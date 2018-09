Kultur auf Sylt : „Der Wettbewerb war hoch“

Meerkabarett-Chef zieht gemischte Bilanz der Jubiläumssaison / Für 2019 beantragt das Unternehmen erneut Geld aus der Gemeindekasse

von Pierre Boom

18. September 2018, 13:43 Uhr

Seit 25 Jahren gibt es das Meerkabarett auf Sylt – dies wurde von Mitte Juli bis Anfang September mit zahlreichen Events am Stammsitz in der Sylt-Quelle, im Keitumer Friesensaal und auch open air im Inselnorden gefeiert. Im Interview äußert sich Geschäftsführer Joachim Wussow zu Erfolgen und Enttäuschungen sowie zu Erwartungen für 2019.

Herr Wussow, die Jubiläumssaison 2018 des Meerkabaretts liegt hinter uns. Wie lautet Ihr Fazit?

Wir hatten knapp 50 Veranstaltungen in Rantum, Keitum und List. Das war sicherlich eine der aufregendsten Meerkabarett-Saisons überhaupt. Mit den Highlights der Jubiläumsgala, den Open-Airs sowie mit vielen Künstlern, die wir dieses Jahr erneut begeistern konnten, auf Sylt aufzutreten.

Wichtig sind für uns gerade in diesem Jahr die Besucherzahlen – und da sind wir sehr froh, dass der Zuspruch im Durchschnitt nicht nur fast 30 Prozent höher gewesen ist als im Vorjahr, sondern einer der höchsten Werte ist seit den Umzug nach Rantum überhaupt.

Im Jubiläumsjahr haben Sie auch wieder Open-Air-Events veranstaltet – eines mit Anastacia, eines mit Max Giesinger. Diese beiden Konzerte in List waren allerdings schlecht besucht. Woran hat das gelegen: Falsche Künstler, falsche Zeit, falscher Ort?

Wir wollten ja im Jubiläumsjahr etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen. Neben der Gala war uns wichtig, dass wir auch die Tradition der Open-Airs wiederbeleben. Die Konzerte – das werden alle bestätigen, die dabei waren – waren beide genial. Aber zugegeben: Die Besucherzahlen waren deutlich geringer als wir gehofft und auch erwartet hatten.

Ich glaube, an den Künstlern hat es nicht gelegen – die waren richtig und passten auch zu Sylt. Wir sehen als Ursache vor allem die mangelnde Akzeptanz, mit dem Bus bis nach List zu fahren. Aber wir hatten auch Probleme in der Kommunikation, in der Bewerbung der Veranstaltungen. Es ist uns nur unzureichend gelungen, unsere Zielgruppe zu erreichen.

Gab es eventuell zu viel Konkurrenz bei den Open-Airs auf Sylt? Es fanden ja dieses Jahr auch Events am Flughafen, die NDR-Sommertour in Hörnum und Kampen Jazz statt – teilweise bei freiem Eintritt …

Sicherlich war das Angebot dieses Jahr für die Besucher der Insel üppig und qualitativ sehr gut. Andererseits, was hilft es einem, wenn eine Woche nachdem man abgereist ist, noch ein Open-Air-Konzert stattfindet – ob kostenlos oder nicht. Deshalb bleibt der Gast ja nicht länger. Der Wettbewerb war hoch, keine Frage. Aber ich sehe das nicht als Hauptproblem, das wir hatten. Wir müssen mit den potenziellen Zuschauer arbeiten, die dann auf Sylt sind, und das sind andere als eine Woche später oder früher. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es richtig war, vom Wochenende wegzugehen. Aber das hängt natürlich auch mit den möglichen Buchungsterminen solch hochkarätiger Künstler und der Verfügbarkeit von Veranstaltungsgeländen zusammen ...

Wiederbelebt haben Sie ja auch den Wissenschaftssommer, diesmal im Keitumer Friesensaal, mit Referenten zum wichtigen Thema „Klimaschutz“. Wie zufrieden waren Sie mit der Resonanz?

Wir hatten dort im Schnitt fast 100 Besucher. Das Highlight war ohne Zweifel der Vortrag und die Diskussionsrunde mit Klimaforscher Mojib Latif. Dabei war auffällig, dass der Anteil der Sylter unter den Zuschauern deutlich über 50 Prozent lag.



Als Zuschuss seitens der Gemeinde Sylt stehen für diese Saison erstmals 50 000 Euro bereit. 2016 waren es 30 000 Euro, 2017 dann 40 000 Euro. Werden oder müssen Sie diesen Betrag für 2018 in voller Höhe in Anspruch nehmen?

Die Buchhaltung für die Saison 2018 ist noch nicht fertig. Uns geht es momentan im Wesentlichen darum, was wir 2019 machen wollen und können. Neben der Entscheidung, ob und in welcher Höhe die Gemeinde uns weiter begleitet, stehen wir außerdem in dem Spannungsfeld, wie wir diese Reserve bei der Planung berücksichtigen. Planen wir den Risikopuffer ein, um das bestmögliche Programm anzubieten – oder soll es unser Ziel sein, die Belastung für die Gemeinde zu minimieren.

Konkret nachgefragt: Kann sich das Meerkabarett nächstes Jahr „aus eigener Tasche“ finanzieren? Oder sind Sie auch für 2019 auf Zahlungen aus der Gemeindekasse angewiesen?

Unser Ziel ist, dass die Besucher der jeweiligen Veranstaltungen diese auch finanzieren. Bei einigen Künstlern erreichen wir den Break-even bereits bei 100 Besuchern, bei anderen Programmen erst bei fast ausverkauftem Haus. Wie viele Besucher später allerdings wirklich Karten kaufen werden, hängt von sehr vielen Faktoren ab, von denen wir nur einige beeinflussen können. Wir gehen so mit jeder Buchung Risiken ein, die wir in Abwägung der Programmqualität und der Einnahmen aus Sponsoring et cetera akzeptieren. Es gibt aber immer auch Programme, die wir gerne einladen würden, die sich aber einfach nicht rechnen lassen.

Zum Schluss ein Ausblick aufs kommende Jahr: Wird der Meerkabarett Club im Friesensaal fortgesetzt? Wird es dort erneut einen Wissenschaftssommer geben? Und können Sie schon erste Highlights für Rantum verraten?

Wir hatten mehrere ausverkaufte Veranstaltungen in Keitum wie die Lesung mit Wladimir Kaminer oder die Show mit Emmi & Willnowsky – also spricht alles dafür, dass wir den Club dort fortsetzen. Gleiches gilt für den Wissenschaftssommer. Aber da sind wir noch in den Planungen. Auch deshalb sprechen wir ja so frühzeitig mit der Gemeinde, um die Weichen gemeinsam stellen zu können. Zu konkreten Buchungen von Künstlern kann ich noch nichts sagen, dafür ist es einfach zu früh. In Bezug auf Open-Air-Konzerte ist allerdings interessant, dass wir spontan zwei Anfragen für 2019 bekamen – von Rea Garvey und von Andreas Bourani. Aber ob wir Open-Airs überhaupt wieder machen werden, ist noch unsicher. Das kann ich mir nur vorstellen, falls wir einen Veranstaltungsort in der Inselmitte nutzen dürfen.





Heute Abend berät der Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschuss der Gemeinde Sylt unter anderem über eine Bezuschussung des Meerkabaretts für das Jahr 2019 mit einer maximalen Defizitabdeckung in Höhe von bis zu 50 000 Euro.

Die öffentliche Sitzung findet ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Westerland statt.