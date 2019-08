Inselcircus Mignon auf Sylt : Der Inselcircus verabschiedet sich

Inselcircus Mignon verabschiedet sich nach einer perfekten Saison: Die generationsübergreifende Begeisterung festigt das Projekt als eine lokale Institution.

von sr

20. August 2019, 17:46 Uhr

Am kommenden Freitag, 23. August, hebt er sich ein letztes Mal, der Vorhang für die wöchentliche Show im Inselcircus Mignon. Ein krönender Abschluss für Kinder und ihre Familien, Trainer und das gesamte Zirkusteam.

Nach 55 Tagen Circuscamp verabschiedet sich die integrative, kreative Gemeinschaft: Profis aus Artistik und Gastronomie – mit und ohne Handicap, Pädagogen, Jugendliche von Sylt und andernorts.

Der Mitmachcircus prägt mittlerweile Biografien von Generationen. Ehemalige Mitmachkinder sind inzwischen Eltern und bringen Jahr für Jahr ihre Kleinen. Ohne Altersbeschränkung verzaubert und berührt der Circus ganze Familien.

Die 22. Saison endet mit einer spektakulären Bilanz: Über 1000 Kursteilnehmer – Flöhe, Kids und Teens – besuchten an 42 Workshoptagen die Mitmach-Kurse rund um Circus-Themen und Disziplinen und schlüpften in 30 Shows in 400 Kostüme, entworfen von Zirkusdirektorin und Modedesignerin Hannah Kliewer.

Fabian Hammerl

Das charmante Gelände am Kampener Weg war nicht nur Attraktion für die Artisten von morgen, sondern zog täglich mehr als 300 Besucher und einheimische Gäste an: Die Norddörfer Erstklässler, die Senioren der Kirchengemeinde, den Golf-Club, Feuerwehrgesellschaften, das Jugenderholungswerk. Viele Kindergeburtstage und die engagierte Mitarbeit der Inseljugend zeigen, dass der Circus fest verankert und ein nicht wegzudenkender Teil des Sylter Sommers ist. Prominente Stammkunden wie Günther Jauch und Jürgen Gosch machen den Querschnitt durch die Sylter Gesellschaft komplett. Bürgermeisterin Katrin Fifeik: „Noch heute nach mehr als 20 Jahren ist die Freude groß, wenn die Wagen durch unser Dorf zum Circuscamp rollen. Mit Faszination wird von den zukünftigen Akteuren bestaunt, wie eine eigene kleine Stadt am Kampener Weg entsteht. Wenn dann die ersten Kinder das Zirkuszelt in Aufregung, Anspannung und fröhlicher Erwartung mit Leben erfüllen, dann wissen wir, der Sommer ist da. Mit ganz viel Liebe und Einfühlungsvermögen werden die Kinder darin bestärkt, ihr Talent zu entdecken und sich auszuprobieren. Selbst das schüchternste Kind kommt spätestens am Freitag, wenn die große Show beginnt, ganz groß raus; zur Freude aller anwesenden Familienmitglieder, die jede Leistung mit tosendem Applaus würdigen. Jetzt hat die letzte Woche begonnen, der Circus baut seine Zelte wieder ab.“

Fabian Hammerl

Nach Saisonende geht es für das Team Mignon in der Heimat Hamburg unter Hochdruck weiter: Es richtet eine Gala für 4200 Gäste aus, drei Premieren im eigenen Showpalast stehen an, über 100 Tagungen und Incentives in den sechs eigenen Locations machen den Inselcircus auch in der kommenden Saison möglich.sr

Der Mignon Inselcircus kommt vom 29. Juni bis 14. August 2020. Hannah Kliewer verspricht einen aufregenden Sommer und freut sich über Feedback an hannah@inselcircus.de