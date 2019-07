Vereinsleben : Der Kleintierzuchtverein Sylt von 1929 lebt

Verein konnte drohende Auflösung abwenden und hat sich neu aufgestellt.

von sr

12. Juli 2019, 13:51 Uhr

Sylt | Nach dem Verlust langjähriger Vorstandsmitglieder im Jahr 2018 stand der Kleintierzuchtverein (KTZV) Sylt von 1929 vor der drohenden Auflösung. Das allgemeine Problem, wieder ehrenamtliche Verantwortungsträger zu finden, stellte sich auch hier drastisch. Doch es ging darum, auf der Insel Sylt weiter eine Heimat für eine der erfüllendsten Freizeitbeschäftigungen zu sichern: den liebevollen Umgang mit Tieren und die Zucht von Rassegeflügel. So fanden sich schließlich Elke und Ingolf Jungnickel aus List ( 1. Vorsitzende und Schriftführer), Karin Lorenzen aus Westerland (2. Vorsitzende) und Michael Boysen aus Morsum (Kassierer) bereit, die Vereinsgeschicke in ihre Hände zu nehmen.

Um sich im Jubiläumsjahr 2019 der Öffentlichkeit zu präsentieren, wurde dankend die Möglichkeit genutzt, am „Tag des Hundes“ des Sylter GHSV lebendes Rassegeflügel aus Sylter Zuchten zu zeigen und dazu über die Voraussetzungen zu rasse- und tierschutzgerechter Zucht und Haltung zu informieren. Besondere Aufmerksamkeit der zahlreich erschienenen Tierliebhaber – Sylter Familien ebenso wie Gäste – fanden unter den großen Hühnern der imposante fünf Kilogramm schwere Brahmahahn von Monika Müller aus Munkmarsch und quasi als „Gegenpol“ die kleinsten Zwerghühner, die aus Japan stammenden Chabo, nur 600 Gramm schwer.

Aufmerksamkeit beanspruchend die Barnevelder- und Brahmaküken von Michael Boysen und bei den Rassetauben Komorner Tümmler aus Ungarn und Englische Short Faced Tümmler aus Großbritannien von Elke und Ingolf Jungnickel. Sylter und Gästekinder konnten sich kaum von den plüschigen federweichen Seidenhühnern und Taubenbabies trennen, die sich ohne Scheu in die Hand nehmen und ausdauernd streicheln ließen. Hier zeigte sich kindliche Tierliebe pur, und es verwunderte nicht, daß die Jugendgruppe des KTZV Sylt auch gleich drei neue Mitglieder fand.

In Wort und Bild wurden rund 30 Rassen Wassergeflügel, Puten, Groß- und Zwerghühner sowie Rassetauben der über 500 im Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter, dem auch der Kleintierzuchtverein Sylt angehört, gezüchteten Rassen vorgestellt. Eine bunte Eierschau reichte von 100 Gramm schweren Eiern der Kaisergänse von Dirk Engels aus List bis zu den nur 28 Gramm wiegenden Bantam-Zwerghühner von Gerd Böhm aus Kampen.

Mittelpunkt der künftigen züchterischen Aktivitäten des KTZV Sylt soll die Zuchtanlage in Tinnum sein. Sie befindet sich im Aufbau und ermöglicht in Parzellen die Haltung von allen Kleintieren, im Vordergrund Rassegeflügel. Die Anlage befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des GHSV-Geländes, mit dem die gemeinsame Liebe zu Tieren fest verbindet. Nähere Auskünfte über den KTZV Sylt von 1929 gibt die 1. Vorsitzende Elke Jungnickel unter Telefon 04651-8860288 oder per E-Mail an elkeingolf@aol.com.