Der schlichte Genuss

Sylt gilt als Eldorado für Gourmets und Besseresser. Die Zahl der Restaurants, die Überdurchschnittliches servieren, ist beachtlich. Die Vielfalt der Küchenstile ebenfalls. Große Namen wie Jörg Müllcr, Johannes King oder Holger Bodendorf fallen kundigen Genießern sofort ein, wenn sie an Sylt denken. Doch der Mensch, auch wenn er ein Gourmet ist, möchte nicht nur fein und raffiniert, aufwendig und exklusiv mahlzeiten. Er sucht das Schlichte, aber sauber und gut gekochte Essen, den kulinarische Alltagsgenuss. Der führt aber im Glanz der Top-Gastronomie ein Schattendasein, darf man dort doch weder wohlklingende Auszeichungen noch Reichtümer erwarten.

Wer sich als guter Koch in die Niederungen der schlichten Küche begibt - und dies aus freien Stücken - sei gepriesen! Damit sind wir bei dem Sylter Koch, der mich zu diesen Zeilen inspiriert hat: Götz Petersen. Sein Restaurant ist keines, sondern ein schlichter Imbiss im Baumarkt. Den gibt es schon lange - und lange war das eher ein Grund, gut gesättigt in den Baumarkt zu gehen, da selbst eine einfache Bratwurst so aus der Pfanne kam, dass man schnell einen Kaffee brauchte, um den tranigen Nachgeschmack zu überdecken. Leider war dann auch der Kaffee ungenießbar.

So einen Laden kann nur jemand übernehmen, der entweder nicht ahnt, was die Fritteuse bisher angerichtet hat oder einfach weiß, wie man es besser machen kann. Götz Petersen hat es jedenfalls innerhalb kurzer Zeit geschafft, den Baumarkt-Imbiss in seine „Söl Kitchen“ zu verwandeln. Der Mann versteht nämlich nicht nur sein Handwerk gründlich und souverän, er scheint auch seinen Beruf zu lieben. Seine bodenständige Küche, mit Suppen oder Eintöpfen, Pasta-Gerichten oder Schnitzel, Salaten oder Burger, Senfeiern oder Leber Berliner Art beweist täglich aufs Neue sein Können. Götz, der nicht nur ein guter Koch, sondern auch ein echt netter Kerl und fröhlicher Gastgeber ist, lässt sein frisches Gemüse knackig, seine Bratkartoffeln kross, seine Pasta al dente, seine Suppen sämig und seine Burger saftig sein. Da er gern kräftig würzt, wird jedes Gericht zum charaktervollen Genuss. Bevor hier noch erwähnt sei, dass auch seine Pommes eine Empfehlung wert sind, muss noch Yvonne Petersen lobend erwähnt werden. Sympathisch zurückhaltend managet, unterstützt und berät sie ihren Mann. Gemeinsam mit ihrem kleinen festen Stamm an netten Mitarbeitern ist Söl Kitchen vielmehr als ein Imbiss - es ist ein Treff für Alltagsgenießer.