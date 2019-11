Der Weihnachtsengel aus Morsum

Sylta Schmidt beschert Sylter Kindern eine schönes Weihnachtsfest / Die Geschenk-Aktion findet bereits zum 12. Mal statt

10. November 2019, 17:36 Uhr

SYLT | So verlässlich, wie jedes Jahr der Weihnachtsmann kommt, ist auch ein leibhaftiger Weihnachtsengel aus Morsum: Seit vielen Jahren sorgt Sylta Schmidt dafür, dass Kinder sozial benachteiligter Sylter Familien nicht vor einem kargen Gabentisch stehen.

Nun startet die engagierte Morsumerin zum zwölften Mal die Aktion „Weihnachtspakete für Sylter Kinder“ und freut sich bereits im Vorfeld über die rege Unterstützung von Privatpersonen und Betrieben.

„In der Welt herrscht viel Not – aber es gibt auch die Armut vor der Haustür“, befand Sylta Schmidt 2008 und handelte. In Zusammenarbeit mit dem Sozialzentrum der Gemeinde Sylt und der Abteilung „Familien im Mittelpunkt“ des Diakonischen Werks Südtondern wird die agile Helferin auch diesmal zum Fest rund 90 Kinder bedenken.

„Ich opfere gerne viele Stunden Zeit für die Koordination – doch der besondere Dank gilt allen, die mit Geschenken und Geld zum Gelingen dieser Aktion beitragen“, unterstreicht Sylta Schmidt. Unter der Prämisse des Datenschutzes erhält sie dabei vom Sozialzentrum lediglich die Information, ob es sich bei dem jeweiligen Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelt und wie alt es ist.

Diese Informationen gibt sie an Sylter Privatpersonen weiter, die dann selbst Weihnachtspakete zusammenstellen, die einen Wert von etwa 30 bis 50 Euro darstellen. So groß ist der Zuspruch, dass die 90 rund Pakete für dieses Fest bereits vergeben sind, darunter an viele langjährige Unterstützer.

Hilfe, die ankommt: „Man hat mir berichtet, dass die Beschenkten stets überrascht und auch sehr gerührt waren“, freut sich die Morsumerin. Und dies wird sicherlich auch in diesem Dezember der Fall sein, wenn die Familien ihre Geschenkpakete im Sozialzentrum abholen.

Während die Weihnachtspakete also gesichert sind, freut sich Sylta Schmidt über jede Geldspende, die 2020 dann eine sinnvolle Verwendung finden wird: „Mit diesen Spenden finanzieren wir im Laufe eines jeden Jahres Aktionen, die die betroffenen Familien ihren Kindern sonst nur schwerlich ermöglichen könnten – etwa Besuche des Tierparks Tinnum, des Kinos oder des Sylt Aquariums.“

Ein großer Wunsch von Sylta Schmidt ist es, im kommenden Jahr einmal einen Ausflug zur Eisenbahn-Miniaturwelt in Hamburg zu unternehmen. Für Geldspenden, auf Wunsch mit Spendenquittung, steht das Konto des Vereins der Morsumer Kulturfreunde (IBAN: DE06 2179 1805 0000 1590 00), Stichwort „Weihnachtspakete“, offen. Außerdem steht beim bevorstehenden Morsumer Weihnachtsmarkt eine Spendenbox bereit. Weitere Infos gibt es direkt bei Sylta Schmidt unter der Rufnummer 0171-5323836.