rahmen der Sitzung gedachte Bürgermeister Helge Jansen auch seines kürzlich im Alter von 88 Jahren verstorbenen Vorgängers Boy Kaiser.



Tanzschule feiert Jubiläum





Dort machten viele junge Sylter ihre ersten Tanzschritte: Das Kampener „Tanzstudio“ von Ruth Klockenhoff feierte 25-jähriges Jubiläum. Zunächst im Wohnzimmer ihres Hauses, das später zu einem Tanzsaal vergrößert wurde, erlernten Erwachsene und vor allem viele Jugendliche die verschiedenen Tanzfolgen – und zeitweilig bot Ruth Klockenhoff auch

im Klappholttal Sommerkurse an.

Bei der Verleihung des „Bambi“-Fernsehpreises in Leipzig sorgte unter anderen auch ein Sylter Gastronom für das leibliche Wohl der rund 1 200 Gäste, darunter Prominenz wie Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Fußballer Franz Beckenbauer oder die Schauspieler Inge Meysel und Roger Moore. Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern kochte Detlef Tappe „Leipziger Allerlei“ mit regionalen Zutaten.

Schüler als Buchautoren: Im Rahmen einer Projektwoche der Hauptschule hatten die Mädchen und Jungen der achten Klassen ein Buch mit dem Titel „Neue Sagen um Sylt“ verfasst, dessen Geschichten etwa im Tinnumer Tierpark oder im Westerländer Schützenhaus spielten. Das Buch wurde in einer Auflage von 600 Exemplaren gedruckt und für sechs Mark verkauft.



Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk





Über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk konnte sich Gisela Boeck freuen: Die Westerländerin gewann in der ersten Ziehung des Weihnachts-Rubbelspiels des Sylter Unternehmer den Hauptpreis in Höhe von tausend Mark. Am folgenden Wochenende ging es in einer Sonderziehung dann um stolze 10 000 Mark, die der Sylter Peter Wagner dankend entgegennahm.