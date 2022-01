Mit Video:Corona auf der Insel : Deshalb will Dr. Thomas Lorentz mit einem großen Labor auf Sylt starten

In seinem speziellen Laborbus wertet der Mediziner seit einem halben Jahr PCR-Abstriche auf Sylt aus. Jetzt plant er Größeres und könnte damit nicht nur Coronainfizierten, sondern auch Schwangeren und Herzkranken helfen.

14. Januar 2022, 17:30 Uhr

In seinem speziellen Laborbus wertet der Mediziner seit einem halben Jahr PCR-Abstriche auf Sylt aus. Jetzt plant er Größeres und könnte damit nicht nur Coronainfizierten, sondern auch Schwangeren und Herzkranken helfen.

Es ist eng: Dort, wo sonst Menschen schlafen können, befindet sich jetzt eine sogenannte Sterilwerkbank, an der Corona-Abstriche bearbeitet werden. Seit rund sieben Monaten werden in diesem zum Labor umgebauten Wohnmobil auf Sylt, das auf dem Betriebshof der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) steht, PCR-Abstriche von Medizinern auf der Insel ausgewertet. Dr. Thomas Lorentz, Labormediziner und Virologe, hat es gebaut. Jetzt plant der Labormediziner, der in Kiel das Labor Dr. Krause betreibt, ein stationäres, größeres Labor. Damit möchte er nicht nur Corona-Infizierten helfen, sondern auch Blut analysieren.

Auch das Testcenter-Sylt bringt ein PCR-Mobil auf die Insel

Die Notwendigkeit bestehe, sagt Lorentz: Allein am Donnerstag seien in seinem umgebauten Wohnmobil 160 PCR-Abstriche ausgewertet worden, fast alle positiv mit der Omikron-Variante. An regulären Tagen seien es rund 70 bis 80 Proben. Die PCR-Tests wertet er im mobilen Labor mit seinem Laptop direkt aus. Das Ergebnis liege dann in der Regel nach anderthalb bis zwei Stunden vor – „das verkürzt unter anderem die Quarantäne für Menschen, deren PCR-Ergebnis negativ ist und sorgt dafür, das Infizierte schneller informiert werden“, sagt er.

Bei anderen Proben, nicht bei PCR-Abstrichen, sieht das auf Sylt anders aus: „Das Labor ist eins der wichtigsten Steuerungselemente in der Medizin, aber das fehlt bisher auf der Insel, es gibt keins“, sagt Lorentz. Bislang werden zum Beispiel Blut,- Eiter sowie Urinproben von Syltern und Gästen zu einem Labor auf das Festland geschickt – bis das Ergebnis vorliegt, können mehrere Tage vergehen.

„Mit einem Labor könnten viele Patienten auf der Insel schneller versorgt werden, denn mögliche Infektionen würden schneller erkannt und mögliche Behandlungen gestartet werden, zum Beispiel mit einem Antibiotikum“, sagt der Experte. Auch sogenannte kleine Herzinfarkte würden oft anhand von Blutproben vom Labor entdeckt. „Je schneller der Arzt weiß, was Sache ist, umso schneller kann er behandeln, sonst macht er es eher auf Verdacht.“

Um sein Vorhaben auf der Insel zu starten braucht Lorentz allerdings Unterstützung: „Wenn genug Ärzte auf der Insel dazu bereit sind, könnte ich ein Labor aufmachen“, sagt der Virologe.

Gefahr bestünde angesichts der zahlreichen Infizierten auf der Insel bisher nicht.

„Omikron wird alle erreichen und kommt offensichtlich von Norden nach Deutschland rein und wird auch nach Süddeutschland kommen.“ In ein paar Wochen werden die Infektionszahlen in ganz Deutschland ähnlich hoch sein wie auf Sylt jetzt, vermutet der Virologe. Die Zahlen auf der Insel können nächste Woche schon anders aussehen. „Wahrscheinlich wird jeder Omikron kriegen, das ist nicht vermeidbar, wenn nicht dieses Jahr, dann Nächstes, es sei denn, es kommt die nächste Mutante.“

Ob es bedenklich sei, jetzt auf Sylt zu urlauben? „Wenn man es bremsen möchte, dann müsste man gar keinen Urlaub mehr erlauben egal wo, so lange muss Sylt so behandelt werden, wie jede Urlaubsregion auch“, sagt er. Es sei immer noch besser, die Menschen reisen nach Sylt, als zum Beispiel nach Südafrika, oder zum Skifahren nach Österreich, wo gerade Covid-Hochburgen sind. Die Touristen bringen das Virus dann nach ganz Deutschland.

Um das Testmobil weiterhin zu betreiben sucht der Mediziner dringend nach Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten (MTLA), die im besten Fall auf Sylt leben.

Zur Person Zur Person Dr. Thomas Lorentz ist Geschäftsführer und Inhaber des Labor Dr. Krause mit Sitz in Kiel. Er ist Arzt für Laboratoriumsmedizin und für Mikrobiologie sowie zudem Virologie, Infektionsepidemiologie und Impf- und Reisemediziner. Er betreibt mehrere kleine, stationäre Labore in ganz Schleswig-Holstein – jetzt plant er eins auf Sylt. Er baute zwei Kleinbusse zu rollenden Laboren um. Eins davon steht seit Juni 2021 auf Sylt, auf dem Betriebshof der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG).

Auch ein anderes Test-Unternehmen auf Sylt, Intervivos Inseltest, hat seit Juni 2021 ein Testmobil mit Labor für schnelle PCR-Testergebnis im Einsatz. Das Fahrzeug kommt derzeit nach Bedarf auf die Insel, sagte Intervivos-Vorstand Erik Schäfer am Freitag. Bei größeren Corona-Ausbrüchen, wie zum Beispiel im Herbst in der Sansibar, bleibe das rollende Labor dann auch länger auf der Insel.