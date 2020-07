„Der Kontakt zu den Flüchtlingen ist nahezu erloschen“

Zur Zeit werden keine Geflüchteten mehr auf Sylt aufgenommen. Der Betreuung der hiesigen ruht.

Sylt | „Corona hat uns sehr herausgefordert, uns aber auch weitergebracht.“ Diese Aussage des Bürgermeisters der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, ist an sich nicht weiter verwunderlich, nachfragen möchte man aber dennoch, wenn man weiß, dass sie sich auf die Situation der Geflüchteten auf der Insel bezieht.

In der Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Sylt am Dienstag, 23. Juli, berichtete Gabriele Gotthardt, Leiterin des Amtes für Ordnung und Soziales der Gemeinde Sylt, dass der Bürgermeister einen Flüchtlingsstopp für die Insel erbeten habe.

Grund dafür seien personale Engpässe – zwei Mitarbeitende der Flüchtlingshilfe sind in den Ruhestand gegangen. Eine der Vollzeitstellen wurde daraufhin im Stellenplan freigegeben und auch besetzt. Die zweite Stelle sei allerdings mit einem Sperrvermerk versehen worden. Kommunalrechtlich bedeutet das, die Stelle kann nicht besetzt werden solange nicht bestimmte Vorgaben erfüllt sind.

„Langfristig ist zu überlegen und politisch zu entscheiden, wie qualitativ wir unsere Flüchtlingsbetreuung gestalten sollen“, erklärt Nikolas Häckel die Situation. Entweder müssten personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt oder die Leistungen extern vergeben werden. Für diese Entscheidung lägen bereits erste Vorlagen vor.



Geflüchtete werden in Wohnungen betreut





Dann fährt der Bürgermeister fort: Durch die Ge- und Verbote in Coronazeiten seien sowohl die Betreuung in der Betreuungsstelle als auch Hausbesuche nicht möglich gewesen. Einbindung, Integration und Förderungen waren ebenfalls fast nicht zu leisten, so der Bürgermeister. Momentan würden die Geflüchteten daher durch die Inselverwaltung in den jeweiligen Wohnungen betreut. „Dennoch haben wir versucht, gut für unsere Geflüchteten da zu sein.“

So wurde die Beratungsstelle in die Theodor-Heuss-Straße 5 verlegt. Ein erstes Beratungsgespräch konnte schon diese Woche dort stattfinden. „Wir haben die Beratungsstelle zu den Gefüchteten gebracht, um näher bei ihnen zu sein“, erläutert Häckel die Verlegung.

Schon seit Mitte März müssen auch die Sprachkurse der Integrationshilfe für Geflüchtete und Migranten auf Sylt coronabedingt ausfallen. Dabei hätten gerade im Rahmen der Kurse viele der Teilnehmenden um Rat fragen und Hilfe beim Erledigen unterschiedlicher Formalitäten in Anspruch genommen. Das fällt nun weg. „Die Hürde zum Telefon zu greifen und um Hilfe zu bitten, ist vielleicht einfach zu groß“, erzählt Danica Jansen von der Integrationshilfe Sylt. Zumindest habe sie seit der Pandemie nur wenige Anrufe erhalten. „Der Kontakt ist nach der Schließung der Schulen nahezu erloschen.“ Allerdings käme es häufiger vor, dass die Geflüchteten sie bei zufälligen Begegnungen ansprechen, um Hilfe bitten. Bedarf scheint es demnach also zu geben.

Wann genau die Sprachkurse weitergehen, ist noch immer unklar. In den kommenden Wochen soll, nach Wahl des neuen Vorstands der Integrationshilfe Sylt, allerdings darüber beraten werden. Und vielleicht kommen dann auch wieder Kurse zu Stande.