Dezember 1988: Kuschelmarkt und Kerzen

In unserer Serie Zurückgeblättert geht es heute um einen Großbrand bei der EVS, den Sportverein Fortune Rantum und ein ganz besonderes Geburtstagskind

27. Dezember 2018, 16:28 Uhr

Die Insel hat viel erlebt und zu erzählen: In unserer Serie „Zurückgeblättert!“ lässt Autor Frank Deppe anhand von gesichteten Zeitungsbänden des Sylter Archivs die jüngere Vergangenheit des Eilands wieder lebendig werden.

Sylt im Dezember 1988. Ein Großbrand rief die Westerländer Feuerwehr kurz vor Jahresfrist auf den Plan: Im Bürogebäude der Energieversorgung Sylt entdeckten am Abend zwei Raumpflegerinnen ein Feuer. Da war ihnen der Rückweg schon versperrt. Weil die Telefonanlage nicht mehr funktionierte, riefen sie aus einem Fenster um Hilfe – ein Passant brach daraufhin beherzt eine Tür auf und konnte die Frauen retten. Der Sachschaden wurde auf rund 400 000 Mark beziffert. Als Brandursache vermutete die Kripo brennende Kerzen.

Wegen schweren räuberischen Diebstahls verurteilte die Große Strafkammer des Landgerichts Flensburg zwei junge Männer zu Haftstrafen von knapp sechs Jahren beziehungsweise gut zwei Jahren. Die Täter waren nachts in das Rantumer Restaurant „Sansibar“ eingedrungen und hatten nach Geld gesucht, als sie von einem Angestellten überrascht wurden. Einer der Einbrecher hatten diesen daraufhin verprügelt und gewürgt.

Deutlich sprach sich die Gemeindevertretung Sylt-Ost gegen den Kreisentwicklungsplan aus, der eine Verlegung der Autoverladung von Westerland nach Sylt-Ost empfahl. Stattdessen sollte das Areal der Autoverladung in Westerland für Gewerbeflächen erschlossen werden.

Zwist zwischen der Gemeinde Hörnum und dem Kreis Nordfriesland. Dieser hatte ein mehrwöchiges Betretungsverbot für die Hörnum-Odde verfügt. Grund: Die Wurfsaison der Kegelrobben. Die Hörnumer Kommunalpolitiker indes befürchteten, dass dadurch Maßnahmen für den Küstenschutz behindert würden und klagten sogar vor dem Verwaltungsgericht Schleswig. Das jedoch gab dem Kreis recht.



Querelen in Rantum: „200 Mark Zuschuss um des lieben Friedens willen“, titelte die Sylter Rundschau und berichtete über den Antrag des Sportvereins Fortuna Rantum auf finanzielle Unterstützung. Das Ansinnen der Fortuna-Fußballergruppe sorgte im Gemeinderat indes für Diskussionen. Kritisiert wurde von mehreren Politikern wie etwa Manfred Nissen und Helge Jansen, dass eine Gemeinnützigkeit nicht zu erkennen sei respektive dass kein Rechenschaftsbericht über die Vereinsarbeit vorliege. Letztendlich jedoch stimmte man mehrheitlich dafür, dem Verein die gewünschten 200 Euro zu überweisen.

Rantum, die zweite: Der Gemeinderat beschloss, das Gerätehaus der Feuerwehr nicht auszubauen. Stattdessen werde die Gemeinde die ehemalige Tankstelle an der Hauptstraße kaufen. Neben der Fahrzeughalle solle das neue Gerätehaus dann auch einen Unterrichtsraum und eine Werkstatt beherbergen.

Auch der Kampener Gemeinderat fasste einen richtungsweisenden Beschluss: Garagen dürfen künftig nicht mehr nur unter-, sondern auch oberirdisch gebaut werden. Allerdings mit Einschränkungen – so müsse die Garage in das Hausgebäude integriert und dürfe somit also nicht freistehend sein.

Freude im Tinnumer Autohaus Kress und Hansen: Mitarbeiter Heinrich Kleipsties wurde „aufgrund seiner hervorragenden Fachkenntnisse“ zum „Ford-Mechaniker des Jahres“ gekürt. Zuvor hatte sich der 38-Jährige bundesweit gegen 8300 andere Mechaniker des Autoherstellers durchgesetzt.

Dieses Alter ist schon eine Gnade: Hanna Merten feierte ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin hatte lange Zeit das „HAPAG“-Haus in Hörnum geführt und lebte jetzt im Westerländer Altenheim. Zahlreiche Gratulanten gaben sich dort bei „Mutti Merten“, wie sie allgemein genannt wurde, ein Stelldichein. Hundert Kerzen brannten und unter den Geschenken fanden sich auch Pralinen, die das Geburtstagskind so gerne naschte.

Ein „Kuschelmarkt“ lud die Passanten bis zum Neujahrstag zum Verweilen in den kleinen Park an der Neuen Straße in Westerland ein. „Nicht nur die Urlauber, sondern auch die Gäste nehmen das kulinarische Angebot von Glühwein bis zur Bratwurst, von Sekt bis zum Fischbrötchen sehr gut an“, berichteten die Initiatoren Carola Gutt, Willi Gutt und Monika Maron.