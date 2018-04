Kommunikations-Kabarett auf Sylt : Der Mann, der zu viel wusste

Seine Schwerpunkte sind Mimik, Gestik, Körpersprache und Wahrnehmung: Am Dienstag wird Christoph Wenter an Bord der Adler VI sein „Kommunikations-Kabarett“ präsentieren.

von Julia Nieß

28. April 2018, 06:00 Uhr

„Leinen los, volle Fahrt – Santiano“ schallt es aus den Lautsprechern, der Kapitän erzählt ab und zu kurze ulkige Anekdoten und in der Ferne sonnen sich die Seehunde auf der Sandbank. Es ist früher Abend und ich bin an Bord der MS „Adler VI“. Schon seit Jahrzehnten sticht das Schiff der Reederei Adler-Schiffe in der Saison täglich um 17.30 Uhr zur „Happy-Hour-Fahrt“ in See.

Für acht Euro geht es mit launiger Musik und Getränken zum halben Preis anderthalb Stunden über das Wattenmeer. Einige Sylter, vor allem Hörnumer, haben sogar eine Saisonkarte – für sie ist die Fahrt mehrmals wöchentlich ein Pflichttermin.

In dieser Saison wird es nun eine Veränderung geben – und aus diesem Grund sitze ich auf den gepolsterten Bänken im Salon des Schiffes – mir gegenüber Christoph Wenter. Er wird am kommenden Dienstag, dem 1. Mai, der Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung einer neuen Event-Reihe auf der Adler VI sein. Denn in den kommenden Monaten wird es jeden Dienstag und Freitag ein besonderes Programm an Bord des Schiffes geben (siehe Infokasten), darunter auch Abende mit Christoph Wenter und seinem „Kommunikations-Kabarett“.

Vier verschiedene Programme hat Wenter sich dafür überlegt: „Paarship“, „Battleship“, „Championship“ und „Seeship“. Was dahinter steckt? Die Schwerpunkte des gebürtigen Münchners sind Mimik, Gestik, Körpersprache und Wahrnehmung. Er hat gelernt, aus Gesichtern zu lesen – und das will er, so gut es an einem Abend geht, auch seinem Publikum beibringen.

Etwas verunsichert bin ich in das Interview gegangen. Jemand, der Gefühle aus Gesichtern liest und dem dadurch keine Emotion verborgen bleibt, löste in mir zunächst leichtes Unbehagen aus. Doch der 51-Jährige schafft es mit seiner charismatischen, ehrlichen und lockeren Art sofort, mir meine Unsicherheit zu nehmen.

Er habe an der Eilert-Akademie für emotionale Intelligenz in Berlin eine Mimikresonanz-Ausbildung absolviert, erzählt er. Mimikresonanz bedeutet, emotionale Signale zu erkennen, richtig zu interpretieren und angemessen damit umzugehen. „Jeder Mensch drückt seine Gefühle im Gesicht aus“, weiß er. Das passiert innerhalb von 30 Millisekunden, sei ganz unbewusst und auch nicht kontrollierbar.

Foto: rack

Die meisten Menschen würden diese Reaktionen im Gesicht ihres Gegenübers gar nicht bewusst wahrnehmen, „Für viele ist die Stimmung des Gesprächspartners ein unbewusstes Bauchgefühl, ich kann diese jedoch sehen“, so Wenter. Zusammengezogene Augenbrauen würden ihm Trauer signalisieren, die bestimmte Haltung der Mundwinkel Angespanntheit und eine erhöhte Blinzelrate sei ein eindeutiges Stress-Symbol. „Wenn wir uns an die Arme fassen oder mit einem Stift spielen, ist das zum Beispiel eine Beruhigungs-Geste“, erklärt er. „Damit signalisieren wir unserem System, dass alles okay ist.“

Ich will wissen, ob er diese Fähigkeit auch abstellen kann oder ob er auch jetzt, in diesem Interview, meine Gefühle sieht. Wir werden von einer kurzen amüsanten Durchsage des Kapitäns unterbrochen, die mich zum Lachen bringt. „Das war jetzt zum Beispiel ein ehrliches Lachen“, analysiert er. Recht hat er, Frage beantwortet. Anstrengend sei die Fähigkeit ganz und gar nicht. „Ich sehe oft die Emotion und denke mir dann meinen Teil“, sagt er lachend.

In seinem ersten Programm „Paarship“, das er am Dienstag präsentieren wird, soll es um Beziehungen und das Miteinander in Beziehungen gehen. Es wird eine Art Workshop, aus dem das Publikum auch etwas mitnehmen soll, sagt Wenter. „Es ist toll, wenn ich es schaffe, dass die Menschen nach dem Programm ihrem Partner ein bisschen mehr ins Gesicht schauen“. Sein erklärtes Ziel: „Ich möchte Frischhaltetipps für die Liebe geben und zeigen, wie man neu lernen kann, achtsam miteinander umzugehen“.

