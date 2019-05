Sylter Politik : Denghoog: Zurück auf Anfang

Wenningstedter Gemeindevertretung akzeptiert Widerspruch der Bürgermeisterin und verweist Antrag an den Bauausschuss.

von Ralf Henningsen

21. Mai 2019, 17:05 Uhr

Wenningstedt | Das Ringen um den Denghoog zog am Montag rund 100 Zuhörer zur Gemeindevertretersitzung in den Wenningstedter Kursaal. Auf ein deutliches Bekenntnis zum Schutz des Großsteingrabs warteten viele vergeblich. Stattdessen ging es um verwaltungsrechtliches Klein-Klein. Am Ende standen wieder viele Fragezeichen und der Auftrag an den Bauausschuss, erneut über das Wegerecht zu beraten.



Falsche Beschlüsse in beiden Gremien





Zur Erinnerung: Am 1. April hatte der Bauausschuss beschlossen, einen Rad- und Gehweg für den Autoverkehr zu öffnen, wenn der Grundstückseigentümer damit einverstanden ist. Damit wäre der Bauherr, der hinter dem Denghoog ein Haus mit vier Wohnungen errichten will und dazu eine Zuwegung benötigt, seinem Ziel nähergekommen. Allerdings hieß es in der Sitzung irrtümlich, besagter Rad- und Gehweg gehöre der Sölring Foriining – dem Heimatverein, der aus Sorge um die Stabilität seines Kulturdenkmals ein vehementer Gegner des Bauprojekts ist.

Tatsächlich ging es aber um die nördliche Zufahrt, über ein Grundstück der Gemeinde. Acht Tage später zog die Gemeindevertretung, nun als Eigentümer, ihre Zustimmung zum Befreiungsantrag wieder zurück. Alle drei Fraktionen stimmten für den Antrag, nur die Bürgermeisterin enthielt sich. Diesen Beschluss hätte nur der Bauausschuss fällen dürfen, teilte sie dem Gemeinderat später schriftlich in einem Widerspruch mit.

Zur Sitzung am Montag hatte die Fraktion Aktive Bürger einen Eilantrag eingebracht, der am Wochenende in den sozialen Netzwerken viel Kritik erntete. Die Gemeinde sollte als Grundstückseigentümerin über die Erschließung abstimmen, hieß es darin. Doch dazu kam es nicht. Die Fraktion zog ihren Antrag zurück, nachdem Bürgermeisterin Katrin Fifeik ihr empfohlen hatte, die nächste Sitzung des Bauausschusses abzuwarten.



Beschlusskompetenz nur im Bauausschuss





Die juristische Klarstellung von Heike Ghiladi von der Inselverwaltung: Nach der Gemeindeordnung und der Hauptsatzung liegt die Beschlusskompetenz für den Befreiungsantrag des Bauherrn allein beim Bauausschuss, die Gemeindevertretung hätte den Beschluss des Gremiums hinnehmen müssen. Daher sei die Bürgermeisterin verpflichtet gewesen, den Widerspruch einzulegen und den Beschluss aufzuheben. Eine Einschätzung, die die Fifeik-Wählergemeinschaft schließlich akzeptierte, die beiden oppositionellen Fraktionen Bündnis und Zukunft jedoch nicht. Mit sieben Ja-Stimmen gegen fünf Nein-Stimmen wurde der Widerspruch angenommen, der Beschluss aufgehoben.

Ein „ganz klares Bekenntnis“ der Bürgermeisterin zum Schutz und Erhalt des Denghoogs ging in der Sitzung fast ein wenig unter, weil Katrin Fifeik es als einen Punkt ihrer Mitteilungen abhandelte. Dabei spreche sie auch für die Gemeindevertreter – „das ist mir ganz wichtig.“

„Wir verlieren uns hier in irgendwelchen aufschiebenden Beschlüssen und letztenendes weiß keiner mehr, um was es geht“, kritisierte Ilka Köchy-Winter (Bündnis). „Ich verstehe gar nicht, dass man sich um diese wertvolle Sache so viele Paragraphen um die Ohren hauen kann.“ Stattdessen müsse die Gemeinde eindeutige Haltung zeigen und „jede Möglichkeit ausschöpfen, um diesen Denghoog zu schützen und zu bewahren, so lange es geht“, sagte Köchy-Winter unter dem Applaus des Publikums.



Runder Tisch mit allen Beteiligten





Kai Müller (Aktive Bürger) befand, die Diskussion sei durch „viele Emotionen, Anschuldigungen und eine Menge Halbwissen“ geprägt. Die juristischen Komponenten seien schwer zu durchdringen, für einen lösungsorientierten Dialog fehle die Expertise der Archäologen. Müller schlug einen runden Tisch vor, der kurzfristig tagen und alle Fachleute zusammenbringen sollte: Das Archäologische Landesamt, die Sölring Foriining, den Bauherren, die Verwaltung und externe Juristen. Müller appellierte an den Gemeinderat, „ohne Schere im Kopf“ nach Lösungen zu suchen. Das Landesamt werde in der Sache erst tätig, wenn die Gemeinde ihre Zustimmung erklärt habe. „Das kann bis zur Stilllegung gehen.“

Eine Idee, die auch in der Opposition positiv aufgenommen wurde. „Juristerei finden wir alle blöd, aber wir werden dazu gezwungen, wenn Fakten geschaffen werden“, befand Ilka Köchy-Winter. Ihre Vermutung: „Es geht gar nicht mehr um den Denghoog.“ Es gäbe „immer mehr Stimmen von Menschen, die hier leben oder Urlaub machen, dass irgendwann auch mal gut ist. Vielleicht ist der Denghoog ein Wendepunkt...“