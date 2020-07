Der richtige Umgang mit der Corona-Warn-App

Avatar_shz von Wiebke Stitz

24. Juli 2020, 19:18 Uhr

Sylt/ Husum | Nachdem in der Sylter Rundschau der Fall eines Rentnerehepaares geschildert wurde, dessen Corona-Warn-App eine Risiko-Begegnung angezeigt hat, fragen sich viele App-Nutzer, wie in einem solchen Fall richtig zu reagieren ist.

Auf die Nachfrage der Sylter Rundschau erklärt das Gesundheitsamt in Husum, was welche Anzeige bedeutet, und wie man sich zu verhalten hat:

Grüne Fläche „Sie hatten eine Risiko-Begegnung“

Zeigt die Corona-App eine grüne Fläche mit dem Zusatz „Sie hatten eine Risiko-Begegnung“ an, bedeutet es, dass man einer infizierten Person weniger als zehn Minuten und/ oder mit einem geringeren Abstand als acht Metern Nahe gekommen ist. Die Begegnung wird als unbedenklich eingestuft, dennoch von der App gemeldet. Dieses war auch der Fall bei dem Rentnerehepaar. Sie wurden bei ihrem Anruf beim Gesundheitsamt darauf hingewiesen, auf mögliche Krankheitssymptome zu achten, was dem korrekten Vorgehen in einem solchen Fall entspricht.

Rote Fläche bedeutet

„erhöhtes Risiko“

Wechselt die Farbe der App auf rot, bedeutet das ein „erhöhtes Risiko“. In diesem Fall hat die Begegnung mit der infizierten Person länger als zehn Minuten gedauert und/ oder man ist ihr näher als acht Meter gekommen. Jetzt wird man von der App darüber informiert, an welchem Tag der Kontakt stattgefunden hat. Der Nutzer erhält zudem die Aufforderung, sich nach Hause zu begeben und Begegnungen zu reduzieren. Das weitere Vorgehen sollte mit dem Hausarzt, dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem örtlichen Gesundheitsamt abgestimmt werden. Es wird dann auch über einen Test auf den Coronavirus entschieden.

Wichtig ist der Hinweis, teilt das Gesundheitsamt mit, dass ein negativer Test eine Übertragung und auch eine frühere, kurz zurückliegende, bereits stattgefundene Infektion nicht ausschließt.

Ob der Benachrichtigte sich sofort in Quarantäne begeben muss, ist abhängig von den Ermittlungsergebnissen des Gesundheitsamtes. Es kann auch dabei bleiben, dass eine Testung und die sofortige Kontaktreduzierung empfohlen werden. Wenn eine Quarantäneanordnung nicht beachtet wird, wird jedoch ein Bußgeldverfahren eingeleitet.