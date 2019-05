„Der tollste Beruf der Welt“

Zwei-Sterne-Koch Jan-Philipp Berner aus dem Söl’ring Hof wurde von JRE zum „Talent des Jahres“ ausgezeichnet

von Anja Werner

03. Mai 2019, 12:51 Uhr

Rantum/Lüttich | Jan-Philipp Berner vom Rantumer Restaurant Söl'ring Hof wurde mit dem Jeunes-Restaurateurs-Preis „Talent des Jahres 2019“ ausgezeichnet. Der Sternekoch erhielt den von Pastificio dei Campi gestifteten Preis für seinen überzeugenden Kochstil und seine Leistungen als junger Chef.

JRE-Jeunes Restaurateurs ist ein führender Restaurant-Verein, der junge und ambitionierte Chefs und Gastronomen zusammenschließt. Alle zwei Jahre feiert JRE Mitglieder, die sich in einem der folgenden sechs Bereiche hervorgetan haben: Originalgeschmack, Erbe, Unternehmertum, Service, Innovation und Talent.

Talent des Jahres Jan-Philipp Berner ist Chefkoch im Gourmetrestaurant Söl'ring Hof in Rantum. Nach jahrelanger Ausbildung bei renommierten Sterneköchen kam Jan-Philip Berner zum Söl'ring Hof, wo er 2013 Chefkoch wurde.

Die Auszeichnung sei für ihn eine ganz besondere, betont der Zwei-Sterne-Koch aus Rantum glücklich. Das liege vor allem daran, dass ihm die Vereinigung der Jeunes Restaurateurs so am Herzen liegt. „Das ist echt eine super Truppe, es sind nur junge, erfolgreiche Gastronomen und Köche, die da mitmachen.“ Man könne diesem Verband gar nicht selbstständig beitreten, sondern müsse eingeladen werden. „Daraufhin wird abgestimmt. Nur wenn 100 Prozent der Mitglieder übereinstimmen, wird man auch aufgenommen“, erklärt Berner. Drei- bis viermal im Jahr würden sich die jungen Spitzenköche aus 16 Nationen treffen und „offen und ehrlich austauschen“. Jan-Philipp Berner: „Der Preis ist für mich und auch für das Haus toll. Er zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Er erlebe „gerade einige verrückte Jahre, es geht wirklich rund hier auf der Düne“, sagt lachend.

Der Koch, der seine kulinarische Reise bei Jörg Müller begann, liebt seinen Beruf. „Man kann sein Geld mit Sicherheit einfacher verdienen, aber nicht schöner“, sagt er. „Man arbeitet mit den hochwertigsten Produkten der Welt, ist Teil eines motivierten Teams und hat anspruchsvolle Gäste. Das kann alles unglaublich viel geben.“

Er rät dennoch jedem, der gerne Koch werden möchte, sich das zunächst einmal anzuschauen. „Ich könnte natürlich zwei Stunden lang die Vorteile dieses Berufes aufzählen, wenn jemand diese Vorteile aber nicht sieht, wird er damit nicht glücklich“. so Berner.

Dennoch ärgere ihn, dass der Beruf oft so negativ beschrieben werde – vor allem wegen der Arbeitszeiten. „Aber auch Ärzte und Krankenschwestern arbeiten abends und an Feiertagen – und Verkäufer müssen auf Sylt auch am Sonntag ran“. Man müsse einfach ein bisschen flexibel sein und Freude daran haben, Menschen etwas Gutes zu tun. „Und wenn man das hat, dann ist das der tollste Beruf der Welt.“