Sein zweites Programm „Championship“, das er am 18. Mai und am 17. Juli präsentieren wird, trägt den Untertitel „Highway to sell“. An diesen Abenden wird es darum gehen, wie man Produkte optimal verkaufen kann. „Es gibt acht Signale, die einen Einwand durchblicken lassen“, erklärt er, „und als Verkäufer ist es gut, diese Einwände zu kennen“. Er gibt ein anschauliches Beispiel: „Wenn ein Auto-Verkäufer einem Kunden einen Preis nennt und Trauer in seinem Gesicht ablesen kann, dann ist das sogar ein schönes Wunschsignal“, sagt er.

„Trauer zeigen wir nur, wenn wir etwas verlieren und in dem Fall signalisiert es dem Verkäufer, dass der Kunde den Wagen wirklich gerne möchte – und er kann weiter versuchen, ihn mit Preisnachlässen vom Kauf zu überzeugen.“ Doch das Programm richtet sich nicht nur an professionelle Verkäufer. „Wir verkaufen uns ja auch jeden Tag“, sagt Wenter.

Das Programm „Battleship“, das am 26. Juni an Bord der Adler VI stattfindet, behandelt das Thema Sprache, Worte und wie wir uns ausdrücken. Es geht aber auch um Konflikte, denn schlechte Kommunikation am Arbeitsplatz oder Zuhause kennen viele. „Wie schön wäre es, wenn der andere wirklich das verstehen könnte, was wir meinen?“, sagt Wenter lachend, „Sprache ist ein Geschenk und hat so viel Wirkung, sie muss nur richtig eingesetzt werden.“

„Seeship“ heißt das Programm, das am 5. Juni und 27. Juli gezeigt wird – hier geht es um Körpersprache. „Ich möchte das Publikum dafür sensibilisieren, was es bedeutet, wenn sich eine Frau an den Hals oder ein Mann in den Bart fasst“, sagt Wenter. Viele wüssten gar nicht genau, wie sie mit ihrer Körpersprache wirken, dabei würde die Sprache des Körpers immer zu Verfügung stehen.

Um 19 Uhr fährt unser Schiff mit einem lauten „Tuuuut“ wieder in den Hörnumer Hafen ein. Und als wir von Bord gehen, bin ich um viele Erkenntnisse reicher – nicht nur über Mimik, Gestik und Körpersprache meiner Mitmenschen, sondern vor allem über mich selbst.

Termine:

Kommunikations-Kabarett mit Christoph Wenter, jeweils 17.30 Uhr bis 20 Uhr, Erwachsene 24,90 Euro, Kinder 12,90 Euro: Paarship: Dienstag, 1. Mai und Freitag, 6. Juli, Battleship: Dienstag, 26. Juni, Championship: Freitag, 18. Mai und Dienstag, 17. Juli, Seeship: Dienstag, 5. Juni und Freitag, 27. Juli,

Best of „Sylter dürfen das“, Satire und Kabarett mit Manfred Degen, Freitag, 11. Mai 19 Uhr bis 21.45 Uhr, Erwachsene 29,90 Euro, Kinder 19,90 Euro.

Mitmach-Kinderkonzert für Klein und Groß mit Oliver Strempler: Freitag, 15. Mai und Freitag, 13. Juli, 17.30 Uhr bis 19 Uhr, Erwachsene 15,90 Euro, Kinder 7.90 Euro.

Strempler singt Cash „Greatest Hits“, Freitag 22. Juni, 18 bis 20 Uhr, Erwachsene 15,90 Euro, Kinder 7.90 Euro.

Magic Comedy „Hautnah“ mit Thomas van Büren Lenger: Freitag, 25. Mai, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Erwachsene 19,90 Euro, Kinder 15,90 Euro

Lesung mit Sina Beerwald: Dienstag, 29. Juni und Dienstag, 3. Juli, 17.30 Uhr bis 19 Uhr, Erwachsene 24,90 Euro

Miesmuschel-Tour inkl. einer Portion frische Miesmuscheln, einem Glas Wein und Erläuterungen, jeweils Dienstag, 8. Mai, 12. Juni, 10. Juli und 31. Juli, 17.30 bis 19 Uhr, Erwachsene 21,90 Euro, Kinder 16,90 Euro

Scholle „Satt“: Dienstag, 15. Mai, Freitag, 8. Juni und Dienstag 24. Juli, 17.30 Uhr bis 19 Uhr, Erwachsene 15,90 Euro, Kinder 8,90 Euro.

After Beach Club, Freitag 4. Mai und Freitag, 1. Juni, Erwachsene 15,90 Euro, Kinder 8,90 Euro

Sunset Cruise Old Fashioned: Freitag, 29.Juni, 19 bis 23 Uhr, Erwachsene 19,90 Euro

Beginn der Fahrt und Preis richten sich jeweils nach der angebotenen Fahrt durch das wöchentlich wechselnde Programm. Die inselweite Linienbusan- und -abreise nach und von Hörnum ist im Ticket (außer bei den Sunset-Cruise-Touren) bereits inkludiert. Tickets für die Veranstaltungen gibt es unter www.adler-schiffe.de, in den Pavillons in den Häfen List und Hörnum, am Bahnhofsvorplatz in Westerland sowie im Reederei-Büro in der Boysenstraße 13 in Westerland, Tel. 04651-9870888. Weitere Informationen unter www.adler-schiffe.de/syltspecial