„Der Mangel des Vertrauens“

Im dritten Teil unserer Serie zur Fusion der Gemeinde Sylt vor rund elf Jahren blickt der damalige Rantumer Bürgermeister Helge Jansen zurück

Anlässlich eines Things, das am Sonnabend, 22. Februar, um 18 Uhr im Muasem Hüs stattfindet, blicken wir in der Sylter Rundschau auf die Fusion von Westerland, Sylt-Ost und Rantum zur Gemeinde Sylt. Seit dem 1. Januar 2009 gibt es auf Sylt nicht mehr sechs Gemeinden und eine Stadt, sondern nur noch fünf Gemeinden. Jetzt wollen sich Referenten aus Politik und Verwaltung – darunter auch der Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel – sowie Morsumer und Bürger aus anderen Gemeinden im Rahmen der Veranstaltung mit der Frage beschäftigen: „Was hat die Fusion zur Gemeinde Sylt allgemein und für Morsum gebracht?“ Moderiert wird das Thing, das um 18 Uhr beginnt, von Lutz Eilrich.

Wir haben uns mit den Entscheidern von damals, dem Bürgervorsteher sowie den Bürgermeistern der Gemeinden des Amtes Landschaft Sylt (Kampen, Hörnum, List und Wenningstedt-Braderup), die nicht fusioniert haben, unterhalten. Im zweiten Teil unserer Serie spricht Helge Jansen, damaliger Bürgermeister von Rantum und Vorsitzender der Stiftung Küstenschutz Sylt.

Herr Jansen, würden Sie heute erneut für eine Fusion der Stadt Westerland mit den Gemeinden Sylt-Ost und Rantum stimmen?

Ja! Es ist sachlich vernünftig, sich auf eine kommunale Verwaltung zu konzentrieren. In Dänemark wurde die Konzentration der kommunalen Verwaltung erfolgreich vollzogen. Es wurden Verwaltungseinheiten geschaffen, die alle größer als 25 000 Einwohner sind.

Was ist in Ihren Augen die größte Errungenschaft, die diese Fusion zum 1. Januar 2009 hervorgebracht hat?

Die Frage ist nicht zu beantworten, weil es zu der Fusion der Sylter Gemeinden nicht kam. Die Gemeinden List, Kampen, Wenningstedt und Hörnum gelten heute immer noch als „eigenständig“. Die Verwaltung eines Amtes haben diese Gemeinden immer gebraucht.

Welcher, durch den Zusammenschluss entstandene, Nachteil überwiegt in Ihren Augen?

Der Mangel des Vertrauens in einen gemeinsam gebildeten Willen. Es überwiegt die Sicht auf die „eigene“ kleine Kommune.

Glauben Sie, dass auch andere der vier Gemeinden des Amtes Landschaft Sylt fusionieren wollen und werden?

Zur Zeit bei keiner dieser vier Gemeinden! Es werden wohl zwei bis drei Generationen neu heranwachsen müssen, ehe man diese Frage neu und unbelastet entscheiden kann.

Per Bürgerentscheid wurde am 25. Mai 2008 der Zusammenschluss von Westerland und Sylt-Ost zum 1. Januar 2009 beschlossen. Erst im Juli 2008 erklärten auch die Einwohner Rantums während einer Einwohnerversammlung ihre Bereitschaft zur Fusion. Wie kames zu diesem verzögerten Entschluss?

In der Gemeindevertretung der Gemeinde Rantum war man der Auffassung, dass ein einfacher Beschluss der Gemeinde zur Fusion reicht. Zur Absicherung und Bekräftigung des Willens der Rantumer hat man sich doch noch zu einer Einwohnerversammlung getroffen. Die abschließende Abstimmung bestätigte eindeutig den Willen für den Zusammenschluss der Gemeinden auf Sylt.

Wie ging es dann weiter?

Am Anfang wurde noch ein Zusammenschluss aller Sylter Gemeinden diskutiert. Im späteren Verlauf wurde deutlich, dass von der Westerländer Verwaltung ein Führungsanspruch gehegt wurde. Da in den „kleinen“ Gemeinden auch Projekte in Planung waren, hatten die Bürgermeister von List, Kampen, Wenningstedt und Hörnum die Sorge, dass die Projekte von der Stadt Westerland gestoppt werden könnten. Daher kippten die Bürgermeister jener vier Gemeinden ihre Position und stimmten dem Fusionsgedanken nicht mehr zu. Die Gemeinde Rantum hatte das für sie wichtige Projekt mit der Errichtung des Dorfhotels abgeschlossen. Aus diesem Grunde konnte man sich eigentlich entspannt der Frage zur Fusion zuwenden. Doch gerade die kleinste Gemeinde erlebte nach der vollzogenen Fusion genau das, was die anderen befürchtet hatten: Trotz eines Rantumer Gemeideratsbeschlusses, im Norden eine neue Strandversorgung zu errichten, wurde dieser Beschluss von der Gemeinde Sylt nicht mehr beachtet. Die Westerländer Verwaltung und die Kommunalpolitik wollten dieses Projekt nicht!

Vor der Fusion waren zwei Verwaltungseinheiten auf Sylt tätig: Die Verwaltung der Stadt Westerland und die Verwaltung des Amtes Landschaft Sylt (List, Kampen, Wenningstedt, Sylt-Ost, Rantum und Hörnum). Aus dem Kreise der Westerländer Verwaltung war zu hören, dass man sicher war, die bessere Verwaltung zu besitzen. Der Vergleich beider Verwaltungseinheiten war nur schwer darzustellen. Die Mitarbeiter des Amtes Landschaft Sylt hatten an dem Anspruch der Westerländer schwer zu tragen.

Welche Absprachen gab es beim Thema Verwaltungssitz?

Seit vielen Jahren war bekannt, dass die Verwaltung der Stadt Westerland mit ihrem Rathaus eine Raumnot hatte. Das wurde zwar diskutiert, ein Lösungsvorschlag war nicht vorhanden. Das Amt Landschaft Sylt hatte seinen Verwaltungssitz in Keitum, Raumnot war hier auch vorhanden. Vom Amt Landschaft Sylt wurde noch vor der Fusion ein Vorschlag ausgearbeitet. Auf dem Flughafengelände könnte eine zentrale Verwaltung für alle Sylter Gemeinden errichtet werden. Das Gelände war im Eigentum des Amtes, die Lage war zentral, Verkehrsanbindungen waren gut. Man regte einen Architektenwettbewerb zur Errichtung eines neuen zentralen Amtsgebäudes an. Die Stadt Westerland wurde darüber informiert. Nachdem der Wettbewerb abgeschlossen werden konnte, lag ein sehenswerter Vorschlag eines modernen, zukunftsweisenden Baukörpers zur Abstimmung bereit, zu errichten auf der Fläche, wo heute die Sylter Feuerwehr steht. Die Kosten des neuen Gebäudes waren kalkuliert worden und wären von den Sylter Gemeinden gut zu tragen gewesen. Die fünf Gemeinden waren bereit, diesem Vorschlag zuzustimmen. Von Seiten der Stadt Westerland kam ein entschiedenes Nein. Im Jahre 2020 ist die Überlegung zu einem neuen Gebäude nicht gelöst worden.