Christian Peter Hansen : Der Begründer des Mythos Sylt

Vor 130 Jahren starb der Lehrer, Zeichner und Chronist Christian Peter Hansen.

von Martin Lätzel

09. August 2019, 16:18 Uhr

Christian Peter Hansen und Sylt, der Mythos der Insel, ihre Geschichte, ihre Wirkung. Das gehört einfach zusammen. Die Insel bewahrt ihm bis heute in der Keitumer Kirche ehrendes Andenken. Seine 76 Lebensjahre – er starb im Dezember vor 130 Jahren – waren eng mit Sylt verbunden, er war Sammler, Schriftsteller und Maler. Was er über die Insel zusammentrug, hat einen fast unbeschreiblichen Quellenwert. Erst recht, nachdem durch den Brand des Westerländer Rathauses im Jahr 1950 wichtige Archivalien verloren gingen. Er führte Tagebuch und schrieb Urkunden ab. Das Schreiben und die Verbundenheit mit der Heimat waren Christian in die Wiege gelegt, verfasste doch schon sein Vater Jap Hansen Fachliteratur und gilt als Begründer der nordfriesischen Literatur.

Hansen wirkte als Lehrer, Organist und Küster an der Keitumer Kirche. Der Arbeitsalltag war ausgefüllt, sein Interesse an der Geschichte und der Tradition seiner Heimat aber ungebrochen. Rund 15 Bücher schrieb er im Laufe seines Lebens, über Sylt, über die Friesen, ja, er verfasste natürlich auch eine Schulchronik. Seiner Feder verdanken wir die Geschichten wie jene von Pidder Lüng.

Allerdings: Christian Hansen war ein akribischer Forscher, aber ebenso war er ein begabter Erzähler. Nicht alles, was im traditionellen Gewande einer Sage daherkommt, wurde ihm genauso berichtet. Vieles, so hat er selbst zugegeben, entsprang seiner blühenden Phantasie und hat zur Sylter Erzählung ebenso beigetragen, wie seine unzähligen Erkenntnisse und Funde. Zu dem, was, wie der Römer sagt, wenn es doch nicht wahr sei, so doch gut erfunden, gehört die Biike, ein ursprünglich heidnischer Brauch, der mittlerweile die Anerkennung als immaterielles Kulturerbe gefunden hat. Dem ursprünglichen heidnischen Brauch, der zu Hansens Zeit in Keitum noch vereinzelt gepflegt wurde, um Vereinbarungen vor Beginn der Seefahrtssaison zu treffen, gab dieser erst die Deutung, man habe es mit großartigem Hokuspokus, mit Geisterbeschwörung und Opfergaben zu tun. Nun, das Ergebnis mag sich gleichwohl sehen lassen.

Adelbert von Baudissin, Maler, Schriftsteller, Abenteurer und Zeitgenosse Hansens nannte ihn ein „lebendiges Konversationslexikon“.

Sein Besuch im Hause des Forschers ähnelt einer Wanderung durch Tradition und Inselgeschichte.

„Da lagen Steinwaffen, die in Riesenbetten und Hünengräbern gefunden worden waren; ein Bronzeschwert aus dem berühmten Grabe des großen Seeräubers bei Kampen, Urnen verschiedener Größe, die mit Menschenknochen angefüllt waren, eine phönizische Glasurne, die man in einem alten Seedeiche gefunden, ein Henkeltopf aus uralten Zeiten, Geldmünzen mit gotischer Inschrift, die niemand lesen kann, und endlich zwei Streitäxte, die der Besitzer selbst nebeneinander in einer Felsenspalte gefunden hatte, und die wahrscheinlich von zwei kämpfenden Hünen zum Wahrzeichen künftigen guten Einvernehmens ‚begraben‘ worden waren, wie heutigen Tages noch die Indianer den Tomahawk begraben, wenn sie Frieden geschlossen haben, diese und tausend andere Raritäten lagen überall in Schachteln und Fächern umher und erregten so umso mehr meine Neugierde, als ich wusste, dass ihr Besitzer mit den Sagen vertraut war, welche ihnen gleichsam als Folie dienten und sie in das rechte Licht stellten.“

Politisch stand Hansen der schleswig-holsteinischen Bewegung nah, Dänen, Preußen waren ihm einerlei. Im Revolutionsjahr 1848 schrieb er über seine Sorgen anlässlich der politischen Entwicklungen: „Gleichwohl bin ich bei unseren jetzigen Gewalthabern in den Verdacht gekommen, als ob ich ein Hauptaufrührer unter den Schleswig-Holsteinern dieser Gegend wäre, und es ist mir schon jetzt angedeutet worden, dass ich meine Entlassung von meinem Posten erwarten könne. Schwer, sehr schwer würde es mir werden, meine bisherige Stellung, meine Berufsthätigkeit, mein ganzes stilles Glück, vielleicht gar mein theures Heimatland verlassen zu müssen!“ Dazu kam es indes nicht. Hansen blieb Sylt treu und wirkte weiter. Auch über die Zukunft machte er sich Gedanken, schlug vor, die Insel mit dem Festland durch einen Damm zu verbinden. Ihm zu Ehren werden Zeitgenossen, die sich der Verbreitung der friesischen Kultur widmen, bis heute mit dem C.-P.-Hansen-Preis geehrt.

Christian Hansen ist der Begründer des Mythos Sylt, wie wir ihn kannten und wie er jetzt, durch überbordende Immobilienpreise und überschäumende Touristenströme vor dem Untergang steht. Und das, so der Gründungsdirektor der Landesmuseen Schloss Gottorf, Ernst Schlee, ist die Tragik seines Wirkens, „dass er auf diese Weise wissend dazu beiträgt, eine hier fremde und zerstörerisch wirkende Kraft in die der heimischen Tradition einzulassen und so zu ihrem Untergang beizutragen.“

Durch Hansen wurde Sylt, was es ist, und was es geworden ist, wird alles, was Hansen zu erhalten suchte, zerstören.

Der Autor Dr. Martin Lätzel ist Theologe, Publizist und Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel. Der Beitrag ist auch in „Schleswig-Holstein – Die Kulturzeitschrift für den Norden“ erschienen.