Abriss des Sylter Restaurants : Der Fall „Wonnemeyer“: Tourismus-Chef Sieverts bricht sein Schweigen

Die Abrissarbeiten am Kult-Restaurant laufen auf Hochtouren. Gegenüber shz.de äußert sich jetzt Henning Sieverts zum Thema – und blickt in die Zukunft.

von Pierre Boom

15. März 2018, 18:41 Uhr

Sylt | Während sich seit Montag ein Abrissbagger mit seinem gewaltigen Greifer immer tiefer in das ehemalige Strandrestaurant „Wonnemeyer“ hineinfrisst, endet am Freitag um 12 Uhr die Bewerbungsfrist zum Betrieb einer Gastronomie auf dem Podest am Wenningstedter FKK-Strand. Befristet auf die Saison 2018 – ab frühestens 26. März, möglichst aber zu Ostern, bis zum 1. Oktober – soll damit zumindest die Übergangslösung einer Strandversorgung geschaffen werden, nachdem sich Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup (TSWB) und Wonnemeyer-Betreiber nicht auf eine Fortsetzung ihres Pachtvertrages hatten einigen können.

Bislang hätten sich ungefähr 20 Interessenten gemeldet, die teilweise auch schon komplette Konzepte inklusive Speise- und Getränkekarte eingereicht haben, berichtet Kai Müller, zuständig für Infrastrukturentwicklung beim TSWB. Bis Mitte kommender Woche würden der Aufsichtsrat seine Vergabeentscheidung treffen und die neuen Betreiber dann auch öffentlich bekanntgegeben.

Tourismus-Chef Sieverts zum Fall „Wonnemeyer“:

Wegen des Abrisses eines Großteils der „Wonnemeyer“-Aufbauten sowie des völlig maroden südlichen Podestteils stünden für die Gastronomie in diesem Jahr aber nur ein 34 Quadratmeter großer Kiosk sowie 36 Quadratmeter Außenterrasse zur Verfügung. Raum für Gäste im Innern wird es gar nicht geben. Um aber außen mehr Sitz- und Stehplätze zu schaffen, wurde das Häuschen für die Kurkartenkontrolle und Strandkorbvermietung bereits auf die obere Plattform versetzt. Erhalten bleiben darüber hinaus die öffentlichen Toiletten an der Rückseite des Kiosks.

„Wir wollen keinen Ballermann“

Geöffnet sein soll die neue Strandgastronomie diese Saison in einer Kernzeit von 11 bis 18 Uhr. „Aber länger ist natürlich möglich – gerade im Sommer, um zum Beispiel schöne Sonnenuntergänge zu genießen“, so Tourismus-Chef Henning Sieverts. Eine intensive Beschallung, wie in der „Wonnemeyer“-Vergangenheit teilweise kritisiert, soll es künftig nicht mehr geben: „Eher nur Hintergrundmusik, denn wir wollen hier ja keinen Ballermann-Charakter“, betont Sieverts.

Foto: Boom

Gleich nach Schließung der Interimslösung Anfang Oktober soll es mit Abrissen weitergehen: Zunächst werden sämtliche Aufbauten entfernt, anschließend der südliche Teil des Podestes erneuert und dann beginnt oben der Neuaufbau. „Es gibt ja einen Bebauungsplan für diesen Bereich, der schon in der Überarbeitung ist. Dieser Plan wird so angepasst, dass das Ganze konform zum gesamtinsularen Strandversorgungskonzept ist“, erklärt Sieverts. „Das heißt, wir reden von einer Verkleinerung der Plattform von 50 Quadratmetern. Aber dass hier wieder etwas hinkommt, das steht nicht in Frage.“

Allerdings würden alle Neubauten vom TSWB errichtet, sie verblieben auch in dessen Eigentum und würden dann über ein gesondertes Bewerbungsverfahren langfristig ab der Saison 2019 vergeben.